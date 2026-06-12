古亭站美食推薦7選！台北人必吃古早味香腸、蘿蔔絲餅銅板價開吃，編輯鄭亦庭表示：古亭站隱藏版酸菜白肉鍋也要吃。

捷運古亭站美食推薦7選！潑水音樂節即將在週末於台北大佳河濱公園登場，讓你玩水、聽音樂會嗨翻，在玩音樂節前，也要順道吃周圍的古亭捷運站美食，窩客島這次特別整理7間古亭捷運站美食清單，包括平日也排滿人潮的烤香腸攤、蘿蔔絲餅老店，以及在地人必吃羊肉飯、夏天吹冷氣也要吃的酸菜白肉鍋等，來古亭站就直接跟著吃。



▲古亭站美食推薦7選！台北人必吃羊肉飯 最強香腸攤，隱藏版酸菜白肉鍋吃到飽夏天也要吃。



▲古亭站美食推薦7選！台北人必吃羊肉飯 最強香腸攤，隱藏版酸菜白肉鍋吃到飽夏天也要吃。





人氣必吃古亭站美食推薦：阿榮羊肉飯、老王紅燒牛肉麵、台電勵進餐廳

阿榮羊肉飯 位置資訊

老王紅燒牛肉麵 位置資訊

台電勵進餐廳 位置資訊

▲人氣必吃古亭站美食推薦！阿榮羊肉飯必點羊肉湯飯，內用整盆九層塔隨你加。(攝影：部落客 小虎食夢網)



▲人氣必吃古亭站美食推薦！台電勵進餐廳600元酸菜白肉鍋吃到飽，帶皮五花肉搭湯頭吃超對味。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)





古亭站古早味小吃推薦：黃家香腸、溫州街蘿蔔絲餅達人

黃家香腸 位置資訊

溫州街蘿蔔絲餅達人 位置資訊

▲古亭站古早味小吃推薦！泉州街黃家香腸被譽為台北烤香腸天花板，連韓國名廚白種元也來吃過。(攝影：部落客 )



▲古亭站古早味小吃推薦！溫州街蘿蔔絲餅達人一個40元，塞滿清甜多汁的現削白蘿蔔絲。(攝影：部落客 )





古亭站古早味美食推薦：同安街麵線羹、劉記四神湯

同安街麵線羹 位置資訊

劉記四神湯 位置資訊

▲古亭站古早味美食推薦！同安街麵線羹必點麵線羹、臭豆腐均一價50元 。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡ )



▲古亭站古早味美食推薦！劉記四神湯專賣四神湯，內臟新鮮Q彈無腥味。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡ )

搭捷運吃話題台北美食新開店

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更多 捷運古亭站美食推薦 照片：

▲人氣必吃古亭站美食推薦！台電勵進餐廳600元酸菜白肉鍋吃到飽，帶皮五花肉搭湯頭吃超對味。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)

▲人氣必吃古亭站美食推薦！潮州街老字號「老王紅燒牛肉麵」紅燒牛肉麵湯頭醇厚、不死鹹。(攝影：部落客 胖樺)

