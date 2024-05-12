每年四到六月就是繡球花的盛開季節，而苗栗縣的花露農場可是最佳去處之一

你可以眺望大片的繡球花海，這景色簡直太美了

園區內還有許多各種裝置，每個角落都是拍照的好場景，保證能讓你拍出美美的照片

這片佔地3.2公頃的花露農場已經經營超過30年了

園區分別是「波波球花園&火車繡路線」、「繡球花主區」、「室內蘭花館」和「香草能量花園」

除了令人心曠神怡的大片花海，這裡還有許多令人讚嘆不已的建築造景

更不用說全台唯一的繡球花小火車了，許多家長都會帶著孩子來這裡

一邊搭著小火車，一邊品嚐著美味的霜淇淋，享受被大自然包圍的美好午後時光，真是美好至極

花露農場

營業時間：平日0900-1700 假日0830-1730 (週三休園)

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

門票$200元，可抵消費$100元

農場內的Roses Bar平台也是一個熱門的打卡景點

這裡的造景真是太～美～了！滿滿的繡球花，讓你拍好拍滿

無論隨手一拍，都能拍出滿滿的網美照

這鳳凰的造景簡直美得讓人不要～不要的

還有必吃的繡球花冰淇淋，有玫瑰、優格和綜合三種口味，顏值簡直高到令人捨不得動手吃掉

這種淇淋不僅口味獨特，還有讓人愛不釋手的外觀，絕對是一個必嚐的美味

餐廳的入口也是主打雨林部落風格，可以拿著門票進去喝喝下午茶

露天座位真的是美得讓人說不出來的仙氣飄～飄的感覺

花露農場的甜點真是令人垂涎欲滴

這裡還有全台唯一的「繡球花小火車」等著你搭乘

坐在火車上，隨著車輪的轉動，你能沿途欣賞大自然的美好風景，彷彿置身在童話世界一般

這樣的體驗絕對讓人心曠神怡，一定會成為你難忘的回憶之一

拱門上爬滿了繡球花，真是超級美的景象

灰姑娘的南瓜馬車

波波球花園是這裡的一大亮點，超級治癒

不只有繡球花，園區還種植了各式各樣的花草，其中最吸引眼球的就是由各種植物修剪而成的波波球花園

這裡是IG上的必拍打卡熱點，多樣的品種讓你能看到各種顏色的波波球，一大片圓形小球看上去超級治癒

這裡還有一間城堡民宿，真是太棒了！如果你有時間的話，一定要來體驗一下民宿的美好

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^