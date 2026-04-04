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台北四月雪超夢幻！流蘇花5大免費賞花點推薦，搭捷運出發踏青去。

免費景點賞花流蘇花四月雪
2026-04-04 11:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:台北公園處
編輯 鄭雅之

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不用上山也能追雪！台北「四月雪」流蘇花浪漫盛開，士林官邸、大安森林公園換上純白新裝，快來感受白色驚喜。編輯 鄭雅之表示：台北春天光是賞花就超忙的！

每到春天，台北就會變成花城，各個角落都有各種花卉盛開、互相爭艷！隨著春天的氣息越來越濃厚，台北市各地的公園和街道也悄悄換上新裝，除了陽明山上的夢幻海芋季，在市區最受歡迎的景象莫過於有著四月雪稱號的流蘇花。現在這陣白色旋風正席捲各大綠地，像是知名的士林官邸、大安森林公園以及南港公園，都能看見滿樹潔白花朵盛開。這種景致不僅像極了薄薄的積雪，還能聞到陣陣淡雅的香氣，讓平時忙碌的上班族或是喜歡踏青的旅人，不用跑遠就能在市中心享受浪漫的白色花海。

▲花卉試驗中心陽光灑落在滿開的流蘇樹下，石板小徑旁的白色森林是絕佳的拍照點。
▲花卉試驗中心陽光灑落在滿開的流蘇樹下，石板小徑旁的白色森林是絕佳的拍照點。
▲近看流蘇花細長的花瓣，就像白色流蘇般飄逸，是台北市區最美四月雪。
▲近看流蘇花細長的花瓣，就像白色流蘇般飄逸，是台北市區最美四月雪。

仙氣滿分的流蘇花

在枝頭跳舞的白精靈，其實是台灣本土的落葉小喬木。流蘇花的名字由來非常有詩意，是因為它那細長撕裂狀的花瓣，看起來就像古代仕女服飾上的飄逸流蘇。更特別的是，流蘇花和桂花是親戚，所以微風吹過時會散發淡淡的清香，讓人心情都跟著放鬆起來。這種樹木不僅花美，果實轉為紫黑色後還能提供給鳥兒享用，早期堅硬的木材甚至會被拿來製作算盤珠子。現在正是流蘇花最燦爛的時刻，滿樹白花堆疊就像樹梢上的白雪一樣夢幻。

▲微距觀察四月雪的精緻美感，細長的撕裂狀花瓣散發淡淡桂花清香，仙氣逼人。
▲微距觀察四月雪的精緻美感，細長的撕裂狀花瓣散發淡淡桂花清香，仙氣逼人。

台北5大賞流蘇花打卡點

想要捕捉最美流蘇花倒影或是拍出文青風美照，首推到士林官邸、花卉試驗中心或是新生公園走走。在那裡除了可以近距離欣賞圓錐狀的圓潤花序，更能在微風吹過時，體驗花瓣如雪花般飄落的唯美瞬間，這也是四月雪稱號最浪漫的寫照。對於喜歡攝影的朋友來說，流蘇花的純淨色調不論怎麼拍都很有質感。建議民眾在假日安排一場公園漫步，隨手拿起手機紀錄這份季節限定的驚喜，感受大自然送給台北市民最純粹的白色禮物，千萬別錯過這場視覺盛宴。

▲翠綠葉片間點綴著滿滿白花，漫步在大安森林公園綠地享受流蘇花的清新芬芳。
▲翠綠葉片間點綴著滿滿白花，漫步在大安森林公園綠地享受流蘇花的清新芬芳。


台北流蘇花最佳賞花期

花期： 每年3月至4月
花卉特色： 具淡雅清香、白色細長花瓣、花期盛開如雪。

台北流蘇花最賞花地點推薦

士林區： 士林官邸公園、花卉試驗中心
大安區： 大安森林公園
中山區： 新生公園
南港區： 南港公園

台北流蘇花 最佳拍照時間

推薦在陽光充足的上午拍攝，潔白花瓣與綠葉對比更顯仙氣。

台北療癒景點一次看！

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