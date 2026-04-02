台北吃到飽控搶訂位！豐FOOD鮪魚季回歸，免費吃、4人同行1人免費優惠看。

吃到飽控衝了！大直豐FOOD「鮪魚季」強勢回歸，姓名中「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」同音享4人同行1人免費。海鮮控快揪團開吃。編輯 鄭雅之表示：現場猜中鮪魚重量還可以免費吃，拼人品的時候到了！

吃到飽控絕對不能錯過豐FOOD鮪魚季！台北大直知名的「豐FOOD海陸百匯」宣布超人氣「鮪魚季」正式強勢回歸。從4月到6月要用最鮮美的海味霸佔大家的胃。現場不僅有琳瑯滿目的鮪魚主題料理，更祭出討論度超高的姓名同音優惠。只要你的姓名中有「ㄨㄟˇ」或是「ㄩˊ」的讀音，在平日用餐就能享有「4人同行1人免費」的超狂折扣。趕快找找身邊的朋友，趁著這波活動大啖海鮮，慰勞一下平時辛苦工作的自己。

▲豐FOOD海陸百匯宣布超人氣「鮪魚季」4月到6月強勢回歸。 ▲豐FOOD海陸百匯除了有鮪魚季，還有螃蟹、鮮蝦等海鮮吃到飽。(攝影：鄭雅之)





鮪魚控必吃的夢幻百匯餐檯

這次鮪魚季推出的限定菜色誠意十足，餐檯上擺滿了多種吃法的日式料理。有表面微焦鎖住甜味的「鮪魚半敲燒」，還有清爽開胃的「鮪魚夏威夷拌飯」以及經典「鮪魚握壽司」，每一口都能吃到大海的鮮甜滋味。除了鮪魚之外，主廚還加碼準備了「沙茶炒蟹」和「酥炸牡蠣佐塔塔醬」，甚至還有現點現做的「香煎鐵板魷魚」與香氣四溢的「明太子海鮮披薩」。多層次的口感選擇讓整座餐廳充滿美味香氣，絕對能大大滿足吃到飽控。

▲限定菜色如「鮪魚握壽司」與「鮪魚鐵火卷」誠意十足，油脂豐富且口感鮮嫩，是日料控的首選美味。(攝影：鄭雅之)





現場看現切秀還能免費拿餐券

除了美食吃到飽，現場的互動表演更是重頭戲。鮪魚季期間每逢週五晚餐或是龍蝦之夜的19點，都會舉辦霸氣的「鮪魚現切秀」。看著整尾碩大的鮪魚在主廚精湛刀工下，變身成一片片晶瑩剔透的生魚片，視覺震撼效果直接拉滿。最有趣的是現場還邀請賓客參加預測重量的遊戲，只要準確猜中這尾嬌客有幾台斤，就有機會直接帶走「免費餐券」乙張。有吃又有拿的熱鬧體驗，讓不少台北吃到飽控早早就訂好位，準備在現場大顯身手。

▲職人師傅於餐檯現場捏製壽司，讓整座餐廳充滿日式百匯的熱鬧氛圍。(攝影：鄭雅之)





兒童節限定畫畫活動換好禮

迎接4月兒童節，餐廳也貼心照顧到親子家庭。只要在4月期間帶小朋友到典華旗下的餐飲品牌用餐，包含「豐FOOD海陸百匯」或是「典華雅聚」與「越越·新越南料理」，12歲以下的小朋友都可以領取專屬繪圖紙。小朋友只要發揮創意畫出心中的色彩，完成後拿到櫃台就能兌換精美的小禮物乙份。雖然禮物數量有限送完為止，但這份驚喜感加上豐富的鮪魚饗宴，讓大人小孩都能在這裡度過一個最開心的春季假期，快帶全家人來大快朵頤。

▲霸氣「鮪魚現切秀」於週五晚餐及龍蝦之夜準時登場，主廚精湛刀工讓整尾碩大鮪魚變身極鮮生魚片。(攝影：鄭雅之) ▲豐富餐檯除了鮪魚外，還有現做的螃蟹湯品與海鮮料理，多層次鹹香滋味絕對能讓海鮮控裝滿胃袋。(攝影：鄭雅之)

豐FOOD海陸百匯 鮪魚季 活動時間

活動時間：即日起至2026/06/30

限定料理： 「鮪魚半敲燒」、「鮪魚夏威夷拌飯」、「鮪魚握壽司」、「鮪魚鐵火卷」、「沙茶炒蟹」、「酥炸牡蠣佐塔塔醬」等。





豐FOOD海陸百匯 鮪魚季 優惠

姓名優惠： 115/04/01至115/05/31，平日午晚餐姓名中有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」同音字（如：偉、瑋、余、妤等），享4人同行1人免費。

鮪魚現切秀： 每週五晚餐及龍蝦之夜19:00舉辦，現場猜中鮪魚重量（台斤）送免費餐券乙張。

兒童節活動： 115/04/01至115/04/30，12歲以下兒童用餐領取繪圖紙並完成，可向櫃台兌換精美禮物（送完為止）。







豐FOOD海陸百匯 店家資訊

活動地點： 豐FOOD海陸百匯（台北市中山區植福路8號）。





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