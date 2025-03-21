＊照片於2017年4月拍攝，高雄的草衙道太魯閣「鈴鹿道樂園」相關訊息為2025.02月更新。

位於高雄前鎮區草衙道的高雄鈴鹿賽道樂園，這裡可是全台灣第一座以駕駛為主題的遊樂園，裡面有超刺激的卡丁車賽道」還有各式各樣好玩的遊樂設施，重點是它旁邊就是草衙道購物中心，可以讓你盡情逛街吃美食看電影，還有湯姆熊跟棒壘打擊場、小型保齡球可以玩，交通也超級方便。捷運草衙站2號出口一出來就到，完全不用擔心迷路趕車的問題，是不是光聽就覺得超讚的啊。

想逛街又想玩遊樂設施，來這裡就對了。不過說實話，我一到鈴鹿賽道樂園整個玩瘋，根本就沒空去理會旁邊的購物中心啦，尤其是那個迷你鈴鹿賽道，開著賽車在賽道上奔馳的感覺真的是太過癮了，去玩一次就讓我一直念念不忘。

★高雄熱門票券優惠

景點： ∕ ∕ ∕ ∕ /

體驗： ∕ ∕

一日遊： ∕

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鈴鹿賽道樂園詳細地圖(連結)

遊樂園主要分成小小城市和技能培訓村兩個區域，後面就是賽車道，所有的遊樂器材都是互通的，所以從哪裡開始玩都可以。

關於遊樂園的購票方式，他們是採取逐項遊樂設施收費的，你可以選擇想玩的設施再付錢買票，可以用一卡通或是現場買票，蠻方便的，不過缺點就是如果想再玩一次就要再付費，所以鈴鹿賽道樂園也有推出一日暢遊券，當天可以無限暢玩園區內的遊樂設施」但是不包含小小騎士跟迷你鈴鹿賽道喔。一日暢遊券全票是980元、兒童票（6歲～未滿12歲）是890元、幼兒票（3歲～未滿6歲）是200元（幼兒票要購買全票或兒童票暢遊者才可以加購）博愛票是490元（65歲以上長者、領有身心障礙手冊者及其必要陪同者一名）如果是玩車類的遊樂設施，沒有買票的第二個人開始就要收20元的陪同票喔。線上也可以買票喔。

天空飛行家

票價：搭乘券140元、博愛票70元/人。

這個我超推「五顆星」它可以邊轉還可以自己控制轉，坐上去不動它就會跟著懸臂轉大圈，如果你想要更刺激，就用手控制椅子兩邊的翅膀，抓到對的角度就會瘋狂自轉，真的會有在空中飛翔的感覺，可以自己調控機翼在天空中翻滾。

自由落體

票價：搭乘券90元、優待票45元、博愛票45元/人。

遊樂園怎麼可以沒有自由落體呢，這裡的自由落體除了會上下移動之外，到最高的地方還會旋轉喔。

滴答電車

票價：搭乘券 120元/車、博愛票 60元/車、陪同票 20元/人。

一台車最多可以坐4個人，還有列車帽子可以戴在頭上，讓你化身成可愛的列車長操控小電車，不過車廂有點小，兩個大人坐就差不多滿了，他說一台車可以容納4個人，我想應該是指4個小朋友吧。

酷奇拉駕駛學校

票價：搭乘券 170元/車、博愛票 85元/車。

這個主要是讓小朋友體驗開車的，他們可以在有各種交通號誌的路線上學習交通規則跟行車禮儀，完成任務還可以拿到駕照喔，如果是大人來玩，一個人一台車可能會有點擠，兩個大人一台車就會非常非常壅擠。

飄移高手

票價：搭乘券140元、博愛票70元/人。

在這裡你可以用很快的速度挑戰甩尾，一次可以繞兩圈，迷你版的車道真的玩一次會覺得不夠癮，我還捨不得離開，還好後面沒有人在排隊，我就直接連玩了兩次。

迷你鈴鹿賽道

票價：一人一台卡丁車為750元、兩人一台則為950元(費用皆含講習費，2025票價)。

這個絕對是樂園裡面的重頭戲，這個迷你鈴鹿賽道可是依照日本非常有名的鈴鹿賽車場，以10:1的比例縮小打造而成，上次我來樂園的時候還來不及開卡丁車就回家了，這次一到樂園我就直接跑到賽道館櫃檯報名開卡丁車。

這個迷你鈴鹿賽道是鈴鹿賽車場在海外唯一授權的卡丁車賽道，它是以10:1的比例擬真縮小，全長總共有600公尺，而且還使用了法國進口的F1級護欄，每位駕駛員上場有8分鐘的時間，如果以單圈完成時間大約40～50秒來計算，每個人平均可以開8～9圈。從PIT區出發之後，沿途會經過S彎、德古納彎道、立體交叉、髮夾彎、湯匙彎、小直線、130R高速彎、減速彎，最後再回到直線區。

我們直接到櫃檯安排場次，卡丁車有一人一台跟兩人一台的兩種選擇，最後我們決定一人開一台卡丁車，這邊寫的是2017年的價格，大家要注意一下，2025年已經調漲為一人一台卡丁車750元（含講習費）、兩人一台則是950元（含講習費）喔。

卡丁車有身高的限制，在購票區旁邊還有提供超迷你賽車道，你可以帶自己的小型電刷車來這裡比賽，看著小朋友們在這裡比賽，突然讓我想起小時候玩四驅車的回憶。

服務人員安排好場次之後，就拿出切結書給我填寫，因為我和晨晨都是第一次開卡丁車「所以還需要參加大約25分鐘的入門講習課程」課程內容包括駕駛方式、過彎技巧、卡丁車的歷史等等。在安排場次的時候，服務人員會發放會員卡，這樣下次來體驗就不用再上課了，不過為了安全起見，我想我下次去開卡丁車的時候還是會乖乖上課的。

一進到等待區，看到窗外一排準備要開出去的卡丁車，我當下整個超級興奮的！

看到Birel N35卡丁車的真面目，小小的好可愛，待會就要坐上車，在賽道上好好地繞個幾圈，光想就覺得超嗨的，看到旁邊有一個板子，上面列出車子受損的賠錢價目表，真的是賠錢事小丟臉事大啊。

上完講習課程之後，就等報到時間到再進去裝備室穿戴裝備準備上場，第一次戴這麼專業的安全帽、頭套、手套，感覺超級新奇的，上場前，還會從螢幕上看到自己的名字跟號碼，等等上場就直接找自己號碼的車子，還好我對應的號碼車子不是在最前面，鬆了一口氣。

坐上卡丁車開出去的瞬間，賽道平整又開闊，感覺超舒暢的，第一次握卡丁車的方向盤，比我想像中還要重，有些路段會開放超車，結果我的車速非常緩慢，就一直被超車了，結束之後，我還收到了我的卡丁車成績單，最後一名還真是不意外，但是怎麼只跑了3圈啊

這裡的2樓還有戶外觀景台，你可以在這裡看其他人在場上賽車競速，​​​​​​​​​​​​​​或是看夕陽（？）。開完卡丁車之後，我們也到2樓的觀景平台上，看別人賽車也覺得超刺激的，看到看板上的名字就會覺得很有趣，聽說在這裡取什麼名字都可以喔。

我們在樂園裡面逛的時候，有時候還會看到賽車道上有人的車子開反方向，需要救援。夜晚的草衙道電車超級可愛的，我在樂園裡面玩到都不想離開了。

這裡有購物中心可以逛街，又有遊樂園可以玩耍，完全滿足想逛街、想運動、想吃美食、想玩樂園的所有需求，在這裡待上一整天也不會覺得無聊唯一的缺點就是戶外的遮陰地方比較少，畢竟高雄的太陽真的蠻熱情的，有些熱門設施的等候時間也蠻長的，大家記得要做好防曬跟隨時補充水分，不然很容易中暑喔。不過，晚上在樂園入口還有噴泉表演，很適合晚上散步，還可以順便玩一下閃閃發光的旋轉木馬，遊樂園不時會推出優惠活動，如果用優惠的價格購買暢遊券，我覺得整天下來超划算的，光是飄移高手跟天空飛行家玩個幾次就非常值回票價了。

草衙道鈴鹿賽道樂園

地址：高雄市前鎮區中山四路100號 (高雄捷運草衙站2號出口)

樂園、迷你鈴鹿賽道營業時間：週一至週日上午11點~晚上8:30 (每日最後售票時間為閉園前30分鐘)

連結：草衙道鈴鹿賽道樂園官方網站

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