熟齡專屬焦糖咖啡逃避行！日本星巴克香蕉阿芙佳朵星冰樂登場，線上點餐現折55日圓免費加濃縮。

日本星巴克迎來30週年，推出專為熟齡世代量身打造的香蕉阿芙佳朵星冰樂，完美結合焦糖濃縮咖啡與友善環境的格外品香蕉。資深編輯李維唐表示，這款新品透過溫潤的成熟風味與趣味的逃避貼紙，精準捕捉了高壓上班族渴望在日常中獲得短暫情緒救贖的剛性需求。

在日復一日的職場與家庭生活中，35歲到48歲的成熟世代總是承載著最多的責任與壓力。這份緊繃的日常，或許正需要一杯能夠讓人暫時忘卻現實的飲品來撫平。日本星巴克自1996年進駐以來，2026年正式迎來30週年里程碑。在今年特別推出的「咖啡不只是飲料」（WHY NOT COFFEE?）企劃中，希望能陪伴每個人度過不同的生活片刻。5月27日即將登場的第2波重磅新品「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，便是專為渴望在百忙之中獲得短暫救贖的大人們，所精心調配的味覺逃避行。



▲日本星巴克推出全新香蕉風味星冰樂，結合濃郁香蕉與經典濃縮咖啡（Espresso），打造兼具果香與咖啡香的層次口感。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

星巴克香蕉阿芙佳朵星冰樂，熟成香蕉與焦糖深焙咖啡的極致交融

這款主打大人系甜點風格的「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，完美重現了經典義式甜點「阿芙佳朵」（Affogato）的冰火交融層次。杯底鋪滿濃郁綿密的香蕉果肉，接著倒入由香蕉粉與鮮奶油調和的星冰樂基底，最後淋上融合了經典糖漿的現萃義式濃縮咖啡。入口時，首先迎接舌尖的是香蕉特有的醇厚甘甜，緊接著焦糖般的深焙咖啡香氣在口腔中擴散開來。帶有微苦卻回甘的尾韻，讓原本抗拒黑咖啡的消費者，也能輕易沉浸在富有層次的和諧口感中。在結束會議或家務的午後，喝下一口，便能在濃郁與清爽之間找到身心安頓的平衡。

惜食環保與永續美味，來自格外品「格外珍貴香蕉」的天然甜味

這杯新品不僅是感官的享受，背後更蘊含了對地球環境的關懷與責任。杯中所使用的優質果肉，全部來自於「格外珍貴香蕉」計畫。這些香蕉在種植與運送過程中，雖然風味與營養完全不輸給常規商品，卻僅僅因為外觀微小的表皮傷痕，或是尺寸不符合嚴格的市場規格，在過往往往面臨被丟棄的命運。星巴克將這些大自然的恩賜轉化為星冰樂的核心食材，讓成熟世代在享受美味的同時，也能透過消費參與溫柔的永續生活實踐。



▲香蕉風味星冰樂以亮眼的三層漸層色彩呈現，底部的香蕉果肉與上層的咖啡奶霜完美交融，視覺吸睛度十足。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

辦公桌上的戰略性休息，逃避行程表貼紙大方宣告適度放鬆的必要性

為了幫總是過度努力的上班族找到放鬆的藉口，星巴克在新品上市期間同步推出限量的「逃避行程表貼紙」。這款專為貼在電腦螢幕或智慧型手機上設計的趣味貼紙，印有諸如「15:00-16:45戰略性休息」或「14:45-15:15補充點心跟補充水分一樣重要」等幽默字眼。在這個充滿高張力競爭的年齡層，適度的逃避不是軟弱，而是為了走更長遠的路。透過這些小標語，星巴克優雅地為大眾創造了一個允許自己暫停腳步的溫暖契機。

行動點餐專屬免費升級，2026夏天不容錯過的雙倍濃縮大人的苦甜

針對偏愛濃厚咖啡風味的資深咖啡愛好者，星巴克於5月27日至6月21日期間，特別透過手機行動點餐與現場自助點餐機，舉辦了專屬的客製化升級活動。消費者可以免費為這款新品添加一份價值55日圓的義式濃縮咖啡，打造出「香蕉阿芙佳朵星冰樂加量濃縮版」。額外追加的濃縮咖啡，不僅強化了整杯飲品的醇厚苦甜感，也讓果香與焦糖香氣的對比更加鮮明，是輕熟齡世代在悶熱初夏裡最完美的靈魂慰藉。



▲新品巧妙融入新鮮香蕉切片、香蕉果泥與香醇的焦糖冰淇淋風味，為不習慣黑咖啡的消費者提供如甜點般的魔法般體驗。圖／日本星巴克提供；窩客島整理





日本星巴克30週年行動點餐限定優惠

活動名稱：行動點餐加量濃縮免費升級活動

活動時間：2026年5月27日「星期三」至2026年6月21日「星期日」

活動內容：活動期間透過行動點餐系統或店內自助點餐機，購買「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，即可享有免費追加一份義式濃縮咖啡（原價55日圓）的專屬優惠。

限量週邊隨杯贈送活動

活動名稱：逃避行程表貼紙免費募集活動

活動時間：2026年5月27日「星期三」起至數量送完為止

活動內容：凡於日本全國星巴克門市購買指定新品「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，即可免費獲得「逃避行程表貼紙」一張。

日本星巴克門市

店家資訊：日本全國星巴克門市（部分特定門市除外）

商品售價：Tall尺寸／外帶價格687日圓（含稅）、店內飲用價格700日圓（含稅）

官方網站：Starbucks Coffee Japan

本篇報導內容由大數據分析AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供