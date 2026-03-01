> 美食 > 2026兒童節吃到飽推薦！台北萬豪Garden Kitchen連假4天兒童免費吃，加碼氣球表演與扭蛋。

2026兒童節吃到飽推薦！台北萬豪Garden Kitchen連假4天兒童免費吃，加碼氣球表演與扭蛋。

台北萬豪兒童節優惠Garden Kitchen訂位兒童節連假餐廳推薦
2026-03-24 00:22文字：編輯 李維唐 圖片提供:台北萬豪Garden Kitchen
編輯 李維唐

編輯 李維唐

迎接兒童節連假，台北萬豪Garden Kitchen祭出兒童免費用餐與氣球互動吸客 。資深編輯李維唐表示，五星級飯店透過LINE社群領券結合線下娛樂體驗，不僅能精準鎖定親子客群，更能藉由「最美Semi-Buffet」的空間優勢帶動兩成以上的業績成長 。

迎接4月盛大的兒童清明連假，台北萬豪酒店旗下的Garden Kitchen再度為家庭饕客帶來暖心驚喜。這處被譽為台北最美Semi-Buffet的餐廳，以其大片落地窗引入戶外花園的盎然綠意，與明亮的自然光線交織出如城市綠洲般的優雅氛圍 。在2026年4月3日至4月6日的連假期間，台北萬豪特別策劃「童樂時光」活動，讓大人在享受高品質料理的同時，家中的小朋友也能盡情探索味蕾的驚喜 。

▲台北萬豪Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理
▲台北萬豪Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理

官方LINE領券即享優惠，兒童節連假省錢攻略看這裡

針對這次的連假盛會，台北萬豪酒店提供了極具吸引力的「兒童免費用餐」方案。凡是於活動期間的午間或下午茶餐期，由家長陪同未滿12歲的兒童至Garden Kitchen用餐，只需現場加入台北萬豪酒店官方LINE並領取兌換券，即可享有該名兒童免費享用自助美饌的福利 。值得注意的是，每位成人至多可攜帶兩位符合年齡條件（滿6歲以上、未滿12歲）的兒童參與此活動，且優惠券須於當日核銷使用，對於多寶家庭而言，絕對是連假出遊用餐的首選計畫 。

▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期大人帶未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪官方LINE並領取兌換券，兒童即可免費享用自助美饌。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理
▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期大人帶未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪官方LINE並領取兌換券，兒童即可免費享用自助美饌。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理

五大主題餐區匯集各國佳餚，國宴主廚親自操刀精緻熱食

Garden Kitchen不僅環境迷人，其餐點豐富度更是讓人流連忘返。午間自助美饌規劃了五大主題餐區，包括嚴選海洋鮮味的「極鮮海物Bar」，以及由「國宴主廚」設計、匯集多國豐盛料理的「熱享美饌區」 。為了兼顧現代人對健康的追求，餐廳特別設置「繽紛鮮蔬沙拉區」，選用LED燈無農藥種植的蔬菜，讓食客吃得安心 。而午間成人賓客在享用自助區的同時，還能自選一份精緻主菜，確保每位賓客都能獲得完整的感官饗宴 。

氣球哥哥互動與繽紛糖果裝到滿，打造孩子專屬的夢幻樂園

除了美食饗宴，台北萬豪更將餐廳打造成充滿歡笑的遊樂園。午間餐期特別邀請小朋友最愛的「氣球哥哥」進行現場互動氣球表演，並設置充滿驚喜的趣味扭蛋機 。此外，午間餐期還會加碼贈送每位兒童一個造型糖果袋，餐檯上準備了超過20款繽紛糖果，讓孩子們可以親手挑選喜歡的口味裝滿帶回家 。針對甜點控，餐廳內的「夢幻甜點檯」每日提供點心房特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配哈根達斯冰淇淋，為節日畫下完美的甜美句點 。

▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間餐期加碼贈兒童糖果袋乙個，現場提供超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家。此為情境示意圖，實際以餐廳提供為主。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理
▲台北萬豪Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間餐期加碼贈兒童糖果袋乙個，現場提供超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家。此為情境示意圖，實際以餐廳提供為主。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理

網路活動加碼抽餐券，萬豪旅享家積分同步累積

台北萬豪酒店亦透過社群媒體擴大節慶氣氛，官方社群同步推出抽獎活動。民眾只要公開分享指定的活動貼文並標記兩名好友，就有機會獲得連假期間全家免費（最多兩大兩小）至Garden Kitchen用餐的機會 。對於忠實的品牌會員，此次連假優惠活動同樣可以累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，讓您在歡度節日的同時，也能持續累積會員權益 。

▲被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，大片落地窗將戶外花園綠意及自然光引入室內，營造出在城市綠洲用餐的優雅氛圍。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理
▲被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，大片落地窗將戶外花園綠意及自然光引入室內，營造出在城市綠洲用餐的優雅氛圍。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理


Garden Kitchen「童樂時光」兒童清明連假優惠 。

活動時間：2026年4月3日至4月6日午間及下午茶餐期 。
活動內容：

  • 兒童免費用餐：滿6歲以上、未滿12歲兒童，由大人陪同並加入官方LINE領券，可免費享用自助美饌 。
  • 午間加碼好禮：贈送造型糖果袋，20款糖果任選裝滿帶回家 。
  • 互動娛樂：現場邀請「氣球哥哥」表演互動氣球並設置趣味扭蛋機 。
  • 社群抽獎：公開分享官方臉書指定貼文並標記兩位好友，有機會抽中兩大兩小免費餐券 。


台北萬豪酒店 Garden Kitchen

地址：台北市樂群二路199號 
訂位電話：(02)2175 7957 
注意事項：午間成人每位1,580元+10%起，下午茶成人每位1,080元+10%起 ；午間餐期12歲(含)以上賓客須點選主餐 。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
米米瘋 台北內湖夢幻親子樂園餐廳 BossMaMa遊樂埸 泡泡球池 內湖 0-6歲 學齡前兒童
米米瘋 台北內湖夢幻親子樂園餐廳 BossMaMa遊樂埸 泡泡球池 內湖 0-6歲 學齡前兒童
李筱維 米米瘋
假日烤鴨吃到飽999元！「台北凱撒大飯店 Checkers自助餐」寶島美食季，壽星優惠第2人半價。
假日烤鴨吃到飽999元！「台北凱撒大飯店 Checkers自助餐」寶島美食季，壽星優惠第2人半價。
Catalina旅遊小筆記
台北萬豪 Garden Kitchen 買一送一！平日爽吃龍蝦、和牛 Semi Buffet，大廳酒吧生啤無限暢飲應援賽事。
台北萬豪 Garden Kitchen 買一送一！平日爽吃龍蝦、和牛 Semi Buffet，大廳酒吧生啤無限暢飲應援賽事。
編輯 李維唐
京都邊賞櫻邊吃壽喜燒最強餐廳找到了！圓山公園A5和牛壽喜燒60分鐘吃到飽只要2800日圓。
京都邊賞櫻邊吃壽喜燒最強餐廳找到了！圓山公園A5和牛壽喜燒60分鐘吃到飽只要2800日圓。
特派員 Trish
港點吃到飽777元回歸！新葡苑加碼4人同行1人免費，只到4月底快訂位。
港點吃到飽777元回歸！新葡苑加碼4人同行1人免費，只到4月底快訂位。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊