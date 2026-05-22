台北串燒吃到飽鳥貴族慶城店登場！899元爽嗑百款日式串燒生啤無限暢飲，網路預約攻略看這篇。

台北日式餐飲市場再度迎來重磅消息！資深編輯李維唐表示，鳥貴族將吃到飽方案首度引進市中心精華地段，不僅大幅提升交通便利性，更精準切中都會上班族的聚會痛點。

夜幕低垂，霓虹燈光在台北街頭流轉，屬於都會人的解壓時刻才正要開始。下班後的微醺時光與飽足感，是當代城市生活中最撫慰人心的溫暖慰藉。這股源自日本道地居酒屋的迷人魅力，近期在台北市中心再度掀起熱潮。日本大阪超人氣平價串燒連鎖品牌鳥貴族正式登台後，便以庶民美食的姿態深得人心。繼先前在天母大葉高島屋店首度試水溫推出吃喝到飽方案，引爆市場瘋狂搶訂的熱潮後，這份令廣大饕客與日料控翹首期盼的重磅福音，如今終於正式蔓延至市中心。全新吃喝到飽方案正式進駐慶城店，為台北的夜生活點燃全新美味烽火。

▲由左至右依序展現了店內的平板點餐系統、色澤誘人的醬燒串燒，以及饕客開心展示豐富餐點的畫面。圖／窩客島編輯李維唐 整理提供



台北串燒吃到飽鳥貴族慶城店交通更便利

這家在日本擁有超過600間分店、創業將近40年的傳奇品牌，自2024年9月於新光三越台北南西一館開設台灣首店以來，便以每道餐點均一價100元的親民定位迅速站穩腳跟。目前在台灣已穩定拓展至5間分店。相較於天母高島屋店的家庭客群定位，這次推出吃到飽方案的慶城店，鄰近捷運南京復興站，具備極佳的交通地理優勢。無論是松山區的上班族下班聚會，還是外地饕客搭乘大眾運輸前來，交通便利性都大幅提升。每人只要899元即可在120分鐘內無限暢享店內上百款經典餐點，無疑為熱鬧的捷運南京復興美食商圈注入一劑強心針。

鳥貴族菜單解鎖899元限時120分鐘爽嗑

這項令燒鳥控集體激賞的吃到飽方案，提供極具誠意的消費規則。在120分鐘的用餐時間內，點餐時間長達90分鐘，讓消費者能以最從容的節奏享受美食。翻開精心設計的鳥貴族菜單，總計多達100種的豐富品項皆可無限制單點。從最考驗烤製火候的現烤串燒、經典不敗的釜飯、清爽解膩的沙拉到邪惡誘人的甜點通通包含在內。更令人驚喜的是，飲品部分的規格堪稱誠意滿滿，深受酒友喜愛的三得利頂級生啤酒、各式水果沙瓦以及Highball調酒，皆在無限暢飲的清單之中，真正實現大口吃肉、大口喝酒的道地日式居酒屋風情。需要特別提醒的是，這項活動在全台灣僅限於天母高島屋店與慶城店2間分店供應，且為了維持用餐品質，活動嚴格調整為限網路預約制，完全不開放電話訂位與現場排隊參加。想要朝盛的市民饕客，務必提前動手在網路系統中手刀搶位。

鹽烤雞頸肉與醬燒系列土雞串燒必點

面對多達百款的餐點選擇，如何精準點餐成為老饕之間的熱門話題。鳥貴族的串燒堅持每盤提供2串，其中最不容錯過的當屬主打的醬燒系列。該系列將鮮嫩雞肉與精選蔬菜、果物一同精準炙烤，讓特製醬汁的甜美與炭火香氣深度融合。若是偏好純粹原味的饕客，則強烈推薦鹽烤雞頸肉。這道品項特別選用台灣在地土雞製成，由於雞頸肉屬於相對稀有的部位，肉質不僅極為緊實且富有彈性，經過專業職人的烤製後，外表微焦，內裡卻依舊保持嫩滑多汁的絕佳口感，絕對是下酒的首選逸品。此外，包含雞胸、雞腿肉、雞翅、雞皮、雞心以及雞軟骨等經典部位，也都能滿足不同老饕的挑剔味蕾。

貴族雞湯釜飯與南蠻唐揚雞大口滿足

除了招牌的串燒表現亮眼之外，店內多款飽食系料理同樣擁有極高的點閱率。被譽為高CP值之王的貴族雞湯釜飯，每1碗都能品嚐到牛蒡絲、魚板與鮮嫩雞肉在米飯中激盪出的溫潤層次，米粒吸飽了食材精華，香氣撲鼻。若想嘗試不同風味，以濃郁雞湯為基底的雞白湯麵，以及運用雞湯悉心熬煮的貴族雞湯雜炊，將米飯、雞肉與新鮮蔬菜完美搭配，同樣能帶來溫慢而豐富的飽足感。針對炸物愛好者，南蠻唐揚雞更是必點的靈魂美食。金黃酥脆的天婦羅麵衣經過精準油炸，乾爽不油膩，咬下的瞬間便能感受內裡雞肉的細嫩肉汁，搭配清爽酸甜的塔塔醬，讓人食指大動，忍不住一盤接一盤。

▲日本連鎖居酒屋「鳥貴族」推出期間限定「899元夏日歡聚吃到飽」方案，全品項食物與飲品皆可無限享用。 圖／鳥貴族提供；窩客島整理

鳥貴族慶城店「吃喝到飽方案」

活動時間：即日起，週一至週日全時段全日供應，用餐時間為120分鐘（點餐時間為90分鐘）

活動內容：每人899元。可無限享用店內上百款餐點，包含各式現烤串燒（醬燒系列、鹽烤雞頸肉等）、貴族雞湯釜飯、雞白湯麵、南蠻唐揚雞、沙拉與甜點。飲品部分提供三得利頂級生啤酒、水果沙瓦、Highball等無限暢飲。