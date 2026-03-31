0茶0奶0咖啡因奶茶！可不可愚人節「國王奶茶」靠想像力開喝，7-11三款可不可飲品加碼開賣。

可不可熟成茶行愚人節國王奶茶與7-11瓶裝氣泡茶同步登場，編輯張人尹表示愚人節請朋友喝「國王奶茶」，自己衝7-11喝三大可不可新品。

▲可不可熟成茶行4月主打愚人節話題與新品齊發，從門市到超商通路全面布局，讓粉絲在不同場景都能體驗創意茶飲魅力。



▲可不可熟成茶行瓶裝氣泡與蜜蜂工坊聯名同步登場，搭配期間優惠活動，提升粉絲日常購買便利性。（攝影：張人尹）

國王奶茶挑戰想像力極限風味呈現

▲可不可熟成茶行愚人節推出國王奶茶，以0糖0奶等設定打造感官實驗，粉絲透過想像力感受風味層次。（攝影：張人尹）

▲可不可熟成茶行進軍7-11推出瓶裝氣泡茶與蜜香熟成紅茶，讓粉絲在超商也能輕鬆享用品牌風味。

可不可熟成茶行 愚人節國王奶茶 販售資訊

可不可熟成茶行 7-11販售新品資訊 瓶裝氣泡系列春梅冷露氣泡茶、愛司莓果氣泡茶 上市日期： 4 月 1 日起，全台 7-ELEVEN 販售。 活動內容： 4/1 - 4/28 享 2 件 8 折； 享 3 件 77 折（原價 38 元）。



蜜香熟成紅茶 優惠活動：3 月 31 日前享有單件 32 元、兩件 59 元





好奇這杯是什麼，先請你朋友喝喝看！可不可熟成茶行這次宣布，在4/1愚人節開賣限定飲品「國王奶茶」，打造一款神秘、搞怪的愚人節專屬飲料，一杯5元讓粉絲們在愚人節應景開喝。此外，這次可不可也在7-11推出三款飲料新品，包含瓶裝果茶氣泡飲、還有蜜蜂工坊聯名蜜香熟成紅茶，讓飲料控24小時都喝得到。可不可熟成茶行在4月1日推出愚人節限定「國王奶茶」，靈感來自童話故事「國王的新衣」，主打「0糖0奶0咖啡因0茶0熱量」的設定，成為一款幾乎沒有實體存在感的飲品。粉絲是否能感受到風味，全看自身想像力延伸。這款飲品採限時限量方式販售，每間門市限量100杯，每杯售價5元，想知道什麼味道，先買給你朋友喝喝看。7-11瓶裝氣泡與蜜蜂工坊聯名登場這次可不可熟成茶行同步進軍7-ELEVEN，推出瓶裝氣泡茶與蜜蜂工坊聯名飲品，讓粉絲在超商也能輕鬆入手。瓶裝氣泡茶包含「春梅冷露氣泡茶」與「愛司莓果氣泡茶」兩款，於4/1-4/28期間享2件8折與3件77折優惠。另一款則是與蜜蜂工坊聯名的「蜜香熟成紅茶」則主打加入100%龍眼蜜，在2026/3/31前提供單件32元與兩件59元優惠，讓粉絲在春季多了不同層次的茶飲選擇。開賣日期：2026/04/01售價：5元/杯注意事項：（每間門市限量100杯）