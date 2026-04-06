玩到不想回家！玩翻文具製造所、史努比樂園，龍潭一日親子放電全攻略。

連假尾聲不妨走訪桃園龍潭，從文具工廠到史努比棒球樂園，孩子盡情放電，大人也能輕鬆享受假期時光。

週末想來場充滿童趣的小旅行，桃園龍潭絕對是首選！走進隱身森林的文具製造，或到全台最萌的史努比棒球樂園，這份攻略保證讓孩子們揮灑創意、盡情放電，充滿歡笑的親子之旅輕鬆成行，家長輕鬆無煩惱。



▲一次走訪文具工廠與史努比棒球樂園！從動手創作到互動棒球，行程豐富又放電，讓孩子玩到不想回家。（部落客：紫色微笑、小如吾家札記）

▲龍潭美食選擇超多元，從西式料理、甜點到道地客家菜一次滿足，全家出遊無煩惱。（部落客：Ling's美食x幸福遊、靜兒貪吃遊玩愛分享）

雄獅文具製造所，美感創意教育

來到龍潭，第一站先直奔隱身林木間的「雄獅文具想像力製造所」。此處將傳統觀光工廠的刻板印象予以顛覆，以極具質感的純白空間與互動式體驗，讓孩子拿著畫筆在館內盡情塗鴉。不僅能親手製作漸層彩色筆，設計感十足的角落，更是拍照打卡、留下回憶的絕佳場景。





雄獅文具製造所

地址：桃園市龍潭區中原路二段188號

電話：03-4116888

更多介紹可見「紫色微笑」文章：桃園親子景點》雄獅文具想像力製造所～熱門觀光工廠，繽紛漸層彩色牆、2D漫畫世界、夜光隧道、超大型塗鴨牆



▲「雄獅文具製造所」的純白空間讓孩子自由塗鴉，繽紛佈景更是吸睛打卡點。（部落客：紫色微笑）

軟木塞義法小館，質感美味午餐

午餐時光，前往在龍潭擁有極高評價的「軟木塞義法小館」。店內裝潢為木質鄉村風，用餐環境寬敞舒適外，更能透過窗景一覽戶外綠意，氛圍愜意又放鬆。餐廳提供精緻的義大利麵與燉飯，多樣的選擇、餐點口味都讓大人、小孩讚不絕口，是享受高質感美食的最佳去處。





軟木塞義法小館

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段295號

電話：03-4702885

更多介紹可見「Ling's美食x幸福遊」文章：軟木塞義法小館-坐在戶外花園裡用餐,桃園最美私廚餐酒館,品嘗當季歐陸美味



▲「軟木塞義法小館」被滿滿綠意環繞，大面窗景營造出療癒又放鬆的愜意氛圍。（部落客：Ling's美食x幸福遊）

▲「軟木塞義法小館」餐點精緻多元，從義式料理到創意小點都讓人驚喜連連，大人小孩都能吃得開心又滿足。（部落客：Ling's美食x幸福遊）

史努比棒球樂園，超萌地標必拍

吃飽喝足後，接著來到名人堂花園大飯店內的「史努比棒球樂園」。光是建築外那顆直徑32公尺的巨型棒球，就讓人驚呼連連！園區內除佈滿各式1：1的史努比公仔，棒球互動體驗設施亦相當有趣，不管是否為棒球迷，都能在遊戲中學習棒球知識，孩子玩得不亦樂乎，家長們的相簿也能留存不少美照。





史努比棒球樂園

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

電話：03-4339090

更多介紹可見「小如吾家札記」文章：【桃園龍潭景點】名人堂花園大飯店‧史努比棒球樂園‧棒球名人堂‧免門票景點‧巨大棒球外觀超吸睛！



▲「史努比棒球樂園」的一大吸睛亮點，莫過於直徑32公尺的巨型棒球地標。（部落客：小如吾家札記）

▲「史努比棒球樂園」聚集多位經典角色，換上可愛棒球造型萌度爆表，每個角落都超好拍！（部落客：小如吾家札記）

龍潭大池散散步，龍咖啡賞美景

午後時光，不妨驅車前往龍潭的經典地標「龍潭大池」。走過絕美吊橋後，記得來到水岸旁的「龍咖啡」小憩。這間景觀咖啡廳擁有大片落地窗，能坐在舒適沙發區靜靜欣賞波光粼粼的湖景，點杯冰拿鐵、一份精緻蛋糕，放鬆身心的同時，也能好好回復體力。





龍咖啡

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號2樓

電話：03-4993128

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：桃園龍潭美食-龍咖啡 Long Coffee-龍潭大池旁悠靜的景觀咖啡廳/義大利麵 米飯料理 下午茶 甜點



▲「龍咖啡」坐擁絕美湖景，落地窗將湖畔風光一覽無遺，邊喝咖啡邊賞景，是最迷人的午後時光。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

▲「龍咖啡」餐點選擇豐富，義大利麵、甜點、各式飲品通通有，輕鬆滿足大人小孩的味蕾。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

老頭擺客家菜餚，三合院古早味

傍晚時分，晚餐則安排擁有百年歷史的「老頭擺客家菜」。「老頭擺」在客家話裡，意指「很久以前」，誠如店名所述，這棟傳統客家三合院建築，帶有濃厚的古早味與懷舊風情。這裡必點招牌的客家小炒、梅干扣肉與土雞，份量實在、風味濃郁，最適合以道地的客家好滋味，作為一日親子旅行的完美收束。





老頭擺客家菜

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段546號

電話：03-4711359

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：隱身百年三合院裡的「老頭擺客家菜」，桃園龍潭道地客家料理!

▲「老頭擺客家菜」坐落於百年三合院建築，復古陳設與懷舊氛圍濃厚，彷彿回到童年記憶裡的阿嬤家。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「老頭擺客家菜」主打道地古早味料理，每道料理都涮嘴又下飯，讓人一吃就上癮。（部落客：靜怡＆大顆呆）

帶小孩放電！親子景點玩不完：

延伸閱讀：桃園市龍潭區【小人國主題樂園】必玩設施、交通資訊、門票優惠及遊玩攻略總整理！

延伸閱讀：桃園Xpark五週年全新升級| 桃園巿民卡優惠| 全新夢幻主題最新五大亮點| 潛浸海洋沉浸式光影展覽| 享受奇幻又深刻的海洋之旅

延伸閱讀：【桃園親子景點】蘇家莊園 超好拍萬坪莊園 #桃園景點 #大溪景點 #美拍 #餵小動物 #披薩 親子旅遊放鬆的好去處