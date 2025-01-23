甲仙公園位於甲仙特產街文化路前方的山坡上，海拔雖不高，但地點相當顯眼。日治時期，這裡曾建有日本神社，當時日本政府要求民眾前來參拜。民國四年發生了噍吧哖抗日事件，之後日本政府在神社右側設立了一座「殉難警察官之碑」，以紀念殉職的日本警察。

甲仙公園雖然規模不大，但頂端的平台上設有一座紀念碑，這座紀念碑是在民國68年建立的。來這裡運動時，還能順道緬懷抗日英雄的不屈精神，感受歷史的重量。

甲仙公園的歷史背景與日治時期的甲仙埔事件密切相關，這起抗日事件發生後約一個月，接著便爆發了礁吧哖事件。

日本人曾在神社前設立紀念碑，但神社與碑後來被拆除，經過改建後成為現在的甲仙公園，園內還增設了一座甲仙埔抗日紀念碑，供後人憑弔。

來到甲仙公園，登上別具特色的彩繪階梯，從高處便能欣賞甲仙市區的美麗景致，這可是當地人強力推薦的絕佳視角！

雖然甲仙公園的遊客不算多，但對於當地居民來說，這裡是深受喜愛的運動與休閒場所。

甲仙公園的美景吸引了許多攝影愛好者，甚至成為專業攝影師們的秘密取景地。

站在甲仙公園的高處俯瞰，甲仙區的街景一覽無遺，尤其是前方顯眼的淺紫色甲仙大橋，構成了絕美的畫面，是甲仙鎮不可錯過的絕佳視角。

從甲仙公園高處俯瞰，熱鬧的文化路特產街映入眼簾，這片私房美景絕對值得一探。

根據在地人的推薦，甲仙公園是觀賞甲仙市區及遠景的最佳選擇。

站在甲仙公園內，微風輕拂，樹蔭遮陽，清新的空氣讓人倍感舒適與放鬆。

前往甲仙公園需要爬上一段陡峭的階梯，雨後更需小心腳步，但沿途的美景，特別是甲仙大橋的全景，絕對值得這段攀登的辛苦。

在甲仙公園，沿著階梯慢慢往上爬，如果覺得累了，還可以在旁邊的小涼亭稍作休息。

甲仙公園內的靜謐氛圍，讓人感受到遠離都市喧囂的愜意，非常適合放鬆心情。

甲仙化石館坐落於高雄市東北方，甲仙區不僅以芋頭與竹筍聞名，其地質特徵更是相當獨特，全區多為海底沉積岩，擁有多達9個主要化石區。鄰近的楠梓仙溪更提供化石採集的樂趣，這樣的地理背景促成了甲仙化石館的誕生。

甲仙化石館展出的以臺灣內海的魚貝類生態遺跡為主，分為四大展示區：甲仙翁戎螺化石館、甲仙當地化石、依年代劃分的臺灣化石，以及世界化石區，全館收藏多達六千餘件珍貴展品。

甲仙化石館如今已成為當地具指標性的專業博物館，不僅擁有學術研究價值，也是化石愛好者與觀光客不可錯過的景點之一。

甲仙化石館

地址：高雄市甲仙區和安村四德巷10號之10

開放時間：08:00-12:00 / 13:00-17:00（週一、週二休館）

電話：07-675-3180

門票：全票NT50

甲仙公園內的「甲仙埔抗日志士紀念碑」，提供民眾在休閒散步時追憶抗日英雄的偉大精神。當年的抗日事蹟是台灣歷史中無法抹滅的血淚篇章！到高雄甲仙旅遊，從早玩到晚都不嫌膩，別忘了探索甲仙公園的私房視野，再順道走訪文化路特產街周邊的景點喔！

甲仙公園

地址：高雄市甲仙區東阿里關段1165-2地號（小林里五里埔）

電話：07-6751002-15（甲仙區公所）

開放時間：全天開放

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊喔!!

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