客美多Ｘ寶可夢只送不賣！百變怪漢堡點餐就送吊飾，再送巨大蝦排抱枕。

寶可夢迷衝客美多！超萌百變怪漢堡與快龍甜點限時登場，點餐再送御三家吊飾。編輯 鄭雅之表示：點餐就送寶可夢吊飾，不用慢慢集點或加購真的很佛！
寶可夢大師來吃客美多！隨著三月初剛發行的寶可夢慢活遊戲「Pokémon Pokopia」引發熱潮，大家紛紛化身百變怪在虛擬世界建造城鎮，而這股超萌旋風現在也吹進現實生活了。台灣客美多咖啡於即日起推出寶可夢限定餐點和贈品。這次不僅有長相療癒的百變怪漢堡與快龍甜點，還有多款令人驚艷的限定餐點與限量周邊。只要在門市點購聯名款，就有機會把經典御三家吊飾或是超巨大的百變怪抱枕帶回家，讓粉絲們在用餐之餘也能享受收集樂趣。
客美多新品必吃！百變怪漢堡與快龍甜點
這次客美多推出的菜單真的很有誠意。像是百變怪造型的「百變怪 明太子醬蝦排堡」，酥脆口感搭配濃郁鹹香醬汁，讓人每一口都能感受到滿滿海味。快龍款則是經典的「快龍 卡士達布丁醬冰與火」，卡士達布丁醬與焦糖海鹽碎粒交織出豐富層次，溫暖又甜蜜。還有圓滾滾的「飄飄球 起司球」，外酥內Ｑ的牽絲口感超誘人。這系列寶克夢餐點不僅呼應了最近最紅的百變怪話題，更透過精緻的食材搭配，讓每位粉絲都能在用餐過程中感受到被寶可夢包圍的幸福。
獨家周邊超萌！精靈球收納瓶必收藏
除了填飽肚子的美食之外，店內同步販售的周邊更是粉絲瘋搶的重點。這次特別將客美多最具代表性的迷你果汁杯，變身成超級可愛的「寶可夢造型收納瓶」。這款收納瓶不僅保留了經典的圓弧杯身設計，上頭更有皮卡丘、百變怪、快龍等多隻人氣寶可夢精靈賣萌，不管是放在辦公桌當擺飾，還是拿來收納生活小物都非常合適。透過這種充滿童趣的生活雜貨，讓寶可夢的足跡從虛擬遊戲走入真實世界，為日常居家生活增添不少亮點。
免費贈品送吊飾！會員再抽百變怪抱枕
為了回饋廣大粉絲的支持，這次的贈品活動更是驚喜連連。只要在店內點購任一款寶可夢限定餐點，就能隨機獲得一款造型吊飾。內容包含了初代的妙蛙種子、小火龍及傑尼龜，並採用精緻的糖果袋包裝，內含吊飾與迷你百變怪。若是客美多咖啡的會員，只要在活動期間消費並完成登錄，還有機會參加加碼抽獎。幸運兒可以把限量的「百變怪造型插卡明太子醬蝦排抱枕」帶回家，讓軟萌的百變怪陪你度過慵懶時光，真的讓人想趕快衝一波門市朝聖。
客美多咖啡 × 寶可夢 活動資訊
活動日期： 2026年4月8日（三）起至6月16日（二）
限定餐點資訊：
百變怪 明太子醬蝦排堡 330元（不可外帶）
快龍 卡士達布丁醬冰與火 230元（不可外帶）
飄飄球 起司球 180元（不可外帶）
客美多咖啡 寶可夢造型收納瓶
入手辦法：當天不限金額消費，即可用350元加購價獲得「寶可夢造型收納瓶」。
客美多咖啡 × 寶可夢 贈品與抽獎活動
限定贈禮： 點購任一寶可夢餐點，隨機贈送「寶可夢糖果袋吊飾」1款（共3款）
會員專屬： 4月8日至6月16日點購聯名餐點並登錄會員，有機會抽中「百變怪造型插卡明太子醬蝦排抱枕」1個（共2名）
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