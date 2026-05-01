2026春夏旅展大狂歡！JR東日本大飯店台北推烤鴨與厚切牛舌餐券限時搶購最低2.7折起。

隨著暑期旅遊與聚餐旺季即將來臨，各大五星級飯店紛紛展開搶客大戰。資深編輯李維唐表示，今年JR東日本大飯店台北推出的春夏線上旅展在餐飲品項與折扣力度上皆具市場競爭力，極具囤券價值。

隨著初夏腳步逼近，各大飯店集團紛紛提前布局暑期餐旅市場，搶攻接下來的暑假聚餐與旅遊商機。JR東日本大飯店台北自即日起至2026年6月15日止，正式推出2026春夏線上旅展。本次活動集結館內人氣餐廳與優質住房商品，祭出最低下殺2.7折起的超值優惠，全面瞄準家庭聚餐、商務宴客與企業採購等多元需求，為饕客與旅人帶來一場充滿儀式感的生活盛宴。



▲高端饕客指名度極高的HAYASE日本料理A5和牛雙人涮涮鍋套餐，主打入口即化的細緻油花與尊榮桌邊服務，旅展雙人優惠價6999元。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

鉑麗安全日餐廳精緻爐烤肋眼與威靈頓牛排老饕必吃

館內人氣最高的Brilliant鉑麗安全日餐廳，向來以開放式廚房與精緻的現場現切料理聞名，更是壯世代與家庭客聚餐的熱門首選。餐檯上最受歡迎的爐烤肋眼牛排，主廚以高溫爐烤鎖住飽滿肉汁，切面呈現粉嫩色澤，油香四溢，每到用餐時段總能吸引長龍般的排隊人潮。到了週末假日，餐廳更推出限定的威靈頓牛排，以酥香的千層酥皮完美包覆菲力牛排與香濃蘑菇泥，層次濃郁，堪稱店內的鎮店人氣王。此次春夏旅展特別推出平日午晚餐券優惠價1250元、假日午晚餐券1550元，以及假日下午茶餐券優惠價850元，購買10張套組還能享受更划算的加碼折扣，平日午晚餐10張套組平均每張只要1200元。



▲Brilliant鉑麗安全日餐廳於2026春夏旅展推出平日午晚餐券優惠價1250元，購買10張套組還能享受每張平均1200元的超值加碼折扣，是壯世代與家庭客暑期聚餐的完美選擇。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

凱華樓中華料理招牌黃袍北京烤鴨三吃一鴨多味極致饗宴

喜愛中式頂級功夫菜的饕客，絕對不能錯過凱華樓中華料理的招牌黃袍北京烤鴨三吃。主廚團隊嚴選優質櫻桃鴨，歷經麥芽糖水反覆淋澆與繁複的風乾工序，再運用正宗粵式爐火火候悉心烘烤，才成就出油亮酥脆的鴨皮與細嫩多汁的鴨肉。當師傅現場片鴨時，濃郁的油脂香氣四溢，令人垂涎三尺。而剩餘的鴨架則能延伸變化出熱炒或熬煮湯品，完美展現中菜一鴨多味的宴席魅力。本次線上旅展黃袍北京烤鴨一鴨三吃餐券優惠價2680元，成為館內詢問度極高的人氣中餐券商品。



▲凱華樓中華料理以招牌黃袍北京烤鴨三吃搶攻暑假餐飲商機，歷經繁複工序烘烤出油亮酥脆的極致口感，旅展優惠價2680元。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

日本料理HAYASE正宗仙台厚切牛舌與頂級A5和牛雙人涮涮鍋

由來自仙台的料理長郡司行雄領軍的HAYASE日本料理，在這次旅展中首度推出正宗仙台厚切牛舌套餐券，週一至週日割烹午餐皆可適用。主廚嚴選牛舌精華部位進行厚切炭烤，外層焦香，內裡則保持柔嫩多汁的口感，搭配傳統麥飯與山藥泥，完美重現仙台當地的經典吃法，旅展優惠價1580元。此外，針對高端客層，餐廳同步祭出日產和牛涮涮鍋雙人餐券，主打細緻如雪花般的油花與入口即化的頂級口感，並由專業服務人員進行桌邊涮煮，讓饕客在品嚐美味的同時也能享受滿滿的日式鍋物儀式感，旅展雙人優惠價6999元。



▲HAYASE日本料理首度推出正宗仙台厚切牛舌套餐券，嚴選牛舌精華部位炭烤至外層焦香、內裡柔嫩多汁，旅展優惠價1580元。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

月台町大廳酒吧犇饗餐券買五送一小資族與上班族最愛

除精緻的正餐餐券，位於一樓的PLATFORM月台町大廳酒吧亦同步推出多款高人氣商品。深受女性客群喜愛的平日雙人下午茶餐券，每季都會更換主題甜點與精緻鹹點，旅展優惠價1250元。而首次亮相的犇饗套券則主打買5送1優惠，整組售價3000元，平均每張只要500元，消費者可憑券任選紅燒牛肉麵或和牛咖哩等人氣熱銷套餐，極具彈性與高性價比的特點，使其迅速成為上班族與企業客熱門的囤券首選。



▲月台町大廳酒吧首次亮相的犇饗餐券主打買5送1優惠，平均每張只要500元即可任選紅燒牛肉麵或和牛咖哩，成為小資族熱門囤券選項。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

都會客房與行政尊榮客房超值住房券27折起提早規劃暑假假期

在住房優惠方面，飯店此次主打都會客房一泊一食住宿券，每張售價5999元，約等同31折，費用包含兩客鉑麗安自助早餐。若想追求更高規格的住宿體驗，13坪大的行政尊榮客房一泊一食住宿券則推出7099元優惠價，約下殺29折，房客不僅能享受豐盛早餐，還能尊享行政酒廊全天候輕食與Happy Hour微醺時光。不論是都會客房或行政尊榮客房，凡是住宿券購滿10張皆會再加贈1張，都會客房買10送1套組平均每張只要5454元，折扣更低至28折，行政尊榮客房買10送1套組平均每張只要6454元，折扣低至27折。所有房客於住宿期間皆可免費使用館內高檔的泳池與健身設施，吸引許多精打細算的消費者提前為暑假家庭旅遊及中秋節送禮進行規劃。



▲JR東日本大飯店台北推出超值住房優惠，精緻客房一泊一食住宿券購滿10張再加贈1張，最低下殺2.7折起，吸引消費者提前布局暑假旅遊需求。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理





JR東日本大飯店台北 2026春夏線上旅展

活動時間：即日起至2026年6月15日止

活動內容：集結館內人氣餐廳（自助餐、日本料理、中華料理）與住房商品，祭出最低下殺2.7折起的超值優惠 。餐券優惠使用期間至2026年12月30日，住宿券優惠使用期間至2026年10月30日 。

Brilliant 鉑麗安全日餐廳

平日午晚餐券：單張1250元（約72折） ；10張套組12000元，平均每張1200元（約69折） 。

假日午晚餐券：單張1550元（約79折） ；10張套組14500元，平均每張1450元（約74折） 。

假日下午茶券：單張850元（約72折） ；10張套組8000元，平均每張800元（約67折） 。

HAYASE 日本料理

正宗仙台厚切牛舌套餐券（割烹午餐）：單張1580元（約73折） ；10張套組14800元，平均每張1480元（約68折） 。

午間通用雙人券（全區午餐）：每組4000元，平均每人2000元（約73折） 。

晚間割烹主廚會席券：單張2999元（約78折） 。

日產和牛涮涮鍋雙人餐券（包廂）：每組6999元，平均每人3500元（約74折） 。

鐵板燒晚餐券：單張3300元（約79折） 。

和饗大皿宴席8品晚餐券（四人份包廂）：每組9999元（約76折） 。

凱華樓中華料理

黃袍北京烤鴨一鴨三吃券：單張2680元（約74折） 。

磐龍宮殿御膳雙人套餐券：每組3250元，平均每人1625元（約71折） 。

平際商業午餐套組（10張）：每組7100元，平均每張710元（約72折） 。

磐龍宮殿筵席桌菜（10人份）：每組16800元，平均每人1680元（約69折） 。

PLATFORM 月台町大廳酒吧

平日雙人下午茶餐券：每組1250元，平均每人625元（約77折） 。

犇饗套券（買5送1）：每組3000元，平均每張500元（約63折） 。

住宿商品優惠條列

都會客房（11坪）一泊一食住宿券：單張5999元（約31折） ；買10送1套組59990元，平均每張5454元（約28折） 。

行政尊榮客房（13坪）一泊一食住宿券：單張7099元（約29折） ；買10送1套組70990元，平均每張6454元（約27折） 。

JR東日本大飯店 台北 (Hotel Metropolitan Premier Taipei)