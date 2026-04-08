客美多Ｘ寶可夢只送不賣！百變怪漢堡點餐就送吊飾，再送巨大蝦排抱枕。

寶可夢迷衝客美多！超萌百變怪漢堡與快龍甜點限時登場，點餐再送御三家吊飾。編輯 鄭雅之表示：點餐就送寶可夢吊飾，不用慢慢集點或加購真的很佛！

寶可夢大師來吃客美多！隨著三月初剛發行的寶可夢慢活遊戲「Pokémon Pokopia」引發熱潮，大家紛紛化身百變怪在虛擬世界建造城鎮，而這股超萌旋風現在也吹進現實生活了。台灣客美多咖啡於即日起推出寶可夢限定餐點和贈品。這次不僅有長相療癒的百變怪漢堡與快龍甜點，還有多款令人驚艷的限定餐點與限量周邊。只要在門市點購聯名款，就有機會把經典御三家吊飾或是超巨大的百變怪抱枕帶回家，讓粉絲們在用餐之餘也能享受收集樂趣。



▲酥脆彈牙的「百變怪明太子醬蝦排堡」分量感十足，搭配點購即贈的「寶可夢造型吊飾」，讓粉絲在享受美食之餘還能收集初代御三家。(攝影：鄭雅之)

▲大人小孩都愛的「飄飄球起司球」外皮酥脆且內餡Ｑ彈，咬開後熱騰騰的牽絲起司香濃誘人，是下午茶時段最療癒的寶可夢點心選擇。(攝影：鄭雅之)





客美多新品必吃！百變怪漢堡與快龍甜點

這次客美多推出的菜單真的很有誠意。像是百變怪造型的「百變怪 明太子醬蝦排堡」，酥脆口感搭配濃郁鹹香醬汁，讓人每一口都能感受到滿滿海味。快龍款則是經典的「快龍 卡士達布丁醬冰與火」，卡士達布丁醬與焦糖海鹽碎粒交織出豐富層次，溫暖又甜蜜。還有圓滾滾的「飄飄球 起司球」，外酥內Ｑ的牽絲口感超誘人。這系列寶克夢餐點不僅呼應了最近最紅的百變怪話題，更透過精緻的食材搭配，讓每位粉絲都能在用餐過程中感受到被寶可夢包圍的幸福。



▲層次感豐富的「快龍卡士達布丁醬冰與火」將溫熱丹麥麵包與牛奶霜淇淋完美結合，焦糖海鹽碎粒的鹹甜滋味是今年必吃的聯名甜點推薦。(攝影：鄭雅之)





獨家周邊超萌！精靈球收納瓶必收藏

除了填飽肚子的美食之外，店內同步販售的周邊更是粉絲瘋搶的重點。這次特別將客美多最具代表性的迷你果汁杯，變身成超級可愛的「寶可夢造型收納瓶」。這款收納瓶不僅保留了經典的圓弧杯身設計，上頭更有皮卡丘、百變怪、快龍等多隻人氣寶可夢精靈賣萌，不管是放在辦公桌當擺飾，還是拿來收納生活小物都非常合適。透過這種充滿童趣的生活雜貨，讓寶可夢的足跡從虛擬遊戲走入真實世界，為日常居家生活增添不少亮點。



▲以店內經典杯型設計的「寶可夢造型收納瓶」印有快龍與百變怪等可愛角色，透明瓶身適合收納辦公室小物，是極具實用價值的聯名周邊。(攝影：鄭雅之)





免費贈品送吊飾！會員再抽百變怪抱枕

為了回饋廣大粉絲的支持，這次的贈品活動更是驚喜連連。只要在店內點購任一款寶可夢限定餐點，就能隨機獲得一款造型吊飾。內容包含了初代的妙蛙種子、小火龍及傑尼龜，並採用精緻的糖果袋包裝，內含吊飾與迷你百變怪。若是客美多咖啡的會員，只要在活動期間消費並完成登錄，還有機會參加加碼抽獎。幸運兒可以把限量的「百變怪造型插卡明太子醬蝦排抱枕」帶回家，讓軟萌的百變怪陪你度過慵懶時光，真的讓人想趕快衝一波門市朝聖。



▲隨餐附贈的「寶可夢糖果袋造型吊飾」誠意滿滿，除了妙蛙種子、小火龍與傑尼龜之外，還附上迷你精靈球與百變怪，精緻包裝讓人想全套收藏。(攝影：鄭雅之)

▲客美多推出限量抽獎活動，只要消費就有機會把全長50公分的「百變怪造型插卡明太子醬蝦排堡抱枕」帶回家，巨萌尺寸讓寶可夢鐵粉全瘋狂。

客美多咖啡 × 寶可夢 活動資訊

活動日期： 2026年4月8日（三）起至6月16日（二）

限定餐點資訊：

百變怪 明太子醬蝦排堡 330元（不可外帶）

快龍 卡士達布丁醬冰與火 230元（不可外帶）

飄飄球 起司球 180元（不可外帶）





客美多咖啡 寶可夢造型收納瓶

入手辦法：當天不限金額消費，即可用350元加購價獲得「寶可夢造型收納瓶」。





客美多咖啡 × 寶可夢 贈品與抽獎活動

限定贈禮： 點購任一寶可夢餐點，隨機贈送「寶可夢糖果袋吊飾」1款（共3款）

會員專屬： 4月8日至6月16日點購聯名餐點並登錄會員，有機會抽中「百變怪造型插卡明太子醬蝦排抱枕」1個（共2名）





寶可夢大師不能錯過的新話題！

推薦閱讀：搭飛機被萌到！華航皮卡丘彩繪機亮相，寶可夢飛機餐、抱枕陪你出國。

推薦閱讀：寶可夢全球首座戶外樂園開幕，東京新百合丘站變身寶可夢聖地， 600隻寶可夢在森林等你。

推薦閱讀：玩具控要衝京站！盲盒快閃店、超級瑪利歐專區欠買，免費插畫展加碼逛。