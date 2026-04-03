台北吃到飽推薦！十二廚春日和食饗宴盛大展開，預訂平日午餐下午茶享四人同行一人免費優惠。

台北喜來登十二廚此次將餐檯全面翻新，以日式名物搶攻春季市場。資深編輯李維唐表示，這次結合高價鮑魚拉麵與松葉蟹吃到飽，搭配四人同行一人免費優惠，是近期高性價比的Buffet首選 。

隨著春意漸濃，味蕾也渴望一場清爽且充滿儀式感的旅行。台北喜來登大飯店旗下的十二廚自助餐廳，自即日起特別策畫「春日和食饗宴」，將餐檯全面升級為充滿大和風情的春季舞台 。從熱騰騰的濃厚系拉麵、職人現涮的壽喜燒，到象徵春季粉嫩意象的櫻花系甜點，每一道料理都經過主廚團隊悉心研發，旨在讓賓客不必出國，就能在舌尖上感受京都與東京的春日氣息 。為了回饋長期支持的食客，館方更推出超值的限時禮遇，只要在4月30日前透過官網預訂平日午餐或下午茶，即可享有「四人同行一人免費」的驚喜優惠，成為春季聚餐的熱門首選 。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳即日起推出「春日和食饗宴」，匯集多道大和經典名物。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理



職人魂入菜，濃厚系鮑魚拉麵與炙烤鰻魚飯重磅登場

在這次的熱食區亮點中，首推展現深厚熬湯功力的「日式鮑魚雞白湯拉麵」 。主廚嚴選老母雞與豚骨，歷經4小時以上的慢火細熬，將食材精華完全濃縮於湯頭中，呈現出如牛奶般乳白且富含膠質的濃郁口感，再配上整顆厚實鮑魚，海陸鮮味交織出極致層次 。另一道不容錯過的靈魂料理則是「蒲燒鰻魚飯」，這道料理強調醬汁的靈魂，以清酒入醬長時間熬煮，魚肉在火候掌控下反覆刷醬炙烤，確保每一口都能品嚐到鹹甜平衡、風味醇厚的焦香，與晶瑩剔透的米飯堪稱絕配 。

▲「蒲燒鰻魚飯」以清酒入醬慢熬數時，反覆刷覆炙烤，鹹甜交織的焦香與晶瑩剔透的米飯相互襯托。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理

嚴選極上肉品，現涮壽喜燒與爐烤牛排滿足肉食控

針對肉食愛好者，十二廚準備了極具視覺美感的「現涮牛肉壽喜燒」 。基底湯頭以洋蔥、時蔬與牛筋慢熬而成，加入特製的壽喜燒醬汁，提供專業的現點現涮服務，由師傅在餐檯前精準掌握板腱牛的熟度，確保肉質呈現最柔嫩的粉紅色澤，讓甘甜醬香完美包覆肉片 。此外，現切肉品區同步提供多樣化選擇，包含香氣逼人的爐烤美國肋眼牛排、香煎帶骨牛小排、迷迭香羊排以及板腱牛，賓客可依個人喜好搭配多款佐醬，體驗大口吃肉的痛快感 。

▲「日式牛肉壽喜燒」以洋蔥、時蔬與牛筋加入特製壽喜燒醬汁燴煮，再放入嚴選板腱牛，讓甘甜醬香完美包覆柔嫩肉質。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理



海鮮控天堂，松葉蟹吃到飽與職人級卷壽司盛合

十二廚最受歡迎的海鮮餐檯在春季也迎來華麗升級，除了長期霸榜的人氣王「松葉蟹吃到飽」外，現場還供應青花蟹、白蝦與醬漬鳳螺等多款鮮美海味 。冷食區則以「極上壽司卷盛合」展現精緻工藝，一口氣集結了蔥花鮪魚卷、星鰻酪梨卷、磯雪昆布海鮮卷、酥炸軟殼蟹卷與傳統太卷壽司，繽紛的色澤與豐富的配料層層堆疊，讓壽司愛好者能一次品味多重風味與口感 。

▲「極上壽司卷盛合」集結蔥花鮪魚卷、星鰻酪梨卷、磯雪昆布海鮮卷與酥炸軟殼蟹卷等，展現壽司多重風貌。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理

溫潤甘醇關東煮，回歸日式家常的極致旨味

在多款華麗料理中，主廚特別保留了一抹溫馨的家常色彩，「御選關東煮」便是其代表作 。湯底選用昆布、柴魚及大骨，以細火熬製出澄澈見底且韻味甘醇的高湯 。鍋中浸潤著吸滿湯汁精華的白蘿蔔、Q彈竹輪，以及口感鬆軟如雲朵般的特製食材「鱈寶」，每一口都散發出清新的自然旨味，在微涼的春日時刻享用，更能感受到暖心又暖胃的療癒力量 。

▲「御選關東煮」以昆布、柴魚及大骨為基底，慢火悉心熬製出質地澄澈、韻味甘醇的高湯，每一項食材皆吸附飽滿旨味。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理



粉嫩櫻花甜點派對，打造夢幻春季收尾

饗宴的最後，由甜點區換上的粉嫩春裝畫下句點 。多款經典和風甘味如道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍、日式三色糰子與最中餅輪番登場，色彩絢麗且口味精緻 。現場更提供現點現做的「玄米茶奶霜舒芙蕾厚鬆餅」與茶韻悠長的「和風煎茶霜淇淋」，以清雅的茶香與米香中和了餐後的膩感，讓這場春日和食之旅在輕盈的氛圍中圓滿完結 。

▲「春日和食饗宴」甜點區換上粉嫩春裝，包含道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍與日式三色糰子等人氣甘味。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯整理

春日和食饗宴

活動時間：即日起，午餐、晚餐、下午茶時段皆供應

活動內容：

餐檯升級推出日式鮑魚雞白湯拉麵、現涮牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯等名物

海鮮區提供松葉蟹吃到飽、青花蟹、白蝦等品項

冷食區包含蔥花鮪魚卷、星鰻酪梨卷等極上壽司盛合

甜點區推出道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍、日式三色糰子等櫻花系甘味

限時優惠：4月30日前透過官網預訂平日午餐或下午茶，享「四人同行一人免費」限量禮遇





台北喜來登大飯店十二廚

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02-2321-1818

官方網站：sheratongrandtaipei.com