不只衛武營恐龍樂園！高雄兒童節連假推薦7大高雄景點，編輯鄭亦庭表示：兒童連假壽山動物園兒童免費入園。

2026高雄兒童節必衝衛武營！針對4/3~4/6兒童連假，高雄市政府在衛武營推出「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，日本知名擬真恐龍團隊DINO-A-LIVE首度來台演出，由6隻恐龍輪番登場演出，現場還有化石挖掘池、恐龍主題闖關遊戲，更有超過100攤的恐龍主題市集，窩客島幫你整理7個高雄景點，包括卡丁賽車道、高雄農場，超多互動設施的博物館等，適合帶小孩一起玩，大人自己玩也超有趣。



▲高雄兒童節嗨翻！兒童連假衝7大高雄景點，免費壽山動物園 鈴鹿賽道樂園必去。



▲高雄兒童節嗨翻！兒童連假衝7大高雄景點，免費壽山動物園 鈴鹿賽道樂園必去。





刺激系高雄景點推薦：高雄鈴鹿賽道樂園、漯底山自然公園

刺激系高雄景點首推必衝捷運草衙站旁的「鈴鹿賽道樂園」，挑戰日本唯一授權的「迷你鈴鹿賽道」，可以親自感受專業級卡丁車競速的快感，還設有設有天空飛行家、飄移高手等刺激設施，小孩絕對玩到沒電；「漯底山自然公園」擁有全台最貼近海濱的泥火山惡地，可以觀賞迷你版月世界，一定要去「漯底山吊橋」，全長八十公尺、高二十一公尺，光是遠遠看就讓人感到緊張。





高雄鈴鹿賽道樂園 位置資訊

地址： 高雄市前鎮區中安路1-1號

電話：07-796-7766

完整介紹由部落客「桃紅小姐的抖擻生活」於窩客島分享：高雄鈴鹿賽道樂園！超刺激卡丁車 必玩設施 票價資訊，讓你從早玩到晚。





漯底山自然公園 位置資訊

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：漯底山自然公園！高雄彌陀景點秘境，探索海濱惡地景觀與泥火山奇觀



▲刺激系高雄景點推薦！高雄鈴鹿賽道樂園等比縮小日本賽道，體驗專業級卡丁車競速的快感。(攝影：部落客 桃紅小姐的抖擻生活)



▲刺激系高雄景點推薦！漯底山自然公園內「漯底山吊橋」，全長八十公尺、高二十一公尺，光是遠遠看就讓人感到緊張。(攝影：部落客 阿萍阿裕玩樂誌)





高雄親子景點推薦：壽山動物園、水流莊牧場

兒童連假期間，「壽山動物園」12歲以下兒童免費入園，園內有超可愛狐獴、水豚，以及非洲獅、孟加拉虎、白犀牛、羊駝、侏儒河馬等，兒童連假趁免費帶小孩衝一波；30年歷史的「水流莊牧場」，不僅能親手餵乳羊、小兔子，還有每日限定的小羊見面會可以近距離互動，也有牧場自產的羊奶冰淇淋、遮陽球池、沙坑讓孩子們放電，餵小動物、吃冰、玩耍一次滿足。





壽山動物園 位置資訊

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：07-521-5187

完整介紹由部落客「藍♀β♥love♥晴」於窩客島分享：高雄市鼓山區【高雄景點】壽山動物園，園區提供付費小火車搭乘遊園也設置天空廊道與下沉式觀察廊道可以從不同的角度來看動物們不同的一面，究竟是看動物?還是給動物看?





水流莊牧場 位置資訊

地址：高雄市橋頭區里林東路99號

完整介紹由部落客「Daisy」於窩客島分享：高雄橋頭親子景點「水流莊牧場」餵小羊、吃羊奶冰淇淋《羊奶失竊案》實境解謎好好玩！



▲高雄兒童節壽山動物園！2歲以下兒童免費入園，超可愛狐獴帶小孩看。(攝影：部落客 藍♀β♥love♥晴)



▲高雄親子景點推薦！水流莊牧場每日限定的小羊見面會，可以近距離互動。(攝影：部落客 Daisy)





高雄特色景點推薦：國立科學工藝博物館、莉・瓷藝博物館、甲仙公園

高雄兒童節系列活動也在國立科學工藝博物館推出「龍童樂大冒險」，4/3~4/6兒童連假期間共有恐龍童樂會、暴龍T-REX 3D電影、科學奇遇記等10大活動，讓你待整天也玩不完；而「莉・瓷藝博物館」展示超過3000件歐洲皇室瓷器，歐風奢華的裝潢，還原十九世紀餐室、臥室，就像身在歐洲宮廷般；「甲仙公園」內甲仙化石館有6000件珍貴的魚貝類化石遺跡，從恐龍活動、古代化石遺跡到歐洲皇室瓷器，特色高雄景點全要去。





國立科學工藝博物館 位置資訊

地址：高雄市三民區九如一路720號

電話：07-380-0089

完整介紹由部落客「Jason‘s Life」於窩客島分享：【高雄室內親子景點】國立科學工藝博物館，全台第一座應用科學博物館，在遊玩中吸收學習新知識





莉・瓷藝博物館 位置資訊

地址：高雄市左營區民族一路926號

電話：07-348-7566

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：2025高雄必訪！左營莉・瓷藝博物館 超過3600件歐洲皇室瓷器，帶你穿越時空。





甲仙公園 位置資訊

地址：高雄市甲仙區東阿里關段1165-2地號

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：探訪甲仙公園與甲仙化石館！私房視野 抗日歷史與化石奇觀一次滿足。



▲2026高雄兒童節於兒童連假期間，在國立科學工藝博物館推出10大恐龍活動。(攝影：部落客 Ruby說美食享受旅行)



▲高雄特色景點推薦！莉・瓷藝博物館展示超過3000件歐洲皇室瓷器，還原十九世紀臥室。(攝影：部落客 Jason‘s Life)

兒童節連假衝高雄，高雄美食推薦

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