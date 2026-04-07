微風廣場Paddock奢華進駐！杜拜迷你漢堡Paddock Limited奢華登陸微風滿額贈質感托特包。

當全台還在瘋搶杜拜巧克力時，下一波席捲全球的「杜拜迷你漢堡」已正式登台 。對此資深編輯李維唐表示，現代餐飲已從追求份量轉向追求「細節的極致堆疊」，Paddock Limited 將美式漢堡精緻化，不僅在視覺上極具社群擴散力，更滿足了高端消費者對於從容優雅飲食體驗的渴望 。

繼前陣子風靡社群媒體並引發全台搶購熱潮的杜拜巧克力後，下一波席捲全球的飲食主角已悄悄接棒。這股由杜拜奢華風格引發的迷你餐飲旋風，如今正式進駐台北微風廣場2樓的Paddock Limited 。不同於美式漢堡傳統的豪邁與奔放，Paddock Limited將經典漢堡體積精緻化，把所有的風味精華濃縮於小巧玲瓏的軀殼之中，成功將飲食文化轉化為如同精品般的藝術料理 。這種精緻飲食主導的新食尚，讓饕客不再需要雙手捧著漢堡大快朵頤，而是能以最從容優雅的姿態，輕巧入口細細品味每一層堆疊的講究 。

▲杜拜迷你小漢堡套餐內含三顆迷你漢堡、特製起司醬汁及限定厚奶茶，售價300元。 圖／Paddock Limited提供；窩客島整理



職人精神打造地表最強布里歐與牛肉排

這款看似可愛的杜拜迷你小漢堡，實則蘊含了不容小覷的職人功力與食材堅持 。漢堡皮選用黃金比例製作的布里歐麵包，經過奶油與麵粉的精準調和，呈現外層微酥、內裡柔軟的極致口感，能完整吸附豐沛肉汁卻不顯濕軟 。而漢堡的靈魂則在於雙層Smash牛肉排，嚴選高品質美國牛肉，以高溫快速煎製瞬間鎖住肉汁，並透過壓碎煎香的工序，讓肉排邊緣帶有微微焦脆感，中心則保有濃郁肉香 。搭配上受熱後緩緩融化的熟成切達起司，那種鹹香牽絲的濃郁層次，打造出堪比高端牛排館的味覺深度 。

▲杜拜迷你小漢堡以輕巧比例演繹奢華細節，金黃布里歐與雙層牛肉排打造極致口感。 圖／Paddock Limited提供；窩客島整理

極致細節堆疊出的視覺與味覺饗宴

為了在濃郁肉香中取得平衡，Paddock Limited在迷你漢堡中加入新鮮生菜帶來清爽口感，並佐以品牌特製醬汁，讓每一口都能展現不同的層次變化 。這種對細節的極致追求，正是杜拜式奢華的精髓所在，不在於誇張的份量，而是在於方寸之間的精準設計 。金黃色澤的精巧外型，搭配質感十足的盛盤，無論是好友聚會還是浪漫約會，都能成為桌上的視覺焦點，更是社群拍照打卡的最佳主角 。

▲每一顆迷你漢堡都裹上滿滿的特製醬汁，外型誘人且風味層次分明。 圖／Paddock Limited提供；窩客島整理



厚奶茶與精品托特包交織的奢華體驗

完美的餐點需要合適的飲品相襯，套餐內特別附上Paddock限定厚奶茶 。這款奶茶以黃金比例調配乳香與茶韻，入口絲滑如綢且濃郁不膩口，是專為肉食饗宴設計的解膩良伴，能延續整體的奢華體驗 。為慶祝正式開幕，品牌更推出限時好禮，單筆消費滿500元並完成表單，即可獲贈「Paddock質感精品托特包」，讓這場美食之旅從味蕾延伸至生活配件 。目前杜拜迷你小漢堡套餐售價300元，內容包含3顆迷你漢堡、特製醬汁與限定厚奶茶，絕對是近期台北最值得朝聖的美食新地標 。

▲Paddock Limited奢華進駐微風廣場2樓，以深色質感裝潢與精緻飲食主導新食尚。 圖／Paddock Limited提供；窩客島整理





Paddock Limited 開幕期間限定活動

活動名稱：質感精品托特包滿額贈 。

活動時間：2026年4月2日起至送完為止 。

活動內容：於 Paddock Limited 單筆消費滿500元並完成指定表單，即可獲贈「Paddock 質感精品托特包」乙份 。

杜拜迷你小漢堡套餐：售價300元

套餐內容：內含3顆迷你小漢堡、Paddock Limited 特製起司醬汁、限定厚奶茶 。

Paddock Limited

地址：台北市松山區復興南路一段39號（微風廣場 2F）

