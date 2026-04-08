買馬克杯送玩偶！7-11布丁狗30周年集點29款周邊開賣，布丁狗屁屁手機支架必收。

三麗鷗布丁狗30周年、7-ELEVEN集點活動推出29款限定周邊小物，編輯張人尹表示，布丁狗鐵粉最愛的「*」系列周邊必須入手！

▲7-ELEVEN推出三麗鷗布丁狗30週年集點活動，超過29款周邊商品同步登場，從居家到外出用品通通都有，粉絲可依需求挑選收藏。（攝影：張人尹）



▲三麗鷗布丁狗30週年於7-ELEVEN展開集點企劃，主打金黃色療癒設計與經典屁屁造型，讓粉絲一次入手完整系列周邊。（攝影：張人尹）

文具3C小物主打實用又療癒

▲7-ELEVEN三麗鷗布丁狗集點推出文具三入組與手機支架等實用小物，結合造型設計與日常功能，粉絲辦公也能療癒使用。（攝影：張人尹）

居家用品延伸生活使用場景

▲三麗鷗布丁狗在7-ELEVEN推出收納籃與造型坐墊等商品，搭配感應燈設計，讓粉絲打造一致療癒居家風格。（攝影：張人尹）

療癒收藏小物強化角色魅力

▲7-ELEVEN三麗鷗布丁狗集點推出馬克杯組、紀念絨毛公仔組搭配可拆磁吸馬芬角色。（攝影：張人尹）



▲三麗鷗布丁狗在7-ELEVEN集點活動中推出購物袋與電源線組等配件，讓粉絲在通勤與日常使用都能融入角色元素。（攝影：張人尹）

國際寵物日優惠同步登場

▲三麗鷗布丁狗在7-ELEVEN集點活動中推出購物袋與電源線組等配件，讓粉絲在通勤與日常使用都能融入角色元素。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN三麗鷗布丁狗集點推出多款居家用品，布丁狗坐墊必買。（攝影：張人尹）

7-11 三麗鷗 布丁狗30周年精品集點活動

布丁狗集點買起來！三麗鷗最高人氣的狗狗「布丁狗」慶祝30週年，這次在7-ELEVEN推出全店專屬集點企劃，在4月15日起開跑，一口氣推出超過29款周邊商品，讓粉絲可以一次入手居家、外出與收藏型商品。粉絲不論是文具、3C配件到生活用品與絨毛公仔，整體設計圍繞經典金黃色調與角色造型，還有粉絲們超愛的「布丁狗屁屁」通通都有，粉絲們必搶。針對日常辦公與通勤需求，7-ELEVEN這波三麗鷗布丁狗集點活動推出多款文具與3C相關商品，其中包含「公仔造型文具三入組」，結合拆箱刀、膠帶台與削筆器，搭配立體造型與經典屁屁底座設計，讓粉絲們一組三款一次入手。同系列還有「磁吸氣囊手機支架」，以及「絨毛小包附購物袋」、「延長線用電源線組」等配件，讓粉絲在辦公時也可愛療癒。除了隨身用品之外，7-ELEVEN也同步規劃多款居家相關商品，像是「絨毛吊飾隨身鏡」、「鯊魚夾髮式」、「造型連帽浴巾」以及「Paidal布丁狗毛絨室內拖鞋」，將布丁狗元素帶入日常生活各個環節。另有「三合一磁吸充感應燈」可作為床頭照明與充電使用，搭配「造型坐墊」以及大中小三個尺寸的「收納籃三入組」，從臥室到客廳都能打造一致的療癒空間。粉絲們這次也有多款收藏小物要先入手，其中包含30週年專屬「紀念絨毛公仔組」，圓滾滾的布丁狗玩偶，搭配磁吸可拆的好朋友馬芬，能自由組合。此外粉絲也必買「造型馬克杯+絨毛吊飾」，布丁狗造型馬克杯，搭配布丁狗同款帽子作為杯蓋，同時還附一隻布丁狗玩偶，等於買杯子送娃娃，粉絲一定要收藏。配合4月11日國際寵物日，7-ELEVEN同步推出寵物專區優惠活動，即日起至4月14日止，指定寵食商品享第2件6折，涵蓋主食、零食與保健品，讓飼主在日常採購時有更多選擇。同時，合作品牌Sheba希寶也攜手中華民國動物保護動物協會推動公益，購買貓罐頭任3個即加碼捐出1個，藉此倡議以領養代替購買，讓粉絲在消費同時也能參與公益行動。

門市快閃購活動：2026年4月15日(三) 15:00起至2026年5月5日(二) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡：2026年5月6日(三) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。



