連喝7天麻古茶坊買一送一！柚香紅萱外送到家，連蕃茄梅蜜加碼回歸。

麻古茶坊推買一送一限時７天！經典「蕃茄梅蜜」也夢幻回歸，快用銅板價爽喝最強消暑神飲。編輯 鄭雅之表示：又有買一送一，我要自己喝兩杯！

麻古茶坊買一送一加碼！手搖控最愛的麻古茶坊祭出超狂優惠，這次與Uber Eats外送平台合作推出長達７天的「柚香紅萱」買一送一，讓大家不用出門曬太陽，也能窩在沙發上享受最清爽的酸甜滋味。除了果茶折扣，飲料控敲碗許久的經典「蕃茄梅蜜」也選在 4/1 這天夢幻回歸，鮮紅飽滿的聖女小蕃茄化身為沁涼冰沙，不管是想找回初戀般的酸甜，還是想趁活動撿便宜，這波手搖飲優惠絕對能滿足飲料控。

▲手搖控必喝麻古茶坊蕃茄梅蜜，聖女小蕃茄化身紅寶石冰沙酸甜消暑。 ▲麻古茶坊熱銷果茶柚香紅萱，滿滿葡萄柚果肉與優雅茶香完美融合。圖為麻古茶坊果茶資料圖。





麻古茶坊買一送一7天快閃

說到麻古茶坊，懂喝的內行人其實都偷偷在喝這杯隱藏版神作，這次「柚香紅萱」買一送一活動誠意十足，特別選在氣溫回升的4月。這款飲品選用花果香氣濃郁的紅萱茶為基底，搭配職人每日鮮榨的飽滿葡萄柚果肉，每一口都能吸到爆汁纖維。活動僅限於外送平台，即日起到4/7為止，只要動動手指就能把這份清爽直送到家，讓大家能在冷氣房裡慵懶享受酸甜交織的優雅茶香，絕對是這週上班族續命的最佳小確幸。

▲麻古茶坊柚香紅萱外送限定買一送一，職人手作果茶清爽推薦。圖為麻古茶坊果茶資料圖。





喝的糖葫蘆回歸！蕃茄梅蜜波波口感大升級

除了限時買一送一之外，讓咀嚼控瘋狂的「蕃茄梅蜜」與「蕃茄梅蜜波波」也同步在今日登場。這系列被譽為「喝的糖葫蘆」，嚴選飽滿的聖女小蕃茄搭配獨門鹹甜梅汁，打成細緻綿密的紅寶石冰沙。喜歡多重層次的朋友，更要嘗試加入Ｑ彈波波與綠茶凍的升級版，讓豐富的料充滿整個口腔。這次回歸不僅是視覺上的饗宴，更代表麻古成立18年來對鮮果品質的堅持，讓大家在春夏交替之際享受最沁涼的解暑首選。

▲麻古茶坊蕃茄梅蜜與蕃茄梅蜜波波沁涼回歸，加入綠茶凍口感大升級。

麻古茶坊買一送一 優惠資訊

活動品項：柚香紅萱（Ｌ尺寸）買一送一。

活動平台：僅限 Uber Eats 平台點購。

活動日期：即日起至2026/4/7





麻古茶坊 蕃茄梅蜜系列回歸

販售日期：2026/4/1 起全台同步販售（部分商場門市除外）。

蕃茄梅蜜：北部、中部、東部及離島75元，南部70元。

蕃茄梅蜜波波：北部、中部、東部及離島85元，南部80元。





飲料控要喝話題新品！

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