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520優惠咖啡買一送一！7-11咖啡 萊爾富果昔領軍7大品牌520優惠清單，大苑子買一送一必喝。

520情人節咖啡飲料
2026-05-20 10:10文字：編輯 張人尹 圖片提供:各品牌提供
編輯 張人尹

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520告白有會7間一次收藏，超商咖啡優惠、手搖杯優惠、外送優惠清單。編輯張人尹表示，粉絲必搶7-11可愛寶可夢杯飲料優惠、大苑子買一送一必喝。

520優惠必喝買一送一！台灣人諧音梗「520」諧音我愛你，也是許多人趁機告白、傳情的日子，不論是男女朋友送禮增進感情，或是曖昧對象關係加分，就靠520這天。這次窩客島整理2026年520限定優惠7大品牌，7-11咖啡、萊爾富果昔、美廉社咖啡優惠，或是手搖杯大苑子等品牌優惠，看到買一送一就搶先喝。

▲520優惠咖啡買一送一！7-11咖啡 萊爾富果昔領軍7大品牌520優惠清單，大苑子買一送一必喝。
▲520優惠咖啡買一送一！7-11咖啡 萊爾富果昔領軍7大品牌520優惠清單，大苑子買一送一必喝。


7-11 520優惠

520情人節、521國際茶日喝起來！這次7-ELEVEN同步放大520、國際茶日話題，把「不可思議茶BAR」、「CITY TEA現萃茶」，以及OPENPOINT行動隨時取優惠一次整合，不論是喝咖啡、喝純茶、喝果茶或奶蓋系列全面加入夏季飲料戰局。這次除了實體門市優惠，也延伸到OPENPOINT行動隨時取與外送平台，讓粉絲不論是在辦公室、通勤路上或居家追劇，都能輕鬆下單開喝。

全文介紹：520優惠必喝！7-11拿鐵寄杯520元，國際茶日加碼3杯100元開喝。
▲7-ELEVEN集結不可思議茶BAR、CITY TEA現萃茶與OPENPOINT行動隨時取，打造520與國際茶日優惠話題。
▲7-ELEVEN集結不可思議茶BAR、CITY TEA現萃茶與OPENPOINT行動隨時取，打造520與國際茶日優惠話題。

萊爾富 520優惠

看準520話題及夏季冰飲商機，萊爾富自即日起至5/26，針對超人氣「果C果昔」推出優惠活動，原價79元系列任選兩杯99元，其餘果昔品項則享第二杯5折優惠，讓粉絲們夏天消暑開喝。其中，520更推薦戀愛系果昔口味，包含初戀酸甜滋味的「有夠草莓」、呈現曖昧情愫的「曖昧打翻了」，或是交換聯絡方式的諧音梗「檸芭檸檸」，讓粉絲們喝起來更增添趣味。
▲萊爾富520限定果昔優惠開跑，「果C果昔」任選兩杯99元，戀愛系口味同步成為夏日告白話題。
▲萊爾富520限定果昔優惠開跑，「果C果昔」任選兩杯99元，戀愛系口味同步成為夏日告白話題。

OK超商 520優惠

OKCAFE看準520告白日話題，在5/20當天推出「偷偷告訴你520」一日限定咖啡優惠，只要買特大杯莊園美式／拿鐵，享同品項買2送1優惠。OKmall雲端商城也推出520咖啡囤杯優惠，特大杯莊園美式／拿鐵享買6送3、買20送12優惠；特大杯極淬莊園美式／拿鐵同樣享買6送3、買20送12，且購買指定組合再送300點OK Point，咖啡控也能趁機囤貨。
▲OKCAFE在5/20祭出特大杯莊園美式、拿鐵買2送1，OKmall同步推出咖啡囤杯優惠。
▲OKCAFE在5/20祭出特大杯莊園美式、拿鐵買2送1，OKmall同步推出咖啡囤杯優惠。


美廉社 520優惠

一年一度的520浪漫來襲，美廉社特別在5月20日當天推出線上超狂閃購，包含鮮奶拿鐵、美式咖啡、黑糖奶茶以及精品可可共4款熱門飲品，全部祭出買13送14的逆天折扣，換算下來甚至比5折還要划算，直接幫大家省荷包，非常適合與另一半或好朋友一起甜蜜分享。

全文介紹：美廉社買13送14！22元咖啡、24元奶茶520寄杯優惠，帶環保杯再折5元。
▲美廉社推出經典美式咖啡與鮮奶拿鐵銅板價優惠搶攻上班族商機。
▲美廉社推出經典美式咖啡與鮮奶拿鐵銅板價優惠搶攻上班族商機。

大苑子 520優惠

為了讓粉絲在盛夏浪漫告白，大苑子在520這天推出「愛文翡翠」買一送一優惠活動，在5/20當天11:00-20:00，只要至全台門市購買兩杯大杯「愛文翡翠(75元/杯)」，即可享「520買一送一分享價」，每店每日限量100組，數量有限，贈完為止。5/21－5/25再加碼「愛文翡翠分享瓶」優惠價99元，讓粉絲們優惠開喝。
▲大苑子520當天限時推出「愛文翡翠」買一送一，每店每日限量100組，芒果控搶喝。
▲大苑子520當天限時推出「愛文翡翠」買一送一，每店每日限量100組，芒果控搶喝。


TeaTop+序序茶 520優惠

TeaTop這次推出限定「買2送1」優惠為520增添話題，在5/24前，凡自你訂平台購買人氣飲品「玉見金榜」2杯，就免費贈送1杯經典「日月潭紅茶」。此外，TeaTop旗下精品級茶飲品牌「序序茶」，則在5/20推出「王那堤/后那堤」 兩杯組合可享99元優惠，粉絲們趁優惠約曖昧對象一起喝。
▲TeaTop「玉見金榜」買2送1優惠開喝，序序茶同步祭出「王那堤／后那堤」雙杯99元。
▲TeaTop「玉見金榜」買2送1優惠開喝，序序茶同步祭出「王那堤／后那堤」雙杯99元。

foodpanda 520優惠

再忙也要準備520驚喜！這次foodpanda特別為粉絲推出520限定優惠，讓人就算再忙也能叫外送準備飲料、甜點傳情。自即日起至 6 月 9 日，於 foodpanda 輸入優惠碼「爽爽送」，滿額可享 75 折優惠。5/31前，pandapro下訂美食外送指定餐廳滿 299 元輸入優惠碼「美食一擊棒」享 85 折優惠，最高可折抵 45 元。
▲foodpanda推出520限定外送優惠，輸入指定優惠碼可享75折與85折折扣，甜點飲料都能輕鬆傳情。
▲foodpanda推出520限定外送優惠，輸入指定優惠碼可享75折與85折折扣，甜點飲料都能輕鬆傳情。

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