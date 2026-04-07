玩具控要衝京站！盲盒快閃店、超級瑪利歐專區欠買，免費插畫展加碼逛。

京站女王節祭出超強潮玩經濟，集結三麗鷗盒玩、超級瑪利歐周邊與潮流插畫展，加碼再抽歐美城市雙人機票。編輯 鄭雅之表示：有皮克敏娃娃，我要衝京站搶！

盲盒與療癒公仔又來搶攻大家荷包！京站時尚廣場在女王節期間特別企劃，引進了許多大人小孩都瘋狂的潮玩生活品牌，包含聚集超多人氣角色的盒玩快閃店、聯名系列的超級瑪利歐周邊、還有充滿潮流感的原創插畫特展。現場不只有滿滿的打卡美照點，還有機會抽到價值超過30萬元的歐美機票。

▲生活小物也要可可愛愛，蠟筆小新與迪士尼聯名盲盒周邊豐富你的居家空間。 ▲皮克敏公仔與粉紅三麗鷗周邊，各款超人氣IP公仔快閃店掀起女孩收藏熱潮。





三麗鷗與迪士尼盒玩快閃必逛

位在京站1樓大門口的HeyCiao 人氣盒玩快閃店，是公仔迷的首選地標。有女孩們最愛的迪士尼、三麗鷗與蠟筆小新等超大IP角色盲盒、公仔，還有最近在社群討論度極高的牙寶原創公仔，就是要讓大家體驗拆盲盒的療癒快感。即日起只要加入品牌會員並不限金額消費，就能把限量的舒壓捏捏球帶回家，真的非常適合上班族放在辦公桌前療癒身心。

▲迪士尼與三麗鷗粉絲瘋狂，京站HeyCiao 人氣盒玩快閃店推出布丁狗聯名盒玩與限量公仔。





超級瑪利歐周邊打造夢幻生活

隨著電影熱潮回歸，京站推出了一系列讓瑪利歐粉絲尖叫的精緻周邊。像是質感生活品牌推出的耀西蛋汽泡彈與碧姬公主香氛皂，讓洗澡過程充滿粉紅泡泡與草莓香氣。想要把家裡布置成任天堂世界的玩家，也可以在台隆手創館找到多款瑪利歐造型小夜燈與可愛存錢筒。這些生活小物不僅兼具實用功能，更讓大家在生活中隨時感受滿滿的童趣活力。

▲超級瑪利歐鐵粉最愛巨型蘑菇，星奇市同步引進超級瑪利歐銀河電影版經典系列玩偶。





插畫家緩緩畫展限時打卡攻略

喜歡文青生活感的朋友，千萬不能錯過位於館內的個人作品特展。這次邀請到知名插畫家緩緩，以樂觀且具幽默感的作品傳遞生活態度，透過可愛的角色舒緩現代人的緊繃情緒。大家只要在個人社群分享最喜歡的畫作，就能換取超限量的精美圖鑑貼紙。後續還有機會參與專業似顏繪活動，由插畫家親自為你畫下最獨一無二的專屬紀念圖。

▲快來京站打卡緩緩插畫展，透過原創可愛角色感受療癒人心的潮流生活態度。 ▲緩緩WHON STUDIO特展亮點，超萌插畫海報展現個人潮態度，Ｑ卡友打卡還能免費兌換限量IP圖鑑貼紙。

京站IP快閃 活動資訊

HeyCiao 人氣盒玩快閃店

地點： 京站 1F 大門口。

亮點： 包含迪士尼、三麗鷗、蠟筆小新及 TNT SPACE 原創角色（如牙寶）。

活動： 即日起至 5/10，不限金額消費並加入會員，贈「舒壓捏捏球」乙個（限量 100 份）。





地點： 京站 1F 大門口。 亮點： 包含迪士尼、三麗鷗、蠟筆小新及 TNT SPACE 原創角色（如牙寶）。 活動： 即日起至 5/10，不限金額消費並加入會員，贈「舒壓捏捏球」乙個（限量 100 份）。 超級瑪利歐系列專區（LUSH / 星奇市 / 台隆手創館）

LUSH 聯名： 推出耀西蛋汽泡彈（內含沐浴軟糖）、奇可泡泡浴芭、碧姬公主王冠香氛皂。

POP CIRCUS 星奇市： 販售瑪利歐、路易吉、大蘑菇等經典角色玩偶。

台隆手創館： 推出瑪利歐造型小夜燈、連帽充氣枕、造型存錢筒及掛飾盲包。





LUSH 聯名： 推出耀西蛋汽泡彈（內含沐浴軟糖）、奇可泡泡浴芭、碧姬公主王冠香氛皂。 POP CIRCUS 星奇市： 販售瑪利歐、路易吉、大蘑菇等經典角色玩偶。 台隆手創館： 推出瑪利歐造型小夜燈、連帽充氣枕、造型存錢筒及掛飾盲包。 WHON！我的潮態度 緩緩插畫特展

展出內容： 潮流插畫家 WHON STUDIO 原創作品展。

社群禮： 即日起至 4/30，分享作品並標記指定帳號，贈「IP 圖鑑貼紙」（限量 500 張）。

留言抽獎： 4/8-4/12，於京站 FB 指定貼文留言，抽「哥布林寶寶絨毛娃娃」。

似顏繪活動： 4/18-4/19，憑 4/2-4/19 單筆滿 999 元發票可線上報名（限量 20 組）。





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