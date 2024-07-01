一直以來我都是繡球花控，所以每年繡球花季我一定都不會錯過

而今天介紹的是我最推薦的高家繡球花田的萬里第三園區，園如其名，他就位在萬里靠海的區域

因為腹地非常大，一轉到他們的巷子就可以看到超大片的藍紫色，非常的美，也非常的壯觀！

高家繡球花田的萬里第三園區 8,000 坪

繡球花沿著小山坡種植，所以在這裡不但有繡球花步道還有超多的花牆

拍照不用人擠人更不用排隊，賞起花來也更滿足！

除此之外萬里園區還設計了非常大區的休息區跟小賣部，讓你覺得花那個票價絕對值得！

萬里園區整區都鋪了塑膠地板，不管是直接牽狗走還是推推車都很方便(不像陽明山是木板跟土地)

當然也適合嬰兒車、輪椅等比較行動不方便的人（但會有些許小山坡去沒辦法上去）

因為怕花枯萎的關係，所以每天清晨都會灑水，踩在塑膠地板上都要有泥水會噴上來的準備(苦笑)

如果跟我一樣帶狗來的話，最推薦的方式是直接裸狗前往回程包起來直接送洗XD





今年有點微陰天拍起來好看很多，雖然去的時間比較晚所以人潮比較多（10:00-11:30）

但基本上避開角度還是可以拍照無人的背景，土地也因為時間的關係不會像清晨那麼泥濘

題外話是這次來也發現萬里園區因應每一年也都有些不同的陳設、佈置，去年就是花卉今年加了玻璃球，看起來更夢幻了！

插播一下一樣是高家繡球花田，但2023年的版本，並講述一下兩次來訪的差異

2023年時我也是6月到訪高家繡球花田的萬里園區

不過去年比較特別我是清晨快4點鐘出發並在萬里欣賞了日出，然後提前入園





早上提前的話繡球花田大約是5:00營業

通常提前入園都是因為想拍照，多以拍攝婚紗為主，會加收$100費用

而我那次是看瞧得起自己還帶了腳架想趁沒人拍些微美的母女照...根本天方夜譚！



因為繡球花田會在半夜到清晨時澆水，所以清晨在還沒有陽光照射下的修球花田全部都非。常。濕！

真的是踩在塑膠板上的每一腳...都很崩潰！

後來因為地勢跟陽光角度的關係，相對我覺得繡球花的色澤也比較不柔美

當然那次可能比較晚期才前往，也有可能是天氣更為炎熱，所以枯萎的花朵比較多

其中有一部分我覺得有點困惑的是

就是印象中去年(2023)去的時候票價是$100，提早入園的話是$200，然後印象中那時候入場卷只能折抵買花

(網路上查到之前的價位也是這樣)

今年正常價位直接變成$200，提早入園的話是$300，工作人員卻說他們沒有漲價已經很多年都這樣了 🤔🤔🤔🤔🤔

不過現在的$200票價一樣可以折抵$100，而且小賣部也擴張了很多

除了買花之外還有飲料、零食、水果等可以購入

高家繡球花田的萬里第三園區

地址：207新北市萬里區大坪路32-6號

營業時間：05:00–18:00

電話：0930956271