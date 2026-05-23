> 美食 > 熟齡專屬焦糖咖啡逃避行！日本星巴克香蕉阿芙佳朵星冰樂登場，線上點餐現折55日圓免費加濃縮。

熟齡專屬焦糖咖啡逃避行！日本星巴克香蕉阿芙佳朵星冰樂登場，線上點餐現折55日圓免費加濃縮。

星巴克香蕉阿芙佳朵日本星巴克30週年大人系星冰樂
2026-05-23 22:06文字：編輯 李維唐 圖片提供:日本星巴克
編輯 李維唐

編輯 李維唐

日本星巴克迎來30週年，推出專為熟齡世代量身打造的香蕉阿芙佳朵星冰樂，完美結合焦糖濃縮咖啡與友善環境的格外品香蕉。資深編輯李維唐表示，這款新品透過溫潤的成熟風味與趣味的逃避貼紙，精準捕捉了高壓上班族渴望在日常中獲得短暫情緒救贖的剛性需求。

在日復一日的職場與家庭生活中，35歲到48歲的成熟世代總是承載著最多的責任與壓力。這份緊繃的日常，或許正需要一杯能夠讓人暫時忘卻現實的飲品來撫平。日本星巴克自1996年進駐以來，2026年正式迎來30週年里程碑。在今年特別推出的「咖啡不只是飲料」（WHY NOT COFFEE?）企劃中，希望能陪伴每個人度過不同的生活片刻。5月27日即將登場的第2波重磅新品「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，便是專為渴望在百忙之中獲得短暫救贖的大人們，所精心調配的味覺逃避行。

▲日本星巴克推出全新香蕉風味星冰樂，結合濃郁香蕉與經典濃縮咖啡（Espresso），打造兼具果香與咖啡香的層次口感。圖／日本星巴克提供；窩客島整理
▲日本星巴克推出全新香蕉風味星冰樂，結合濃郁香蕉與經典濃縮咖啡（Espresso），打造兼具果香與咖啡香的層次口感。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

星巴克香蕉阿芙佳朵星冰樂，熟成香蕉與焦糖深焙咖啡的極致交融

這款主打大人系甜點風格的「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，完美重現了經典義式甜點「阿芙佳朵」（Affogato）的冰火交融層次。杯底鋪滿濃郁綿密的香蕉果肉，接著倒入由香蕉粉與鮮奶油調和的星冰樂基底，最後淋上融合了經典糖漿的現萃義式濃縮咖啡。入口時，首先迎接舌尖的是香蕉特有的醇厚甘甜，緊接著焦糖般的深焙咖啡香氣在口腔中擴散開來。帶有微苦卻回甘的尾韻，讓原本抗拒黑咖啡的消費者，也能輕易沉浸在富有層次的和諧口感中。在結束會議或家務的午後，喝下一口，便能在濃郁與清爽之間找到身心安頓的平衡。

惜食環保與永續美味，來自格外品「格外珍貴香蕉」的天然甜味

這杯新品不僅是感官的享受，背後更蘊含了對地球環境的關懷與責任。杯中所使用的優質果肉，全部來自於「格外珍貴香蕉」計畫。這些香蕉在種植與運送過程中，雖然風味與營養完全不輸給常規商品，卻僅僅因為外觀微小的表皮傷痕，或是尺寸不符合嚴格的市場規格，在過往往往面臨被丟棄的命運。星巴克將這些大自然的恩賜轉化為星冰樂的核心食材，讓成熟世代在享受美味的同時，也能透過消費參與溫柔的永續生活實踐。

▲香蕉風味星冰樂以亮眼的三層漸層色彩呈現，底部的香蕉果肉與上層的咖啡奶霜完美交融，視覺吸睛度十足。圖／日本星巴克提供；窩客島整理
▲香蕉風味星冰樂以亮眼的三層漸層色彩呈現，底部的香蕉果肉與上層的咖啡奶霜完美交融，視覺吸睛度十足。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

辦公桌上的戰略性休息，逃避行程表貼紙大方宣告適度放鬆的必要性

為了幫總是過度努力的上班族找到放鬆的藉口，星巴克在新品上市期間同步推出限量的「逃避行程表貼紙」。這款專為貼在電腦螢幕或智慧型手機上設計的趣味貼紙，印有諸如「15:00-16:45戰略性休息」或「14:45-15:15補充點心跟補充水分一樣重要」等幽默字眼。在這個充滿高張力競爭的年齡層，適度的逃避不是軟弱，而是為了走更長遠的路。透過這些小標語，星巴克優雅地為大眾創造了一個允許自己暫停腳步的溫暖契機。

行動點餐專屬免費升級，2026夏天不容錯過的雙倍濃縮大人的苦甜

針對偏愛濃厚咖啡風味的資深咖啡愛好者，星巴克於5月27日至6月21日期間，特別透過手機行動點餐與現場自助點餐機，舉辦了專屬的客製化升級活動。消費者可以免費為這款新品添加一份價值55日圓的義式濃縮咖啡，打造出「香蕉阿芙佳朵星冰樂加量濃縮版」。額外追加的濃縮咖啡，不僅強化了整杯飲品的醇厚苦甜感，也讓果香與焦糖香氣的對比更加鮮明，是輕熟齡世代在悶熱初夏裡最完美的靈魂慰藉。

▲新品巧妙融入新鮮香蕉切片、香蕉果泥與香醇的焦糖冰淇淋風味，為不習慣黑咖啡的消費者提供如甜點般的魔法般體驗。圖／日本星巴克提供；窩客島整理
▲新品巧妙融入新鮮香蕉切片、香蕉果泥與香醇的焦糖冰淇淋風味，為不習慣黑咖啡的消費者提供如甜點般的魔法般體驗。圖／日本星巴克提供；窩客島整理


日本星巴克30週年行動點餐限定優惠

活動名稱：行動點餐加量濃縮免費升級活動
活動時間：2026年5月27日「星期三」至2026年6月21日「星期日」
活動內容：活動期間透過行動點餐系統或店內自助點餐機，購買「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，即可享有免費追加一份義式濃縮咖啡（原價55日圓）的專屬優惠。

限量週邊隨杯贈送活動

活動名稱：逃避行程表貼紙免費募集活動
活動時間：2026年5月27日「星期三」起至數量送完為止
活動內容：凡於日本全國星巴克門市購買指定新品「香蕉阿芙佳朵星冰樂」，即可免費獲得「逃避行程表貼紙」一張。

日本星巴克門市

店家資訊：日本全國星巴克門市（部分特定門市除外）
商品售價：Tall尺寸／外帶價格687日圓（含稅）、店內飲用價格700日圓（含稅）
官方網站：Starbucks Coffee Japan

本篇報導內容由大數據分析AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【台北咖啡廳】MUY 莯以咖啡，行天宮附近不限時咖啡店，韓系空間超有質感，藝妓冰磚咖啡與巴斯克都值得一試...
【台北咖啡廳】MUY 莯以咖啡，行天宮附近不限時咖啡店，韓系空間超有質感，藝妓冰磚咖啡與巴斯克都值得一試...
Ruby說美食享受旅行
台北東區也有杜拜巧克力！質感甜點MASAY快閃SOGO，微醺系甜點大推。
台北東區也有杜拜巧克力！質感甜點MASAY快閃SOGO，微醺系甜點大推。
編輯 鄭雅之
台北串燒吃到飽鳥貴族慶城店登場！899元爽嗑百款日式串燒生啤無限暢飲，網路預約攻略看這篇。
台北串燒吃到飽鳥貴族慶城店登場！899元爽嗑百款日式串燒生啤無限暢飲，網路預約攻略看這篇。
編輯 李維唐
信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。
信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。
編輯 鄭亦庭
日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。
日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。
特派員 Trish
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊