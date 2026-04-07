449元嵜本麵包吃到飽！生吐司、飲料無限續只有16天，信義區、板橋才有。

麵包控搶訂位，SAKImoto嵜本麵包吃到飽回歸！曾經掀起台灣生吐司之亂的「SAKImoto嵜本」，這次歡慶來台六週年再度推出期間限定麵包吃到飽重磅活動，在周年慶期間回饋長期愛戴的麵包控。麵包吃到飽活動將於 4/16～5/7 平日指定時間登場，就能用449元的佛心價格享受日本高級生吐司放題。為了讓大家吃得更盡興，今年特地將用餐時間延長到100分鐘，就是要讓麵包控就算吃到碳暈也要大口吃不停。

▲極美自然生吐司不含蛋奶，單片包裝方便攜帶也是許多澱粉控的口袋名單。 ▲嵜本極生奶油牛奶生吐司口感軟綿，搭配優質奶油打造高級烘焙質感。





夢幻生吐司多達12種口味吃到飽

SAKImoto嵜本麵包吃到飽最不能錯過的就是這12款人氣生吐司，除了大家最熟悉的極生奶油牛奶與極美自然生吐司外，還有大人小孩都愛的法芙娜巧克力與地瓜口味。喜歡酸甜滋味的朋友，可以試試看清爽的葡萄生吐司，而偏好鹹食的人則有起士火腿與迷你大蒜生吐司可以換著吃。每一片生吐司都保有軟綿細緻的靈魂口感，讓大家在每一口咀嚼中，感受到高級烘焙才有的質感層次，真的會讓人想多續幾片。

▲芋頭生吐司、迷你奶黃生吐司、地瓜生吐司都是門市熱銷的限定口味，在周年慶活動中都可以吃到飽。





經典麵包與飲品打造完美午茶

除了生吐司之外，現場還準備了9款經典麵包與6種飲品。大家去店裡必買的鹽之花奶油捲、究好豬肉鬆麵包與玉米濃湯奶油捲通通都能無限續點，甚至連日式紅豆餐包、帕馬森奶油捲與蒜香奶油捲也都在清單內。口渴了也別擔心，現場提供美式咖啡、拿鐵與紅茶拿鐵等6款指定飲品。多樣化的鹹甜搭配，再喝上一口充滿果香的胭脂莓果茶，讓這場為期21天的快閃放題，成為今年春天信義區與板橋上班族最期待的紓壓小確幸。

▲超人氣鹽之花奶油捲與玉米濃湯奶油捲烤後酥脆，絕對是現場續點首選。





把握限時時段輕鬆訂位去

這次生吐司盛宴僅限於市政府旗艦店與板橋大遠百店，位置都鄰近捷運站，交通非常方便。每天開放12點與15點兩個平日場次，建議大家趕快拿起手機預約。市政府店可以透過臉書或官方IG私訊，板橋店則提供線上訂位系統，操作簡單又快速。品牌這次細心調整了出爐節奏，確保大家在100分鐘的用餐時間內，都能品嚐到口感最完美的現烤麵包，只要在最後30分鐘前完成加點，絕對能讓麵包控帶著飽足的幸福感回家。

▲超人氣鹽之花奶油捲與玉米濃湯奶油捲烤後酥脆，絕對是現場續點首選。 ▲滿滿內餡的日式紅豆餐包口感紮實，是生吐司放題中受歡迎的經典麵包。

SAKImoto嵜本麵包吃到飽 活動資訊

活動時間： 4/16～5/7 平日指定時段

活動門市：市政府旗艦店、板橋大遠百店

價位：成人每位$449、6歲以下幼兒免費、身高130公分以下幼兒優惠$399

時段：平日12:00-13:40、15:00-16:40 （請準時入場，最後30分鐘為最後點餐時間）

注意事項：

1、每人每次點餐最多點1杯飲料、1片吐司與3個小麵包。

2、用餐時間100分鐘，最後30分鐘為最後點餐時間。





SAKImoto嵜本 市政府旗艦店 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號

訂位：請透過官方FB、IG私訊訂位

時間：週一~週日10:00~20:00





SAKImoto嵜本 板橋大遠百店 店家資訊

小資族最愛的吃到飽話題！

地址：新北市板橋區新站路28號1樓訂位：reurl.cc/O6VNX7時間：週一~週日11:00~22:00

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SAKImoto嵜本麵包吃到飽 更多照片

▲究好豬肉鬆麵包鋪滿香噴噴肉鬆，是嵜本生吐司放題必吃的鹹點心。 ▲極生生吐司使用北海道函館直送牛乳製作，入口散發濃郁乳香與甘甜。