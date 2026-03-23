台北寒舍艾美優惠！探索廚房下午茶 69 折、週末爽吃龍蝦帝王蟹。

台北寒舍艾美酒店強攻春遊商機，推出住房加碼與探索廚房限時優惠。資深編輯李維唐表示，此次週末下午茶直升午宴規格，納入帝王蟹與龍蝦等頂級食材，對精打細算的饕客而言是極具競爭力的五星級消費選擇。

台北寒舍艾美酒店以法式優雅為核心，將信義區的繁華快節奏轉化為富有藝術底蘊的度假體驗 。館內隨處可見的藝術收藏，讓旅客彷彿置身於現代藝廊 。即日起至2026年6月22日，酒店推出「旅途多一度」住房專案，只要在彈性房價基礎上加價99元，就能獲得價值1000元的餐飲抵用券 。這張抵用券的用途極廣，無論是想在探索廚房大啖自助餐，或是在寒舍食譜品嚐精緻中式料理，甚至是在北緯二十五享受微醺時光皆可抵用 。入住期間，房客還能免費使用健身房、三溫暖與室內泳池，並憑房卡免費參觀台北當代藝術館，徹底釋放身心靈壓力 。

▲即日起至6月22日，台北寒舍艾美酒店推出「旅途多一度」住房專案，房價加99元即贈1000元餐飲抵用券。圖／台北寒舍艾美酒店提供；窩客島資深編輯李維唐整理



探索廚房下午茶超值攻略。4人同行69折每人1050元起

對於精打細算的食客來說，探索廚房自助餐廳此次推出的「探索食尚．午後饗宴」無疑是年度必搶優惠 。即日起至4月30日止，每週一至週四的下午茶餐期，特別祭出3人同行78折、4人同行69折的誘人禮遇 。換算下來，每人最低僅需1050元，就能在五星級飯店內享用新鮮生魚片、海鮮吧、現煎鐵板料理及義大利現烤披薩 。現場更貼心提供特色調酒，為繁忙的平日午後注入一股輕鬆寫意的聚會氛圍，讓下午茶不再只是甜點的專場，而是海陸兼備的飽足體驗 。

▲探索廚房「午後饗宴」平日下午茶推優惠，最低每位1050元加10%即可享用五星海陸美味。圖／台北寒舍艾美酒店提供；窩客島資深編輯李維唐整理

週末午後的奢華直升機。帝王蟹與龍蝦打造頂級海陸盛宴

若想在週末睡個飽後迎接豐盛的一餐，探索廚房於3月27日至5月3日期間推出的「延饗午宴」絕對是首選 。這項活動打破了下午茶與午餐的界線，將每週五至週日的下午茶時段餐檯全面調整為假日午宴規格 。主廚團隊祭出龍蝦、鮑魚、松葉蟹腳、帝王蟹及和牛等頂級食材，每位成人2580元加10% 。即使手持2025年ITF假日下午茶餐券的消費者，也能透過加價升級的方式，輕鬆品嚐到原本僅在正餐時段提供的豪奢珍饌，實現真正意義上的美食自由 。

春季限定話題甜點登場。爆紅杜拜巧克力蛋糕免排隊盡情品味

除了鹹食餐檯令人驚艷，甜點區也隨著春意盎然進行了全面換裝 。探索廚房緊跟全球甜點趨勢，特別推出時下最熱門的「杜拜巧克力蛋糕」，以濃郁堅果香與苦甜巧克力交織出高級感十足且清爽不甜膩的口感，省去排隊等待的辛苦 。此外，正餐餐期更同步加碼推出「萬丹紅豆奶油烤年糕」，酥香表皮與軟糯內裡展現極致層次感，再配上現擠的焦糖爆米花霜淇淋，為這場感官饗宴劃下完美的甜蜜句點 。無論是為了精緻海鮮或是話題甜點，這場春季的美食旅程都值得您專程前往 。

▲台北寒舍艾美酒店推出春季優惠，住房加99元送1000元餐券。探索廚房平日下午茶69折，週末更限時升級提供龍蝦、帝王蟹及杜拜巧克力蛋糕。



台北寒舍艾美酒店

店家地址： 110 台北市信義區松仁路 38 號

預訂專線： 02 6622 8000

「探索食尚．午後饗宴」下午茶優惠 、「延饗午宴」週末升級活動 、「旅途多一度」住房專案 。

活動時間：

住房： 即日起至 2026 年 6 月 22 日 。

平日下午茶： 即日起至 2026 年 4 月 30 日 。

週末下午茶升級： 2026 年 3 月 27 日至 5 月 3 日 。

