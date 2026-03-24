2026竹子湖海芋季懶人包！11個地景藝術全攻略，台北週末小旅行首選。

2026年竹子湖海芋季以花田樂章為主題，結合11處藝術地景與百年蓬萊米歷史，帶您體驗最浪漫的春日花海。編輯 鄭雅之表示：台北人春天忙著賞花，純白海芋季真的超夢幻！

台北人最愛的春日純白浪漫秘境！2026年竹子湖海芋季正式以花田樂章為主題華麗回歸，海拔650公尺的沁涼氣候，讓這片隱身在青山翠谷間的靜謐秘境，披上了純白色的海芋外衣。今年最特別的地方在於，將整片花海化作一座大自然的戶外舞台，邀請旅人走進花田聆聽微風與花開的聲音。無論是想要拍出滿滿仙氣的網美照，還是單純想呼吸山林間的新鮮空氣，竹子湖那清新自然的湖光山色，絕對是今年春天最療癒的去處。趕緊約上姊妹或家人，一起來感受這場專屬於春季的浪漫旋律。



▲「迎春圃花園」於海芋大道呈現的音樂舞臺地景，鮮紅電吉他與五線譜裝置藝術，譜出專屬於陽明山春天的繽紛樂章。

▲「和緣芋花田」於頂湖打造火山口下的笛子，免費參觀的巨大竹笛與樂譜造景，是竹子湖地景花藝展中極具療癒感的角落。





職人領路深度體驗百年農村風情

想讓賞花行程更有層次感，絕對不能錯過每日 10:30 與 14:00 的免費導覽。由專業老師帶領大家從停車場出發，一路漫步水車寮步道與蓬萊米故事館，探索竹子湖從傳統農業轉型後的底蘊。今年適逢蓬萊米命名 100 周年，北投區農會更推出限定版的花季紀念米香，讓旅人能品嚐到來自土地的經典滋味。此外，還有收費 700 元的深度體驗活動，除了能親自採摘海芋，還能動手製作自然色彩沐浴鹽。透過將風聲與鳥鳴轉化為色彩與香氣，讓大家不只能看見美景，更能將這份療癒的感官記憶帶回家珍藏。



▲頂湖入口的公共造景魔幻積木，竹子湖免費參觀地景藝術，竹編稻草人與亮黃色音符在雲霧繚繞的花田間顯得神祕夢幻。





洗版社群的創意海芋地景藝術展

這次最吸睛的亮點，莫過於由 11 家農園共同打造的地景花藝設計。金質獎作品海芋風鈴下的蛙聲，巧妙運用廢棄素材與竹材，讓自然風聲化作律動的音符。而曹家花田香則以繽紛的烏克麗麗為主角，將色彩斑斕的樂器融入純白海芋田，讓人彷彿置身於一場夢幻的音樂會。民眾可以選擇到頂湖入口參觀免費的公共造景，或是付費進入名陽匍、大梯田等農園，在絕美的裝置藝術前留下身影。從 3 月 4 日開始到 4 月 26 日，這些充滿巧思的地景裝置，將竹子湖妝點成全台北最美的大型露天藝廊。



▲「小瀑布海芋園」呈現的創意地景芋見蕭聲，位於熱鬧的竹子湖海芋大道，結合可愛動物公仔與竹管風鈴，讓遊客漫步花田感受童趣樂章。





夏日繡球花接力延續繽紛色彩

除了春天的純白海芋之外，到了初夏更是繡球花接力綻放的季節，五顏六色的花球將山谷點綴得更加活潑燦爛。為了讓民眾隨時紀錄這份美好，現場特別準備了海芋繡球印卡讚活動，只要掃描 QRCODE 就能免費列印出當下的紀念照片。喜歡手寫溫度的旅人，還能前往海芋傳情臨時郵局，蓋上限定款式的紀念郵戳，將溫暖的祝福寄送給遠方的親友。無論是想要體驗採花的純粹快樂，還是品嚐當地鮮甜的山筒蒿與竹筍等特色農產，竹子湖都能滿足你對質感動態生活的嚮往，是今年不可錯過的放鬆首選。



▲「大賞園」位於頂湖的石球浮出音塊裝置，巨大招財貓與金色音符驚喜現身海芋田，為竹子湖小旅行增添童趣與福氣。

▲頂湖入口的公共造景魔幻積木，竹子湖免費參觀地景藝術，竹編稻草人與亮黃色音符在雲霧繚繞的花田間顯得神祕夢幻。

2026 竹子湖海芋季 活動資訊

海芋季： 即日起至4月26日

地景藝術展：即日起至4月26日

繡球花季： 2026年5月23日至6月21日（假日限定導覽）





2026 竹子湖海芋季 活動與優惠資訊

免費導覽： 假日 10:30 與 14:00（竹子湖入口停車場集合）

深度體驗： 每人 700 元（含採花、沐浴鹽 DIY，10 人成行）

紀念好禮： 掃描 QRCODE 可免費列印照片留念，現場限量販售花季紀念米香。





2026 竹子湖海芋季 必看裝置藝術打卡點

免費參觀： 魔幻積木（頂湖入口）、鹹蛋超人的芋樂時光（故鄉農園）、發現花田樂境（發現生活園藝）、火山口下的笛子（和緣芋花田）。

付費入園：

200 元： 海芋風鈴下的蛙聲（名陽匍，可抵消費或採花）。

150 元： 森林裡的音樂教室（大梯田）、舞動烏克麗麗（曹家花田香）、花田樂章（花谷海芋園）。

100 元： 芋見蕭聲（小瀑布）、花田裡的鼓樂精靈（展昇農園）、音樂舞臺（迎春圃）、石球浮出音塊（大賞園）。





雙北人春日賞花踏青！

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2026 竹子湖海芋季更多照片

▲「故鄉休閒農園」推出鹹蛋超人的芋樂時光，海芋大道親子必訪免費地景，可愛鹹蛋超人立牌與五線譜裝置引人駐足。

▲「展昇海芋園」位於海芋大道親水公園旁的地景花田裡的鼓樂精靈，金色與粉色汽球音符在水田間輕輕搖曳，浪漫滿分。

▲「大梯田花卉生態農園」精心布置森林裡的音樂教室，老吉他與爵士鼓廢棄素材重生，營造竹子湖網美最愛的復古音樂氛圍。

▲銀質獎得主「發現生活園藝」創意呈現發現花田樂境，2026竹子湖海芋季推薦景點，邀請遊客敲響在地竹材樂器與花海共舞。