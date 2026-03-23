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高雄紅蟳粥首推！鮮記螃蟹海產粥 整隻活體紅蟳入粥、澎湃海鮮只要500多元，消費滿千送一盤大蛤蜊。

鮮記螃蟹海產粥高雄美食
2026-03-23 14:50文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄人氣海產店「鮮記螃蟹海產粥」以整隻活體紅蟳入粥聞名，搭配多種海鮮熬煮、價格卻僅五百多元，被不少饕客譽為「高雄最超值紅蟳粥」，近期消費滿千元加送大蛤蜊。

高雄海產店不少，但用料實在兼具價格親民，不少饕客首推「鮮記螃蟹海產粥」。店內主打的砂鍋紅蟳粥，選用整隻活體紅蟳入鍋，再搭配蝦子、花枝等多種海鮮一同熬煮，價格卻僅五百多元；此外，近期推出期間限定優惠活動，自 2026年3月5日至4月5日，凡消費滿 1000元，即贈一盤大蛤蜊。蛤蜊單點價格約 150元，等於直接加菜不加價，對喜愛海鮮的饕客而言相當划算。

▲「鮮記螃蟹海產粥」以整隻活體紅蟳入粥聞名，搭配多種海鮮熬煮，價格卻依然親民。（美食好芃友提供）

▲「鮮記螃蟹海產粥」以整隻活體紅蟳入粥聞名，搭配多種海鮮熬煮，價格卻依然親民。（美食好芃友提供）
▲自 2026年3月5日至4月5日，凡消費滿千元，即贈一盤大蛤蜊。（美食好芃友提供）
▲自 2026年3月5日至4月5日，凡消費滿千元，即贈一盤大蛤蜊。（美食好芃友提供）

整隻活體紅蟳入粥，滿滿蟹黃搭配澎湃海味

砂鍋紅蟳粥為「鮮記螃蟹海產粥」的招牌料理，選用的紅蟳約5.5兩左右，打開蟹殼後可以看到飽滿濃郁的蟹黃幾乎鋪滿內部，視覺與味覺都相當過癮。除了紅蟳本身之外，整鍋粥的配料也十分豐富，蝦子、蛤蜊與澎湖小捲等海鮮份量都不手軟，讓每一口粥都能吃到不同層次的鮮甜海味。 然而價格卻依然維持親民水準，難怪吸引不少饕客專程前來。

▲「鮮記螃蟹海產粥」選用的紅蟳約5.5兩左右，打開蟹殼後可以看到飽滿濃郁的蟹黃。（美食好芃友提供）
▲「鮮記螃蟹海產粥」選用的紅蟳約5.5兩左右，打開蟹殼後可以看到飽滿濃郁的蟹黃。（美食好芃友提供）


澎湖小捲砂鍋粥，加點鮮蚵更添海味層次

以澎湖小捲砂鍋粥來說，整體份量與用料同樣相當有誠意，一整隻澎湖小捲直接入粥，僅簡單汆燙處理，保留小捲本身的鮮甜與Q彈口感，吃得到最自然的海味。若想讓整體風味更加豐富，也很推薦加點一份60元的蚵仔，份量約有8至9顆，顆顆飽滿、鮮度十足，與海鮮粥的鮮甜湯底搭配起來更加對味。

▲澎湖小捲砂鍋粥推薦加點一份蚵仔，增添海味豐富度。（美食好芃友提供）
▲澎湖小捲砂鍋粥推薦加點一份蚵仔，增添海味豐富度。（美食好芃友提供）

「鮮記螃蟹海產粥」高雄超值紅蟳粥代表

酥炸銀魚也是「鮮記螃蟹海產粥」深受歡迎的炸物之一，銀魚尺寸相當少見，長度甚至比食指還長，視覺上就相當吸睛。經過高溫油炸後外層酥脆、內裡仍保有嫩度，魚肉口感細緻，整體風味清爽不油膩，越吃越涮嘴；「鮮記螃蟹海產粥」被眾多饕客譽為「最超值的高雄紅蟳粥」果真名不虛傳，從整隻活體紅蟳到各式海鮮配料，新鮮度都讓人留下深刻印象，是一間值得推薦的高雄海產粥店。

▲酥炸銀魚是「鮮記螃蟹海產粥」深受歡迎的炸物之一。（美食好芃友提供）
▲酥炸銀魚是「鮮記螃蟹海產粥」深受歡迎的炸物之一。（美食好芃友提供）
▲「鮮記螃蟹海產粥」被不少饕客譽為「高雄最超值紅蟳粥」。（美食好芃友提供）
▲「鮮記螃蟹海產粥」被不少饕客譽為「高雄最超值紅蟳粥」。（美食好芃友提供）


「鮮記螃蟹海產粥」店家資訊

營業時間：11:00～14:00、17:00–20:30（週二、三公休）
地址：高雄市新興區林森一路 259 號
電話：07-2363038

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鮮記螃蟹海產粥

07-2363038
高雄市新興區林森一路259號
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