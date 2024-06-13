久久沒吃同安街麵線羹，生意一樣好！涮嘴的甜甜麵線羹加上香辣臭豆腐，就算天氣熱死人，依舊很多人揮汗坐在騎樓下用餐，麵線羹配料很多，大腸、肉羹，臭豆腐香辣夠味，久久沒吃還是覺得很好吃！

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同安街麵線羹營業資訊

同安街麵線羹

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：台北市中正區同安街85-1號( 地圖 )

電話：02 2368 4231

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 10:30 – 19:30,

星期三: 10:30 – 19:30,

星期四: 10:30 – 19:30,

星期五: 10:30 – 19:30,

星期六: 10:30 – 19:30,

星期日: 10:30 – 19:30

星期一: 休息, 星期二: 10:30 – 19:30, 星期三: 10:30 – 19:30, 星期四: 10:30 – 19:30, 星期五: 10:30 – 19:30, 星期六: 10:30 – 19:30, 星期日: 10:30 – 19:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

同安街麵線羹位置｜環境

同安街麵線羹距離捷運公館站比較近，開車來不好停車，座位就是攤位前幾張小桌，跟N年前來一樣完全沒變，老闆娘一人作業，太忙時桌上的空碗會來不及收拾就是了，環境一般還算乾淨，小心蚊子有點多。

同安街麵線羹菜單

賣的品項就兩樣，麵線羹跟臭豆腐，不要肉羹的也可以單點麵線就好，也可以單點肉羹，均一價通通五十元。

同安街麵線羹餐點

臭豆腐

臭豆腐口味偏重，但還好不會太鹹，辣油滿滿，不過能吃辣的人應該會覺得是小辣程度，感覺醬汁拌麵應該很讚，臭豆腐的口感是偏Q彈的，不會像一般麻辣臭豆腐軟軟嫩嫩，所以吃起來會覺得好像有點不入味，但是醬汁是好吃的。

麵線羹

小小一碗配料滿滿，有肉羹、大腸，好像還有貢丸類的東西，還是魚漿塊不太確定，因為吃太快一下就吃光了。麵線裡加了沙茶醬，但還好不會太搶過原本湯底的風味，吃起來是偏甜的麵線口味，麵線口感細軟咕溜，跟麵線糊差不多，再加一點烏醋更夠味。

久久沒吃同安街麵線羹，依舊覺得很好吃，味道不變但是價格變貴🤣，內用外帶的人很多，真的是台北市不敗的熱門台式下午茶無誤！

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