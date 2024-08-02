炎熱的夏天真的很適合室內活動，國立科學工藝博物館有北館和南館，

Ruby這次逛的是北館樓層B3到6F，國立科學工藝博物館真的是大到

Ruby走到腳好酸也沒有全部逛完，到後面是滿快速地逛。

全票一人 100元，學生證70元，65歲以上長者長者50元，

如果會常去了話建議可以買【科工卡，有效期限1年】，

其他有免費的像是未滿6歲兒童、年滿65歲以上長者(平日)、

ICOM卡等等，詳情可以參考【國立科學工藝博物館】官網。

展覽資訊專區每月都不太一樣，有常設展、特展、體驗設施等等的，

真的是一天要逛完真的很難，樓層有B3到6樓還有南館北館，

Ruby這次逛的是北館，南館是戶外綠地的樂活節能屋。

一樓的大廳非常的大，旁邊也有許多販售周邊紀念品的小店和扭蛋，

Ruby也在這邊與當天遊玩的朋友先拍照留念。





Ruby就把當天有逛到的與大家分享，

沒有逛到的就下次有機會去高雄還會想再去一次，

因為他們也是有在不同時間都有不同的展覽展出。

【臺灣農業的故事】樓層位在B3

可知道台灣的蔬果、穀物、生鮮肉品等地由何而來?

【熱雪天堂探索樂園2.0特展】 樓層位在B1

套票為400元(含科工館入場門票)，家長陪同票100元

在台灣要看到雪真的不容易，可以讓孩子透過遊玩認識雪，

還可以體驗划雪、玩雪、堆雪人的樂趣。

【夢想號】 樓層位在B1

以船隻構成的意象展示空間，可以體驗到生活科學的知識。

還有穿衣鏡子可以穿上印度、越南、緬甸、泰國國家的傳統服飾，

並且還有須多可以認識當地服裝的特色等等。

【兒童科學園】樓層位在B1

有分三大主題區分別是奇幻國、夢想號和Fun城市。



【氣候變遷】 樓層位在B1

現在地球的平均溫度每年都在上升，氣候變遷為地球帶來極端的天氣氣候，

如果再這樣下去很有可能會面臨水源乾枯的危機等等，

可以透過展覽讓我們了解這氣候變遷的嚴重性。

【電信@臺灣】 常設展，樓層位在2樓

【智慧製造體驗專區】 樓層位在2樓

有產業機器人的展示，可以透過機械手臂讓我們

了解到智慧化的機器人的實際操作，

體驗一下未來的智慧化生活。

有分成四種展區，產業機器人、智慧農業、智慧穿戴及智慧烹調。

【技職新視界】樓層位在4樓

透過展覽可以了解到技職教育的認識，也可透過測驗了解個人的特質

【衣技織長】樓層位在4樓

台灣的做服飾的歷史也有好多年，透過展覽可以了解台灣

各產業及學校在服裝的領域的成就等等的。



【交通夢想】 樓層位在4樓



這一區真的很多體驗互動的器材，從台北車站、桃園機場、阿里山、

高雄港、佛光山等許多的。在一個展覽就像是環島台灣。

有火車、機車、公車、牛車、輕軌等，

在遊戲中體會這些交通工具的安全及重要性，

遊戲都需要一卡通啟用，如果沒有也可以在現場借卡。

【地震體驗屋】樓層位在4樓

一次體驗約5分鐘，體驗屋子可以容納15人，需要購票才能入內體驗，

能在這體驗屋體驗大地震的真實感受。

【太空飛行探索館】樓層位在6樓

介紹火星移民、太空生活、飛行的演進等。

【4D太空飛行】樓層位在6樓

從月球到火星離開地表、進入太空。可以在這展區認識太空人飛行的知識。

這裡有許多互動設施，適合大小朋友一起遊玩。在娛樂中學習新知識非常棒，

門票價格也很親民。如果你住在高雄，

非常推薦購買年票，這樣可以一整年盡情享受。

由於展區樓層多且範圍廣，一天內很難全部逛完。尤其在炎熱的夏天，

這裡是個理想的避暑勝地，是不錯的親子室內景點，推薦給大家。

【店家資訊】

👉 國立科學工藝博物館

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🏠高雄市三民區九如一路720號

☎️07 380 0089

⏰AM06:30~PM09:30

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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