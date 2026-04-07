▲4月手搖杯新品11間！飲料控必喝11大新品推薦，麻古蕃茄梅蜜 白沙屯媽祖手搖杯瘋搶。

飲料新品推薦清單，4月手搖杯新品、飲料新品11大推薦，編輯張人尹表示，隨著季節轉變，飲料新品多以清爽風味為主打，讓飲料控消暑、解膩。4月份11大手搖杯喝起來！隨著天氣越來愈熱，各大手搖杯在4月起紛紛推出新品，主打清爽系、果香系飲品搶攻飲料控的口袋名單。這次窩客島特別整理11大飲料新品推薦，其中茶湯會與春水堂分別推出蜜柑等水果茶系列，老賴茶棧推出富士生蘋果，而麻古茶坊蕃茄梅蜜也強勢回歸，春夏水果茶系列的主場正式降臨。
麻古茶坊蕃茄梅蜜回歸麻古茶坊買一送一加碼！手搖控最愛的麻古茶坊祭出超狂優惠，這次與Uber Eats外送平台合作推出長達７天的「柚香紅萱」買一送一，讓大家不用出門曬太陽，也能窩在沙發上享受最清爽的酸甜滋味。除了果茶折扣，飲料控敲碗許久的經典「蕃茄梅蜜」也選在 4/1 這天夢幻回歸，鮮紅飽滿的聖女小蕃茄化身為沁涼冰沙，不管是想找回初戀般的酸甜，還是想趁活動撿便宜，這波手搖飲優惠絕對能滿足飲料控。
全文介紹：連喝7天麻古茶坊買一送一！柚香紅萱外送到家，連蕃茄梅蜜加碼回歸。
老賴茶棧富士生蘋果4大新品蘋果手搖杯開喝！這次老賴茶棧推出全新「蘋果系列」，特別以清爽系果香茶香，讓飲料控用清新風味迎接夏天。這次老賴茶棧將在4/7起推出4款「蘋果系列」新品，使用韓國富士生蘋果製成蘋果醬，讓每一口都能喝到自然果甜與茶底層次，同時保有果粒口感，從純茶到凍飲、奶蓋通通滿足。
全文介紹：蘋果奶蓋開喝！老賴茶棧富士生蘋果4大新品，咀嚼系蘋果凍飲 奶蓋蘋果青必喝。
COMEBUY康拜 新品就叫神秘COMEBUY康拜這次以人氣「嗨神」系列作為主軸，推出升級版限量新品「神秘(蜜)」，延續原本以日式煎茶為基底的清爽茶感，再加入更多蜂蜜調和，讓整體風味多了柔和甜香層次。「嗨神」本身帶有淡淡蜂蜜清香與回甘茶韻，新品則進一步強化蜜香比例，讓茶感與甜味更平衡。
全文介紹：COMEBUY買一送一！COMEBUY康拜必喝嗨神升級版，6門市限定買一送一喝起來。
UG奶茶升級版茉窨極抹抹茶控喝起來！這次手搖杯UG這次鎖定抹茶話題，在4/8起推出全新濃抹系列，主打日本靜岡直送抹茶，強調濃厚茶感與回甘尾韻，並且在這次新品中，結合招牌飲品「三窨十五茉UG奶茶」，打造升級版的UG奶茶喝法，讓粉絲在日常飲品中也能感受到更細緻的抹茶風味。這次UG抹茶新品從飲品本身到杯裝視覺設計同步更新，再掀飲料話題。
全文介紹：抹茶控要喝！UG奶茶升級版茉窨極抹新品登場，靜岡抹茶加三窨十五茉奶茶必喝。
一沐日 牡丹花系列飲品一沐日今年春季以花香為主題，推出全新牡丹花系列飲品，從茶底到配料都展現細緻層次。「牡丹高山青」將高山茶的清冽茶韻結合牡丹飽滿花香，入口清新且帶有柔和回甘。另一款主打無咖啡因的「牡丹蕎麥茶」融合蕎麥茶的溫潤穀香與牡丹花韻，風味沉穩適合晚間飲用，而「粉粿牡丹檸檬」則加入品牌經典粉粿，搭配牡丹花香與檸檬微酸，整體口感清爽且富有咀嚼層次。
茶湯會 蜜柑鐵觀音茶湯會此次推出「蜜柑鐵觀音」為主打的蜜柑系列新品，以品牌經典碳燒鐵觀音作為基底，帶出濃厚焙火香氣，再融入特調蜜柑醬，讓柑橘的清甜果香與茶韻相互堆疊，入口層次分明，尾韻帶有回甘感。除了單喝之外，也能依照喜好加入寒天晶球、愛玉風味凍或咖啡凍，增加口感變化與風味深度。
春水堂 紅心芭樂檸檬綠茶春水堂針對夏季市場推出多款清爽系茶飲，其中主打新品「翡翠百香綠茶」以帶有茉莉花香的翡翠綠茶為基底，透過窨花工藝提升茶香層次，再融合百香果的酸甜果香，整體風味清新平衡，入口順口不膩。同時回歸的「紅心芭樂檸檬綠茶、四季春紅柚蜜茶」也延續果茶清爽路線，分別以紅心芭樂、紅柚果肉搭配清爽茶底，帶出自然回甘。
CoCo聯名白沙屯媽祖白沙屯媽祖手搖杯要喝！白沙屯媽祖進香話題升溫，這次CoCo都可把信仰文化延伸到日常手搖杯飲料，從3/30起推出聯名活動，主打「杯裝好運、袋裝福祿」，讓粉絲在喝手搖的同時，也能感受到象徵勇氣與順發的祝福。這次CoCo與白沙屯媽祖除了推出限定杯、封膜、保冷袋，還有雙杯組優惠，讓飲料控通通喝起來。
全文介紹：白沙屯媽祖手搖杯！CoCo聯名白沙屯媽祖 飲料杯抽籤詩，加碼買一送一喝爆。
清心福全聯名奧樂雞奧樂雞手搖杯太萌！這次清心福全攜手人氣IP「奧樂雞」推出跨界聯名，以上班族心聲轉化為趣味設計，推出9款聯名紙杯，讓粉絲們上班喝飲料也能被療癒到。此外更推出限定周邊T-shirt與恰好瓶，以及飲料新品「紅豆」系列，吸引粉絲們朝聖喝起來、拍起來。
COMPOSE COFFEE插旗南京復興阿米快衝！韓國人氣咖啡品牌COMPOSE COFFEE正式來台展店，台灣一號店腳南京復興商圈，即日起正式展開試營運。這次COMPOSE COFFEE同步把代言人「BTS成員V金泰亨」大大放上店面窗貼，吸引粉絲朝聖打卡，並且推出VCOMPOSED聯名菜單，不論是咖啡、還是特調冰沙，讓BTS粉絲們通通要踩點打卡。
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Cofit 攜手植蘊 高蛋白手搖杯飲控也能喝手搖杯！近年來飲料控對於手搖杯的要求越來越高，不只要風味好喝，最好還要能兼顧健康、喝起來沒有罪惡感。這次營養師平台Cofit 攜手植蘊 Planté 推出全新聯名系列，主打能融入生活節奏的機能輕食飲，把高蛋白、益生菌結合健康食材，不只讓飲料控補充能量、還能一杯抵一餐，挑戰全新飲料話題。
全文介紹：飲控喝手搖杯！Cofit 攜手植蘊 高蛋白手搖杯開喝，益生菌 高蛋白一杯抵一餐。