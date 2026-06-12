▲古亭站美食推薦7選！台北人必吃羊肉飯 最強香腸攤，隱藏版酸菜白肉鍋吃到飽夏天也要吃。

古亭站美食推薦7選！台北人必吃古早味香腸、蘿蔔絲餅銅板價開吃，編輯鄭亦庭表示：古亭站隱藏版酸菜白肉鍋也要吃。
捷運古亭站美食推薦7選！潑水音樂節即將在週末於台北大佳河濱公園登場，讓你玩水、聽音樂會嗨翻，在玩音樂節前，也要順道吃周圍的古亭捷運站美食，窩客島這次特別整理7間古亭捷運站美食清單，包括平日也排滿人潮的烤香腸攤、蘿蔔絲餅老店，以及在地人必吃羊肉飯、夏天吹冷氣也要吃的酸菜白肉鍋等，來古亭站就直接跟著吃。
人氣必吃古亭站美食推薦：阿榮羊肉飯、老王紅燒牛肉麵、台電勵進餐廳古亭站美食必吃「阿榮羊肉飯」，主打口感近似泡飯的羊肉湯飯，內用還提供整盆九層塔隨你加，潮州街老字號「老王紅燒牛肉麵」紅燒牛肉麵湯頭醇厚、不死鹹，麵條吸飽湯汁，再加入半熟蛋超涮嘴，店內滷味更是每桌必點；以前是台電宿舍的「台電勵進餐廳」已經營業超過60年，長煙囪炭酸菜白肉鍋吃到飽只要600元，湯頭搭配Q彈帶皮五花肉超對味，來古亭站推薦必吃。
阿榮羊肉飯 位置資訊地址：臺北市中正區永功里三元街262號
電話：02-2303-6035
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【台北中正區】阿榮羊肉飯.羊肉湯飯頗特別.整盆九層塔隨便加
老王紅燒牛肉麵 位置資訊地址：臺北市大安區錦華里潮州街82號
電話：02-2391-5727
完整介紹由部落客「胖樺」於窩客島分享：古亭站潮州街美食「老王紅燒牛肉麵」/滷味必點/台北推薦美食/完整菜單
台電勵進餐廳 位置資訊地址：臺北市大安區錦華里和平東路一段75巷
電話：02-2393-4780
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：台北古亭台電勵進餐廳，600元酸菜白肉鍋吃到飽，炭火長煙囪懷舊老味道。
古亭站古早味小吃推薦：黃家香腸、溫州街蘿蔔絲餅達人被譽為台北烤香腸天花板的泉州街「黃家香腸」，連韓國名廚白鐘元也吃過，現烤每支40元，扎實多汁的香腸充滿炭烤香氣，蒜頭免費自取一定要加，而創立於1974年的「溫州街蘿蔔絲餅達人」鄰近古亭站與師大夜市，金黃酥香的外皮塞滿了清甜多汁的現削白蘿蔔絲，蔥油餅加蛋、綠豆沙餅也很受歡迎，是古亭站必吃的排隊銅板價古早味小吃。
黃家香腸 位置資訊地址：臺北市中正區永功里泉州街32之3號
電話：02-2309-7428
完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【台北泉州街美食】黃家香腸-韓國國廚白鐘元也推薦的平價美食，google評價4.6顆星，排隊再久也要吃到的香腸
溫州街蘿蔔絲餅達人 位置資訊地址：臺北市大安區龍泉里和平東路一段186-1號
電話：02-2369-5649
完整介紹由部落客「pfse64289」於窩客島分享：台北師大、古亭站美食_温州街蘿蔔絲餅達人
古亭站古早味美食推薦：同安街麵線羹、劉記四神湯古亭站老字號美食「同安街麵線羹」必點麵線羹、臭豆腐，均一價50元，大腸肉羹滿滿配料，再配上一盤臭豆腐，即使是騎樓攤位依然天天大排長龍，位於南昌路夜市的「劉記四神湯」則專賣四神湯，乳白色湯頭散發淡淡藥酒香，老闆現剪豬肚、粉腸，內臟新鮮Q彈無腥味搭配薏仁，是許多台北饕客心目中首選的古亭夜市美食。
同安街麵線羹 位置資訊地址：臺北市中正區河堤里同安街85-1號
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡ 」於窩客島分享：台北古亭｜同安街麵線羹，沙茶麵線羹 香辣夠味臭豆腐，台北人氣台式下午茶
劉記四神湯 位置資訊地址：臺北市中正區南福里和平西路一段83號
電話：0935-682-933
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡ 」於窩客島分享：台北古亭｜劉記四神湯，只賣四神湯，台北最愛四神湯沒有其他，南昌路夜市美食
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