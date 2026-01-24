台北古亭台電勵進餐廳，600元酸菜白肉鍋吃到飽，炭火長煙囪懷舊老味道。

提到台北正宗的酸菜白肉鍋，絕對不能錯過這間充滿傳奇色彩的「台電勵進餐廳」。鄰近捷運古亭站，步行約 5 分鐘即可抵達這座低調樸實的平房建築。這裡早期是台電員工的福利餐廳，更有著「孫運璿院長私房菜」的美譽，如今已全面開放給一般民眾用餐。走進店內，彷彿穿越時空回到舊時代的台電宿舍，濃濃的懷舊氛圍配上空氣中瀰漫的炭火香氣，每到冬天總是一位難求。這裡不僅乘載了老中青三代台北人的美食回憶，更曾獲得網路票選冠軍及 500 盤美食評鑑的肯定，是台北火鍋文化的重要地標。

孫運璿私房菜傳承一甲子，勵志進取老味道

這家餐廳與前行政院長孫運璿有著深厚的淵源，早期是為了慰勞孫老總的思鄉之情，特地引進並研發的道地東北家鄉味，因此長久以來被稱為「孫老總私房菜」。後來餐廳由台電員工勵進會管理並委外經營，取名「勵進」象徵著勵志進取之意。餐廳外觀保留了舊式台電宿舍的樸實風貌，低調的平房與周邊現代高樓形成強烈對比。店內沒有華麗誇張的裝潢，只有熱絡的人情味與傳統炭火香，這種數十年如一日的堅持，讓它成為台北無可取代的經典老味道。

傳統長煙囪炭火鍋吃到飽，免服務費超佛心

一入座就會被桌上那座復古霸氣的「傳統長煙囪銅鍋」吸引目光，這可是勵進餐廳的美味靈魂所在。店家堅持使用木炭加熱，利用長煙囪頂部的氣孔來調節火力大小，不僅視覺效果滿分，炭火燒出的獨特鍋氣更是現代電磁爐無法比擬的。消費方式採半自助吃到飽，大人每位 600 元、小孩 350 元，且超級佛心不收服務費。在物價飛漲的台北市大安區，能以這樣的價格盡情享用肉品、蔬菜與特色小菜，CP 值絕對是天花板等級。

古法發酵酸菜湯頭甘甜爽，越煮越香需耐心

這裡的酸菜曾獲得美食評鑑讚賞，遵循古法天然發酵製作，不使用化學醋酸調味，因此湯頭喝起來酸香溫潤、爽口回甘。湯底中還加入了螃蟹與蚵仔提鮮，雖然起初味道較為清淡，但隨著熬煮時間拉長，鮮味會逐漸釋放出來。建議第一輪先將大量的酸菜與凍豆腐下鍋，耐心烹煮約 20 分鐘，讓酸菜的酸勁徹底融入湯頭後再開始涮肉。那種越煮越香醇的滋味，是急不來的美味，值得食客慢慢等待與細細品嚐。

帶皮白肉肥而不膩口感Q，酸菜鍋絕配首選

雖然店內也提供澳洲牛肉與羊肉，但來到這裡，懂吃的饕客絕對是狂吃招牌的「帶皮五花白肉」。看似肥潤的三層肉片，在滾燙的酸菜湯底中輕涮 10 至 15 秒即可起鍋。經過酸湯洗禮的白肉，口感變得 Q 彈爽脆，肥而不膩，咀嚼時油脂香氣與酸白菜的清爽在口中完美融合，還會有油脂噴發的快感。相比之下，瘦肉較多的牛肉容易乾柴，羊肉氣味較重，唯有這款白肉才是與酸菜鍋天造地設的絕配，讓人忍不住續了好幾盤。

現做蔥油餅與特色冷盤讚，特製醬料風味佳

除了火鍋主角，這裡的熟食也是一大亮點，尤其是現點現做的「蔥油餅」。外皮煎得焦香酥脆，內層層次分明且蔥香十足，嚼勁極佳，單吃就非常美味，也是搭配酸菜鍋的最佳主食。入座時店家會先招待首輪特色冷盤，包含豬耳朵凍、涼拌冬粉、炸丸子與排骨，若要續盤則需額外付費。醬料區提供多達 11 種選擇，推薦依照店家建議的黃金比例調製韭菜花醬或豆腐乳醬，更能將白肉的鮮甜提升至另一個層次。

台電勵進餐廳 店家資訊

地址：台北市大安區和平東路一段75巷

電話：02 2393 4780

營業時間：11:00~13:00 17:00~20:00 週日休

