寶可夢全球首座戶外樂園開幕，東京新百合丘站變身寶可夢聖地， 600隻寶可夢在森林等你。

東京讀賣樂園裡打造了一座寶可夢樂園，面積2.6公頃，將有600隻以上寶可夢現身這裡，粉絲們還不快來朝聖。

東京寶可夢樂園PokéPark Kanto已經於2026年2月5日開幕，這是全球第一座寶可夢戶外常設設施，位於東京讀賣樂園內，共有2.6公頃的森林，並且預計將有600隻以上寶可夢登場。配合開幕，東京新百合丘站也有特別裝飾喔。

東京寶可夢樂園

PokéPark Kanto是寶可夢史上第一座戶外常設設施。面積約2.6公頃，位於讀賣樂園內。PokéPark Kanto由兩個主題區域構成。分別是寶可夢森林（Pokémon Forest）和刈萱鎮（Kayatsuri Town）。森林區活用多摩丘陵的地形，打造出綠意盎然的森林。森林區的散步道全長約500公尺，你可以沿著散步道步行，觀察各種寶可夢，部分寶可夢可以騎乘喔！森林中棲息著600隻以上的寶可夢。刈萱鎮（Kayatsuri Town）為城鎮區域，入口處有寶可夢中心，可以購買周邊商品、原創飲料和餐點。城鎮內的遊樂設施包含：

1. 皮卡皮卡天堂（Pika Pika Paradise）：皮卡丘主題遊樂設施

2. 伊布伊布航海（Bui Bui Voyage）：伊布主題旋轉木馬





東京寶可夢樂園門票資訊

PokéPark Kanto採預約制。票券分兩種類型。

■訓練家通行證（Trainer's Pass）：

大人（13歲以上）：7,900日圓起

兒童：價格待公布





■精英訓練家通行證（Elite Trainer's Pass）：

大人（13歲以上）：14,000日圓起

兒童：價格待公布

兩種通行證提供不同等級的體驗內容。除此之外還有城鎮通行證（Town Pass）僅能進入刈萱鎮的票券，預計後續發售。第一波票券目前都抽籤完畢了，建議持續鎖定官方網站，參加抽籤。

官方網站



▲PokéPark Kanto採預約制。票券分兩種類型。





東京新百合丘站、讀賣樂園前站特別裝飾

小田急電鐵與小田急巴士配合PokéPark Kanto開幕，推出特別裝飾企劃。寶可夢樂園的相關牆面裝飾將出現在中央東口閘內窗戶附近與牆面、出口指示板等共計5處。剪票口外則有柱面1處，建議不要急著出站，把所有海報都拍過一次！其中最推薦的打卡點在讀賣樂園前站的中央東口閘內，海報寬約4公尺，高約2公尺，畫面中，皮卡丘與伊布將從森林中凝視著遊客。這是PokéPark Kanto的主視覺，建議你一定要和這幅海報拍照留念。值得注意的是，出站後也能搭彩繪巴士前往讀賣樂園。發車地點為東京新百合丘站南口的4號巴士站，所需時間約25分鐘，班次每隔20分鐘發車。如果你是從東京市區出發的話，從東京都心搭乘小田急線，在新百合丘站下車即可體驗巴士。當然，你也可以搭到讀賣樂園前站，再轉搭巴士，車程只需10分鐘，但因為不是發車站，可能人數較多，較難上車。

