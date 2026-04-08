北車Kitty快閃店！三麗鷗花茶舞會快閃店必買周邊，招財貓Kitty 茶壺Kitty超可愛。

台北車站Kitty快閃店！三麗鷗花茶舞會快閃台北車站地下街，編輯鄭亦庭表示：不只Kitty布朗小香姆，台灣首發茶壺Kitty娃娃必收。

三麗鷗快閃台北地下街！超可愛三麗鷗花茶舞會出沒台北車站地下街，現場設置巨型 Hello Kitty 、下午茶壺等超萌打卡點，更有獨家三麗鷗新品，打造出一場以花茶舞會為主題的超可愛三麗鷗快閃店，即日起至4月22日，在台北地下街Y3出口的第12廣場登場，集結Hello Kitty、酷洛米、大耳狗與美樂蒂等經典角色，展期間購買完整一中盒商品，還有9折優惠，三麗鷗粉必須衝北車打卡、爆買一波。



▲台北車站三麗鷗快閃店！即日起至4月22日在台北地下街Y3出口的第12廣場登場。(攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！各系列Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂等角色周邊，三麗鷗粉衝北車爆買一波。 (攝影：鄭亦庭)





北車三麗鷗快閃店必拍Hello Kitty布朗小香姆

台北車站三麗鷗快閃店整體以淡黃色調打造，打造出歐式宮殿、拱門三層點心盤造型的層架，營造夢幻的下午茶氛圍，其中必拍中央的Hello Kitty布朗小香姆，這款超可愛60公分高限量周邊，讓粉絲們就算沒搶到，也能近距離拍下Hello Kitty布朗小香姆的身影，此外，展場也設置了淡黃色的巨型下午茶壺裝置，周圍排滿本次台灣首發的茶壺造型Kitty絨毛娃娃，淡紫色、淡黃色2款都要收藏。



▲北車三麗鷗快閃店必買周邊推薦！招財貓Kitty絨毛娃娃、台灣首發茶壺造型Kitty全要收。(攝影：鄭亦庭)





北車三麗鷗快閃店必收喵喵賜福系列

除了現場展示限量60公分高Hello Kitty布朗小香姆，這次三麗鷗快閃店更有多款獨家周邊新品，首推必搶的毛絨娃娃系列，包括「Hello Kitty 喵喵賜福系列」，將 Kitty 變身成各種顏色的毛茸茸招財貓，繫著鈴鐺、舉起小手的模樣超可愛，另外，「三麗鷗絨絨格調系列」則將酷洛米、美樂蒂與大耳狗換上毛茸茸小斗篷，並綁上格紋蝴蝶結，三麗歐粉4個角色全要帶回家。



▲北車三麗鷗快閃店必買周邊推薦！三麗鷗絨絨格調系列將Kitty、酷洛米、美樂蒂等換上毛茸茸小斗篷超可愛。(攝影：鄭亦庭)





北車三麗鷗快閃店盲抽三麗鷗公仔

本次台北地下街快閃店不僅有毛絨捏捏樂玩偶，還有一整牆悸動亮相系列趣粒系列，將迷你 Kitty 藏入仿真口紅中；實用系周邊推薦必收手機掛飾，以及台灣首發的「Kitty 甜心豹錶」系列手錶；此外，最後方整面牆擺滿各個三麗鷗角色的盲抽公仔，包括Hello Kitty、酷洛米、人魚漢頓等，只要在展期間購買完整一中盒商品，就能享9折優惠，三麗鷗鐵粉絕對不能錯過。

▲北車三麗鷗快閃店必買周邊推薦！招財貓Kitty絨毛娃娃、台灣首發茶壺造型Kitty全要收。(攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！各系列Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂等角色周邊，三麗鷗粉衝北車爆買一波。 (攝影：鄭亦庭)





三麗鷗花茶舞會快閃店

活動時間：即日起4/22

活動地點：台北地下街第12廣場（Y3出口旁，Mr. Donuts前）

營業時間：週一～週四12:00～21:00、週五～週日 11:00～21:30



超可愛IP聯名美食也要吃

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更多 台北車站三麗鷗花茶舞會快閃店 照片：

▲台北車站三麗鷗花茶舞會主題快閃店！即日起至4月22日在台北地下街Y3出口的第12廣場登場。(攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！各系列Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂等角色周邊，三麗鷗粉衝北車爆買一波。 (攝影：鄭亦庭)

▲北車三麗鷗快閃店！各系列Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂等角色周邊，三麗鷗粉衝北車爆買一波。 (攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！整面牆擺滿各個三麗鷗角色的盲抽公仔，包括Hello Kitty、酷洛米、人魚漢頓等。(攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！整面牆擺滿各個三麗鷗角色的盲抽公仔，包括Hello Kitty、酷洛米、人魚漢頓等。(攝影：鄭亦庭)



▲北車三麗鷗快閃店！一整牆悸動亮相系列趣粒系列，將迷你Kitty藏在仿真口紅裡。(攝影：鄭亦庭)

