親子出遊新地標！遠雄悅樂旅店花蓮中福店打造沉浸式花園鰻房，再享18項貼心服務。

隨春季旅遊熱潮，遠雄遊憩旗下悅樂旅店推出「花園鰻主題房」引發話題。資深編輯李維唐表示：這種結合在地名店美食與人氣樂園IP的一站式旅宿模式，不僅強化品牌差異化，更精準切中現代旅客追求深度沉浸感與高CP值的消費心理，是國旅市場轉型的新指標 。

遠雄遊憩休閒事業旗下潮旅品牌悅樂旅店，近日宣布與遠雄海洋公園攜手合作，在花蓮中福店推出全新「花園鰻慢慢假期」主題房。這項聯名企劃將海洋公園的人氣明星花園鰻轉化為空間設計元素，為旅客打造從白天暢遊樂園到夜晚沉浸海洋氛圍的一站式旅遊模式。隨著國人旅遊偏好從單純觀光轉向深度體驗，悅樂旅店以設計美學與共享精神為核心，為花蓮旅宿市場注入充滿療癒感的創新活力 。

▲花園鰻主題歡樂四人房以繽紛色彩與可愛插畫，將海底沙洲的療癒氛圍帶入客房空間。圖／悅樂旅店提供；窩客島整理



沉浸式海底沙洲體驗打造療癒住宿新高度

悅樂旅店花蓮中福店本次特別針對海洋公園最受歡迎的生物之一花園鰻，設計了限定的花園鰻主題歡樂四人房。房間設計精準捕捉花園鰻在沙洲中探頭的俏皮姿態，從視覺層次豐富的床面設計、細緻的床飾到充滿童趣的牆面彩繪，處處展現設計巧思。旅客一進入房內，彷彿置身於寧靜的海底世界，營造出強烈的沉浸感，讓住宿體驗不僅是休息，更像是一場與海洋生物共眠的慢慢冒險。此外，客房空間規劃亦充分考慮親子家庭需求，兼顧兒童探索的樂趣與成人放鬆的質感 。

▲房內空間設計充滿巧思，牆面上躍動的花園鰻身影，營造出專屬於海洋的童趣氛圍。圖／悅樂旅店提供；窩客島整理

共享精神結合輕奢設計引領潮旅新風潮

作為遠雄遊憩布局市場的重要品牌，悅樂旅店以國際Poshtel概念為藍本，完美融合輕奢設計與社交共享精神。品牌核心理念強調「像款待朋友一樣」的服務，打破傳統飯店冷冰冰的隔閡，創造出適合交流互動的場域。館內精心規劃多樣化的共享空間，包括宛如自家客廳般舒適的「窩樂」、激發靈感與對話的「同樂會」、供人靜心閱讀的「書想室」，以及能遠眺花蓮美景、放鬆身心的頂樓「放風去」空間。透過這些場域的串連，悅樂旅店成功吸引了追求品味與社交體驗的年輕族群、自由行旅客及親子客群 。

▲館內「書想室」提供靜謐閱讀角，結合溫潤木質調與藝文裝飾，展現品牌輕奢美學。圖／悅樂旅店提供；窩客島整理



18項貼心服務與在地美食展現極致性價比

為了提升旅客的滿意度，悅樂旅店提供高達18項的貼心服務，展現極高CP值的質感住宿體驗。館內不僅全天候供應咖啡與茶飲，大廳更準備了免費爆米花供旅客享用，晚間還有溫馨的泡麵宵夜時光。針對細節控旅客，旅店更提供蒸臉機、肩頸按摩器及加濕器等小物借用，並提供免費單車租借，讓旅客能輕鬆探索市區。特別值得一提的是，花蓮中福店更與當地知名排隊名店公正包子合作，讓住房賓客無需忍受排隊之苦，即可在早餐時段品嚐到在地經典美味，深度落實住在當地、吃在當地的旅遊文化 。

▲悅樂旅店花蓮中福店頂樓「放風去」共享空間，提供舒適座椅與開闊視野，讓旅客盡情放鬆身心。圖／悅樂旅店提供；窩客島整理

一站式玩樂攻略串連花蓮精華觀光動線

悅樂旅店花蓮中福店具備優越的地理位置，鄰近東大門夜市、文化創意產業園區及將軍府1936等知名景點，交通動線極為順暢。本次推出的「花園鰻主題房」專案，除住宿外更包含早餐、海洋公園門票，入住期間可無限次進入園區遊玩，並加碼贈送限定的花園鰻娃娃與造型髮箍。這種「白天玩海洋、夜晚住療癒房」的完整行程規劃，讓旅程節奏更為從容。透過與遠雄海洋公園的資源整合，悅樂旅店不僅滿足了旅客對於住宿的需求，更提供了一套完整的花蓮度假方案，讓幸福感在旅途中持續延伸 。

▲旅客入住主題房專案可獲贈門票，暢玩海洋公園內豐富多樣的動感遊樂設施。圖／遠雄海洋公園提供；窩客島整理



花園鰻慢慢假期主題房專案

活動內容：

入住花園鰻主題歡樂四人房1晚

依房型人數提供活力早餐

贈送遠雄海洋公園門票（入住期間可無限次入園）

贈送限定花園鰻娃娃與造型髮箍

享館內18項貼心服務（含宵夜泡麵、免費單車租借等）

悅樂旅店花蓮中福店

地址：花蓮市中福路122號

官方網站：https://www.olah.com.tw/