繡球花季必拍景點7大推薦！陽明山竹子湖繡球花季、8000坪繡球花花海，全台必拍繡球花預計花期一次看。

繡球花季必拍景點7選推薦！提到繡球花花海，除了絕不能錯過陽明山竹子湖繡球花，還有像是苗栗花露農場繡球花季上萬株繡球花花海，以及台中薰衣草森林繡球花季，更有佔地8000坪的高家繡球花田 萬里第三園區，整山藍色繡球花花海超夢幻，窩客島幫你整理全台7大必拍繡球花景點、預計花期，等繡球花盛開期就直接衝一波。



▲繡球花季必拍景點！全台7大繡球花景點花期一次看，上萬株繡球花海現在就能拍。



▲繡球花季必拍景點7選！陽明山竹子湖繡球花、8000坪高家繡球花田、上萬株繡球花花露農場，預計花期時間一次看。





台北陽明山繡球花景點推薦：曹家花田香、高家繡球花田第二園區

繡球花季拍繡球花一定要去陽明山竹子湖，有著多個繡球花觀賞景點，其中「曹家花田香」整片開滿藍紫色繡球花花海超壯觀，隨手就能拍出超夢幻的網美大片，而位在竹子湖環湖步道底端的「高家繡球花田第二園區」，園內平坦無階梯的木棧道，讓你直接走在繡球花海花海中央，拍出被繡球花包圍的美照。





曹家花田香 位置資訊

花期：約每年5至6月

地址：臺北市北投區竹子湖路33-7號旁

電話：02-2862-5886

完整介紹由部落客「念念」於窩客島分享：陽明山繡球花季 曹家花田香 一秒陷身花海 處處都是熱門拍照點





高家繡球花田第二園區 位置資訊

花期：約每年4月下旬至7月中旬

地址：臺北市北投區竹子湖路

電話：0937-023-190

完整介紹由部落客「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享：【北投區/景點】來到陽明山竹子湖一代，也是不能錯過的-高家繡球花田第二園區



▲台北陽明山繡球花景點推薦！曹家花田香整片開滿藍紫色繡球花花海超壯觀。(攝影：部落客 念念，圖片為往年花季照)



▲台北陽明山繡球花景點推薦！高家繡球花田第二園區位在竹子湖環湖步道底端，整山繡球花花海必拍。(攝影：部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐，圖片為往年花季照)





新北繡球花景點推薦：高家繡球花田 萬里第三園區

新北萬里高家繡球花田第三園區佔地多達8000坪，沿著小山坡種植繡球花，不僅有繡球花步道，還有超多的繡球花花牆，整個園區滿山的藍紫色花海超夢幻，每一年也都有不同佈置、打卡點，而且園區廣大不用人擠人拍照，園內寵物友善，可以帶自家毛小孩一起來拍美照。





高家繡球花田 萬里第三園區 位置資訊

花期：預計4月底開始至10月底

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

電話：0960-956-271

完整介紹由部落客「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享：【萬里/景點】超過8000坪的藍色花海，每年一定都會回訪的高家繡球花田的萬里第三園區



▲新北繡球花景點必拍！高家繡球花田 萬里第三園區佔地8000坪繡球花花海。(攝影：部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐，圖片為往年花季照)





苗栗繡球花景點推薦：花露農場、碧絡角花園咖啡

來看苗栗繡球花必去佔地3.2公頃的花露農場，繡球花季即日起至5月底盛開，2萬朵繡球花花海讓你拍不完，園區內還有掛滿花盆的繡球花小火車，以及蘭花、牽牛花牆、彩葉草等花海可以順路觀賞，推薦必買繡球花冰淇淋，跟花海一起合影打卡超夢幻；「碧絡角花園咖啡」是南庄賞繡球花觀賞景點之一，6月中進入最佳觀賞期，壯觀的繡球花沿山坡起伏，飽滿花球在平緩步道兩旁綻放，2個苗栗繡球花景點除了觀賞繡球花，也都能在園內吃下午茶。





花露農場 位置資訊

花期：即日起至五月底

地址：苗栗縣卓蘭鎮

電話：04-2589-1589

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：探索苗栗景點：花露農場6萬朵花海、繡球花小火車與夢幻霜淇淋！限時三個月的浪漫體驗





碧絡角花園咖啡 位置資訊

花期：約每年6月

地址：苗栗縣南庄鄉東河村 橫屏背12鄰25號

電話：03-782-5605

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：苗栗縣南庄鄉碧絡角花園咖啡｜超大繡球花滿開！超浪漫繡球花山谷



▲苗栗繡球花景點推薦！花露農場即日起至五月底繡球花花季，上萬朵繡球花花海、繡球花打卡點拍不完。(攝影：部落客 饅頭弟，圖片為往年花季照)



▲苗栗繡球花景點推薦！碧絡角花園咖啡繡球花沿山坡起伏，戶外座位區旁也有秀看花盛開。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣，圖片為往年花季照)





台中繡球花景點推薦：武陵農場、薰衣草森林

四季都有不同景觀可以觀賞的「武陵農場」，每年6、7月繡球花盛開，粉、紫、藍、白色繡球花因高山氣候，每珠花朵格外巨大飽滿，目前4、5月將有紫藤花瀑布、高山杜鵑接續開花，近期想拍花海就來這；新社「薰衣草森林」不只薰衣草季，每年4至6月期間則有繡球花花季，種植千株繡球花打造繡球花花海、森林步道等打卡點，供大家拍照留念，也能在園內餐廳吃飯。





武陵農場 位置資訊

花期：約每年6月

地址：臺中市和平區武陵路3-1號

電話：04-2590-1259

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：【武陵農場】盛夏繡球花大滿開｜漫步在迷人夢幻的花海步道，快把握最佳花期6月到7月來一場浪漫約會





薰衣草森林 位置資訊

花期：約每年4月至6月

地址：臺中市新社區中興街20號

電話：04-2593-1066

完整介紹由部落客「Coco Lin」於窩客島分享：台中市新社區(台中/新社)薰衣草森林-新社店，季節限定繡球花餐及繡球花霜淇淋必品嘗

▲台中繡球花景點推薦！武陵農場每年6、7月繡球花盛開，可順路欣賞山巒美景。(攝影：部落客 撒野樂活小村婦，圖片為往年花季照)



▲台中繡球花景點推薦！薰衣草森林每年4至6月期間繡球花花季，還有繡球花冰淇淋。(攝影：部落客 Coco Lin ，圖片為往年花季照)

近期話題景點一次看

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