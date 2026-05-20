▲520優惠咖啡買一送一！7-11咖啡 萊爾富果昔領軍7大品牌520優惠清單，大苑子買一送一必喝。

520告白有會7間一次收藏，超商咖啡優惠、手搖杯優惠、外送優惠清單。編輯張人尹表示，粉絲必搶7-11可愛寶可夢杯飲料優惠、大苑子買一送一必喝。
520優惠必喝買一送一！台灣人諧音梗「520」諧音我愛你，也是許多人趁機告白、傳情的日子，不論是男女朋友送禮增進感情，或是曖昧對象關係加分，就靠520這天。這次窩客島整理2026年520限定優惠7大品牌，7-11咖啡、萊爾富果昔、美廉社咖啡優惠，或是手搖杯大苑子等品牌優惠，看到買一送一就搶先喝。
7-11 520優惠520情人節、521國際茶日喝起來！這次7-ELEVEN同步放大520、國際茶日話題，把「不可思議茶BAR」、「CITY TEA現萃茶」，以及OPENPOINT行動隨時取優惠一次整合，不論是喝咖啡、喝純茶、喝果茶或奶蓋系列全面加入夏季飲料戰局。這次除了實體門市優惠，也延伸到OPENPOINT行動隨時取與外送平台，讓粉絲不論是在辦公室、通勤路上或居家追劇，都能輕鬆下單開喝。
全文介紹：520優惠必喝！7-11拿鐵寄杯520元，國際茶日加碼3杯100元開喝。
萊爾富 520優惠看準520話題及夏季冰飲商機，萊爾富自即日起至5/26，針對超人氣「果C果昔」推出優惠活動，原價79元系列任選兩杯99元，其餘果昔品項則享第二杯5折優惠，讓粉絲們夏天消暑開喝。其中，520更推薦戀愛系果昔口味，包含初戀酸甜滋味的「有夠草莓」、呈現曖昧情愫的「曖昧打翻了」，或是交換聯絡方式的諧音梗「檸芭檸檸」，讓粉絲們喝起來更增添趣味。
OK超商 520優惠OKCAFE看準520告白日話題，在5/20當天推出「偷偷告訴你520」一日限定咖啡優惠，只要買特大杯莊園美式／拿鐵，享同品項買2送1優惠。OKmall雲端商城也推出520咖啡囤杯優惠，特大杯莊園美式／拿鐵享買6送3、買20送12優惠；特大杯極淬莊園美式／拿鐵同樣享買6送3、買20送12，且購買指定組合再送300點OK Point，咖啡控也能趁機囤貨。
美廉社 520優惠一年一度的520浪漫來襲，美廉社特別在5月20日當天推出線上超狂閃購，包含鮮奶拿鐵、美式咖啡、黑糖奶茶以及精品可可共4款熱門飲品，全部祭出買13送14的逆天折扣，換算下來甚至比5折還要划算，直接幫大家省荷包，非常適合與另一半或好朋友一起甜蜜分享。
全文介紹：美廉社買13送14！22元咖啡、24元奶茶520寄杯優惠，帶環保杯再折5元。