COMEBUY買一送一！COMEBUY康拜必喝嗨神升級版，6門市限定買一送一喝起來。

COMEBUY康拜正名帶動品牌話題，推出嗨神升級新品神秘蜜，並於中南部六店祭出買一送一與24元蘋果冰茶優惠，吸引粉絲關注現萃茶飲新品與期間限定活動。

▲COMEBUY宣布中文名稱為康拜，邁入第24年同步推出買一送一與24元加購優惠，搭配新品神秘蜜吸引粉絲關注品牌新動向。

嗨神升級蜜香新品登場

▲COMEBUY康拜推出嗨神升級版神秘蜜，以日式煎茶結合蜂蜜調和，讓茶感與蜜香更平衡，成為近期話題新品選擇。

六店聯動優惠跨季開跑

▲COMEBUY康拜於台中彰化屏東6間門市推出買一送一優惠，依平日與假日提供不同品項組合，吸引粉絲分時段前往購買。

COMEBUY康拜 中南部聯合限定活動

COMEBUY買一送一！陪伴飲料控多年的手搖飲品牌COMEBUY，近期宣布全新中文名「康拜」，作為邁入第24年的重要里程碑，這次更針對經典人氣品項「嗨神」延伸出升級版新品「神秘(蜜)」，同時聯合中南部6間門市，推出限定「買一送一、24元加購」等優惠，讓更多人認識COMEBUY康拜。COMEBUY康拜這次以人氣「嗨神」系列作為主軸，推出升級版限量新品「神秘(蜜)」，延續原本以日式煎茶為基底的清爽茶感，再加入更多蜂蜜調和，讓整體風味多了柔和甜香層次。「嗨神」本身帶有淡淡蜂蜜清香與回甘茶韻，新品則進一步強化蜜香比例，讓茶感與甜味更平衡。除了新品上市，也同步在Threads推出活動，粉絲只要完成指定任務，就有機會獨得100張50元VIP優惠券，直接實現飲料自由。COMEBUY康拜這次鎖定中南部市場，串聯台中、彰化與屏東共六間門市推出兩波限時優惠。第一波在03/24-04/06可享指定品項買一送一，週一至週四指定品項為「嗨神、雙Q奶茶」，週五至週日則是「嗨神、玉荷冰綠」。第二波在04/07-05/11期間，只要購買任一大杯飲品，即可用24元加購蘋果冰茶，回饋飲料控粉絲。活動期間：2026/03/24 - 04/06活動內容：推出「買一送一」限量回饋。指定品項：週一至週四指定品項為「嗨神」與「雙Q奶茶」週五至週日則更換為「嗨神」與「玉荷冰綠」。(單筆每人消費限購一組，每日限量100組，數量有限，售完為止)

第二波

活動期間：2026/04/07 - 05/11

活動內容： 凡於上述六間門市現場購買任一大杯飲品，即可以 24 元 的驚喜銅板價，加購人氣商品「蘋果冰茶」乙杯

（每人單筆限購一組，每日數量有限，售完為止）。



