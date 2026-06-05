東區新開早午餐！pastaio noodle café進軍忠孝敦化，全新菜單5公分咖哩麵必點。

台北東區美食新開店要踩點！台北超高人氣pastaio noodle café三號店就開在捷運忠孝敦化站附近的巷弄內，以復古摩登日系質感的都會咖啡館為設計，更專為忠孝店推出多到限定新菜，職人手作的新鮮生義大利麵比起其他門市多一倍，4公分極厚布蕾法式吐司也推出限定「抹茶紅豆口味」，讓大家有種全新體驗。店內設計保留圓拱特色並融入日式燈籠等裝點，天氣好的話坐在窗檯座超愜意，從白天到黑夜都能放慢腳步，好好享受一場充滿視覺與味覺的奢華雙重饗宴。



▲日義混血創意義大利麵與早午餐是pastaio noodle café的招牌特色。(攝影：鄭雅之)

▲和洋風格空間設計融合溫潤紙燈籠，舒適的空間是平日慵懶一下或週末姊妹約會的新地標。(攝影：鄭雅之)





限定款！4公分抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司

pastaio noodle café大受歡迎的法式吐司系列，在三號店推出限定款「抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司」，主廚特選厚切高達4公分的布里歐麵包，浸泡在香草蛋奶液中長達15小時，讓麵包都吸飽溫潤蛋汁，經過精心煎烤後呈現像布丁般濕潤綿柔口感，上頭堆疊Q彈白玉糰子與蜜煮屏東萬丹紅豆，搭配特製紅豆瑞可塔起司醬，上桌後再淋上小山園抹茶奶醬，微苦與高雅的甜完美交融。



▲忠孝店專屬的抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司，手工淋上濃厚抹茶奶醬，與Q彈白玉糰子堆疊出豐富層次。(攝影：鄭雅之)





生義大利麵控快衝！職人手工現做日義混血創意麵大推

這裡的生義大利麵之所以能獲得義大利麵控的一致推薦，關鍵就在於pastaio noodle café堅持使用100%杜蘭小麥粉新鮮製作，店內特別推出4款揉合日式靈魂的限定風味，像是鐵板上滋滋作響且香氣噴鼻的「燒麵」，完美呈現日式屋台的庶民風味，還有吸滿溫潤甘甜日式咖哩醬汁的5公分寬「咖哩褲帶麵」，Q彈有勁的特製大寬麵扒附滿滿肉醬，每一口都極具職人手作的極致嚼勁，另外像是滿載海陸鮮甜精華的「甜蔥牡蠣麵」，更是讓人一吃就上癮。



▲職人手工生義大利麵，特製5公分寬的咖哩褲帶麵吸附濃醇甘甜醬汁。(攝影：鄭雅之)





全天候澎湃好料與療癒系開胃小點

不管是平日想要慵懶一下，還是週末想跟姊妹淘約會，pastaio noodle café特意改成全天候供應的精緻早午餐滿足隨時到訪的大家。首推色彩繽紛且充滿清新能量的「輕盈優格碗」，選用高品質馬修優格鋪上草莓、葡萄、藍莓等新鮮水果，是近期超夯的養顏美食。也推薦結合台式蚵仔煎聯想的創意「鐵鍋烤蛋系列」、用湯匙大口吃最過癮的「鞋帶細薯」，用澎湃的異國美食為忙碌生活帶來一絲療癒。



▲全日早午餐推薦現烤烘蛋搭配豐富配料與酸麵包，這款鐵鍋烤蛋在pastaio noodle café也吃得到。(攝影：鄭雅之)

▲堆疊如山丘般的蒜味帕瑪森鞋帶細薯，超脆口滋味直接用湯匙挖來吃最過癮。(攝影：鄭雅之)





精品茶飲、特調飲料搭配喝

完美的餐點自然要搭配講究的飲品，這裡特選充滿柑橘與黑巧克力尾韻的中淺焙現磨咖啡，提供西西里與提拉米蘇拿鐵等多元選擇，更有時髦沁涼的「草莓抹茶雲朵」椰子水調飲，以及米其林餐廳指定的四海茶莊精品茶，在充滿溫潤紙燈籠與藤編日式元素的都會餐桌旁，讓人隨時都能伴隨微風與東區街景，享受微醺舒壓的浪漫時光。



▲在採光極佳的浪漫窗檯座位旁，澎湃早午餐、特調咖啡與繽紛優格碗共譜時髦的台北下午茶風景。(攝影：鄭雅之)

▲色彩繽紛的輕盈優格碗鋪滿新鮮草莓、藍莓與酥脆穀物，為台北早午餐帶來滿滿健康清新能量。(攝影：鄭雅之)

pastaio noodle café 忠孝店 店家資訊

地址： 台北市大安區忠孝東路4段170巷17弄14號（捷運忠孝敦化站3號出口，步行約3分鐘）

電話： 02-2778-0681

營業時間：週一～週五 09：00-18：00；週末假日10：00-19：00





pastaio noodle café 忠孝店 限定餐點推薦

抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司 420元甜蔥牡蠣麵 420元燒麵 420元咖哩褲帶麵 380元冷麵 360元





pastaio noodle café 忠孝店特色

台北東區和洋新地標：

人氣品牌插旗捷運忠孝敦化站商圈，空間融合都會摩登與日系溫潤，規劃34席舒適座位與浪漫街景窗檯，營造極具設計感的都會餐桌。





人氣品牌插旗捷運忠孝敦化站商圈，空間融合都會摩登與日系溫潤，規劃34席舒適座位與浪漫街景窗檯，營造極具設計感的都會餐桌。 限定日義混血生義大利麵：

堅持以100%杜蘭小麥粉新鮮現做生麵，推出忠孝店獨家創意和風風味，包含在鐵板上滋滋作響的「燒麵」與5公分寬的特製「咖哩褲帶麵」。





堅持以100%杜蘭小麥粉新鮮現做生麵，推出忠孝店獨家創意和風風味，包含在鐵板上滋滋作響的「燒麵」與5公分寬的特製「咖哩褲帶麵」。 全日供應都會質感早午餐：

精準鎖定慢活儀式感需求，全天候提供健康繽紛的「輕盈優格碗」、揉合台式蚵仔煎聯想的「鐵鍋烤蛋系列」以及脂香濃郁的「義式蛋黃班尼迪克」等多款時髦品項。





精準鎖定慢活儀式感需求，全天候提供健康繽紛的「輕盈優格碗」、揉合台式蚵仔煎聯想的「鐵鍋烤蛋系列」以及脂香濃郁的「義式蛋黃班尼迪克」等多款時髦品項。 4公分抹茶紅豆限定法式吐司：

招牌厚切布里歐麵包浸泡蛋奶液15小時，高達4公分厚度煎烤出焦香虎紋，忠孝店獨家推出「抹茶紅豆」口味，搭配Q彈白玉糰子與日本小山園抹茶醬。





招牌厚切布里歐麵包浸泡蛋奶液15小時，高達4公分厚度煎烤出焦香虎紋，忠孝店獨家推出「抹茶紅豆」口味，搭配Q彈白玉糰子與日本小山園抹茶醬。 米其林茶飲與冠軍特製調酒：

飲品除提供榛果柑橘風味的中淺焙現磨咖啡外，特別精選米其林餐廳愛用的四海茶莊精品茶，並攜手世界咖啡調酒台灣冠軍吳柄頡，引進on tap汲飲式的輕酒精調酒。





飲品除提供榛果柑橘風味的中淺焙現磨咖啡外，特別精選米其林餐廳愛用的四海茶莊精品茶，並攜手世界咖啡調酒台灣冠軍吳柄頡，引進on tap汲飲式的輕酒精調酒。 經典圓拱與摩登和風美學：

空間設計承襲母品牌經典圓拱元素，並以巨型紙燈籠為主視覺，交織溫潤木作與藤編，大膽搭配橘色座椅與橘紅磚牆，成為東區最新網美打卡地標。





空間設計承襲母品牌經典圓拱元素，並以巨型紙燈籠為主視覺，交織溫潤木作與藤編，大膽搭配橘色座椅與橘紅磚牆，成為東區最新網美打卡地標。 歐陸開胃小點：

推出全新設計的療癒系佐餐點心，除了涮嘴的「鞋帶細薯」外，更有將啤酒加入麵衣的「玻璃炸雞」，以及特別混搭香脆老油條增加口感層次的「奶油淡菜」。





推出全新設計的療癒系佐餐點心，除了涮嘴的「鞋帶細薯」外，更有將啤酒加入麵衣的「玻璃炸雞」，以及特別混搭香脆老油條增加口感層次的「奶油淡菜」。 時髦沁涼雲朵系列調飲：

緊跟全球輕盈健康飲品風潮，推出加入椰子水調製的「開心果雲朵」與「草莓抹茶雲朵」，提供視覺與視覺雙重享受的無咖啡因時髦選擇。





緊跟全球輕盈健康飲品風潮，推出加入椰子水調製的「開心果雲朵」與「草莓抹茶雲朵」，提供視覺與視覺雙重享受的無咖啡因時髦選擇。 全方位咖啡因與微醺補給：

從早上的現磨美式、拿鐵、髒髒咖啡，到午後的無咖啡因特調花茶，直至夜晚的法國勃根地單杯紅、白酒，完美包辦都會男女全天候的液體靈魂補給。

台北美食最新話題必吃！

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pastaio noodle café忠孝店 看更多照片

▲厚切達4公分的布里歐麵包浸泡蛋奶液15小時，煎烤至金黃焦香，是東區下午茶必吃推薦。(攝影：鄭雅之)

▲東區必吃煙燻鮭魚布里歐早午餐厚切麵包疊水波蛋，就在pastaio noodle café限時供應。(攝影：鄭雅之)

▲職人現做義式直麵鐵板炒麵，這款限量的日式風味燒麵是pastaio noodle café忠孝店限定好料。(攝影：鄭雅之)

▲復古橘色座椅窗檯座位充滿都會設計感，讓人走進pastaio noodle café就能自在享受下午茶時光。(攝影：鄭雅之)