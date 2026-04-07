白沙屯媽祖紀念酒2026限量開賣！粉紅超跑瓷瓶送平安符、玻璃瓶599元小資必收藏。

白沙屯進香已成全民運動，跨界聯名更顯信仰生命力。資深編輯李維唐表示，泰山企業成功將馬祖高粱的硬派工藝與粉紅超跑的溫柔守護結合，不僅滿足老饕味蕾，更透過時尚平安符與親民玻璃瓶，讓宗教文創深度打入年輕消費市場。

台灣年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香，被譽為台版朝聖之路，每年吸引無數香燈腳追隨粉紅超跑神轎。泰山企業自2023年取得馬祖高粱總經銷權後，便深耕在地文化，將馬祖酒廠傳承半世紀的釀酒工藝與白沙屯媽祖信仰深度結合。今年雙方聯名邁入第3年，延續往年搶購熱潮，再度推出質感與風味兼具的限量紀念酒款，讓信眾在感受信仰力量的同時，也能收藏具備藝術價值的精品佳釀。

▲泰山食品今年首度推出兩款包裝的白沙屯媽祖紀念酒，兼顧珍藏價值與攜帶便利性。圖／泰山企業提供；窩客島整理



勇往直前瓷瓶紀念酒，24K金絲線勾勒莊嚴意象

今年的瓷瓶包裝以「勇往直前」為名，致敬香燈腳們跟著媽祖巡視地方、徒步進香的虔誠心意。瓶身設計呼應粉紅超跑主題，採用優雅大方的粉紅色調，並運用24K金絲線細膩勾勒出媽祖神像。禮盒包裝則以手繪風格描繪進香隊伍，傳達堅定前行的勇氣。酒體方面特別挑選53度三年陳高，經由專業品酒師多年勾兌經驗，展現出蘋果甜味、穀糧香與黑胡椒香氣交織的層次感，口感勁爽且尾韻溫潤。瓷瓶不僅視覺精緻，更有利於酒液陳化，實為藏家首選。

▲以粉紅超跑為靈感設計的「勇往直前瓷瓶紀念酒」，53度三年陳高口感平衡，並附贈特製平安符。圖／泰山企業提供；窩客島整理

獨家七彩透明平安符，日式御守風格融合潮流與信仰

為了增加收藏價值，今年泰山特別設計日式御守風格的「七彩媽祖隨行平安符」作為瓷瓶酒的獨家贈品。這款平安符突破傳統框架，以七彩線條勾勒媽祖莊嚴神韻，並選用透明輕盈的材質，使原本嚴肅的信仰小物化身為潮流穿搭或包款上的質感配件。每瓶瓷瓶紀念酒皆附贈乙個，讓媽祖的護佑能時時刻刻平安隨行。這份創意巧思，也成功吸引更多重視生活美學的年輕族群關注傳統宗教文化。

▲獨家贈送的白沙屯媽祖七彩平安符，日式透明質感極具美感，凡購買瓷瓶款即可獲得。圖／泰山企業提供；窩客島整理



首推玻璃瓶紀念酒，水立方輕巧設計滿足小資收藏慾

考量到參與進香活動的族群日趨年輕化，泰山今年首度推出「白沙屯媽祖平安紀念酒」玻璃瓶裝版本。這款600ml的玻璃瓶紀念酒採用經典的水立方瓶身，攜帶輕便且經濟實惠，極具入手吸引力。外盒設計更發揮創意，將提盒打造為粉紅色平安符造型，提在手上便充滿保庇寓意。酒標部分以手工線條展現媽祖溫婉慈祥的形象，強調隨身祈福瓶的概念，讓信眾在日常生活中也能輕鬆飲用平安酒。



雙金獎馬祖高粱酒體，特選58度展現醇烈風味

玻璃瓶裝紀念酒在酒質選擇上亦不馬虎，特選最具指標性的58度雙金獎酒體。馬祖高粱憑藉獨特的釀酒環境與精湛工藝，連續榮獲2024、2025舊金山世界烈酒大賽金獎與雙金獎肯定。此款酒體濃烈渾厚，入口能感受到柑橘與穀糧交織的香氣，並帶有水梨般的清甜果味，尾韻飽滿細長。無論是作為贈禮、好友共飲或獨自品酩，都能體現馬祖高粱特有的風味深度。

▲首次推出的「白沙屯媽祖平安紀念酒」玻璃瓶裝，水立方瓶身輕巧，選用獲獎無數的58度酒體。圖／泰山企業提供；窩客島整理

全台各大通路即日起陸續販售，實際售價依通路為準

「勇往直前瓷瓶紀念酒」600ml預購價1999元，「白沙屯媽祖平安紀念酒」600ml預購價599元。兩款限量商品即日起於馬酒台北直營門市、7-11、全家、OK超商、萊爾富、全聯、家樂福、酒類專門店及郵局等通路陸續販售。由於往年白沙屯媽祖聯名款皆引發收藏熱，建議有興趣的民眾可盡早前往各大通路詢問，實際售價與開賣日期依各通路公告為主。

▲泰山食品今年首度推出兩款包裝的白沙屯媽祖紀念酒，兼顧珍藏價值與攜帶便利性。圖／泰山企業提供；窩客島整理







泰山企業x白沙屯媽祖聯名紀念酒發布

活動時間：2026年4月7日起陸續販售（實際開賣日期依各通路為主）

活動內容：

推出「勇往直前瓷瓶紀念酒」（53度三年陳高），隨瓶附贈「七彩媽祖隨行平安符」乙個 。

首度推出「白沙屯媽祖平安紀念酒」（58度玻璃瓶），採用平安符造型提盒設計 。

直營門市：馬酒台北直營門市 。

便利商店：7-11、全家、OK超商、萊爾富 。

連鎖量販：全聯、家樂福 。

其他通路：郵局、全台酒類專門店 。