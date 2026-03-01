2026兒童節吃到飽推薦！台北萬豪Garden Kitchen連假4天兒童免費吃，加碼氣球表演與扭蛋。

迎接兒童節連假，台北萬豪Garden Kitchen祭出兒童免費用餐與氣球互動吸客 。資深編輯李維唐表示，五星級飯店透過LINE社群領券結合線下娛樂體驗，不僅能精準鎖定親子客群，更能藉由「最美Semi-Buffet」的空間優勢帶動兩成以上的業績成長 。

迎接4月盛大的兒童清明連假，台北萬豪酒店旗下的Garden Kitchen再度為家庭饕客帶來暖心驚喜。這處被譽為台北最美Semi-Buffet的餐廳，以其大片落地窗引入戶外花園的盎然綠意，與明亮的自然光線交織出如城市綠洲般的優雅氛圍 。在2026年4月3日至4月6日的連假期間，台北萬豪特別策劃「童樂時光」活動，讓大人在享受高品質料理的同時，家中的小朋友也能盡情探索味蕾的驚喜 。

▲台北萬豪Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理



官方LINE領券即享優惠，兒童節連假省錢攻略看這裡

針對這次的連假盛會，台北萬豪酒店提供了極具吸引力的「兒童免費用餐」方案。凡是於活動期間的午間或下午茶餐期，由家長陪同未滿12歲的兒童至Garden Kitchen用餐，只需現場加入台北萬豪酒店官方LINE並領取兌換券，即可享有該名兒童免費享用自助美饌的福利 。值得注意的是，每位成人至多可攜帶兩位符合年齡條件（滿6歲以上、未滿12歲）的兒童參與此活動，且優惠券須於當日核銷使用，對於多寶家庭而言，絕對是連假出遊用餐的首選計畫 。

▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期大人帶未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪官方LINE並領取兌換券，兒童即可免費享用自助美饌。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理

五大主題餐區匯集各國佳餚，國宴主廚親自操刀精緻熱食

Garden Kitchen不僅環境迷人，其餐點豐富度更是讓人流連忘返。午間自助美饌規劃了五大主題餐區，包括嚴選海洋鮮味的「極鮮海物Bar」，以及由「國宴主廚」設計、匯集多國豐盛料理的「熱享美饌區」 。為了兼顧現代人對健康的追求，餐廳特別設置「繽紛鮮蔬沙拉區」，選用LED燈無農藥種植的蔬菜，讓食客吃得安心 。而午間成人賓客在享用自助區的同時，還能自選一份精緻主菜，確保每位賓客都能獲得完整的感官饗宴 。

氣球哥哥互動與繽紛糖果裝到滿，打造孩子專屬的夢幻樂園

除了美食饗宴，台北萬豪更將餐廳打造成充滿歡笑的遊樂園。午間餐期特別邀請小朋友最愛的「氣球哥哥」進行現場互動氣球表演，並設置充滿驚喜的趣味扭蛋機 。此外，午間餐期還會加碼贈送每位兒童一個造型糖果袋，餐檯上準備了超過20款繽紛糖果，讓孩子們可以親手挑選喜歡的口味裝滿帶回家 。針對甜點控，餐廳內的「夢幻甜點檯」每日提供點心房特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配哈根達斯冰淇淋，為節日畫下完美的甜美句點 。

▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間餐期加碼贈兒童糖果袋乙個，現場提供超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家。此為情境示意圖，實際以餐廳提供為主。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理



網路活動加碼抽餐券，萬豪旅享家積分同步累積

台北萬豪酒店亦透過社群媒體擴大節慶氣氛，官方社群同步推出抽獎活動。民眾只要公開分享指定的活動貼文並標記兩名好友，就有機會獲得連假期間全家免費（最多兩大兩小）至Garden Kitchen用餐的機會 。對於忠實的品牌會員，此次連假優惠活動同樣可以累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，讓您在歡度節日的同時，也能持續累積會員權益 。

▲被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，大片落地窗將戶外花園綠意及自然光引入室內，營造出在城市綠洲用餐的優雅氛圍。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理





Garden Kitchen「童樂時光」兒童清明連假優惠 。

活動時間：2026年4月3日至4月6日午間及下午茶餐期 。

活動內容：

兒童免費用餐：滿6歲以上、未滿12歲兒童，由大人陪同並加入官方LINE領券，可免費享用自助美饌 。

午間加碼好禮：贈送造型糖果袋，20款糖果任選裝滿帶回家 。

互動娛樂：現場邀請「氣球哥哥」表演互動氣球並設置趣味扭蛋機 。

社群抽獎：公開分享官方臉書指定貼文並標記兩位好友，有機會抽中兩大兩小免費餐券 。





台北萬豪酒店 Garden Kitchen

地址：台北市樂群二路199號

訂位電話：(02)2175 7957

注意事項：午間成人每位1,580元+10%起，下午茶成人每位1,080元+10%起 ；午間餐期12歲(含)以上賓客須點選主餐 。



