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小人國主題樂園要怎麼玩？紫色微笑推薦必玩設施、園區導覽攻略給你！作為亞洲首座以迷你微縮建築為主題的樂園，戶外的迷你世界擁有超過130個1/25比例的國際地標模型，還有歐洲室內樂園、美洲探險樂園等多樣化設施，七、八月還能體驗到驚險的轟浪水樂園，巨浪掀起六層樓高，刺激無比！無論晴天或雨天，小人國都能讓全家大小開心玩上一整天。這裡還有各式餐廳可供選擇，滿足全家人的需求，成為一個完美的家庭日出遊地點！

名稱：小人國主題樂園

地址：桃園市龍潭區高原路891號

營業時間：09:00–16:30

電話： 03 471 7211

✅ 門票優惠 ⇒ Trip｜｜

小人國主題樂園交通停車

自行開車： Google地圖輸入 小人國主題樂園 即可到達

Google地圖輸入 即可到達 停車資訊： 樂園內提供充足停車空間，方便停放。小客車停車費＄200元、機車免停車費。

樂園內提供充足停車空間，方便停放。小客車停車費＄200元、機車免停車費。 大眾交通工具：

交通方式 說明 搭乘火車 台鐵中壢火車站 → 轉乘新竹客運5653路線（火車站對面）直達小人國 搭乘高鐵 高鐵桃園站（南下）或新竹站（北上） → 轉乘計程車直達小人國 搭乘桃園捷運 桃園捷運A21環北站 → 轉乘市區公車至中壢火車站 → 轉乘新竹客運5653路線直達小人國 新竹客運 中壢市區、龍潭市區 → 乘坐新竹客運中福線（5653路線）直達小人國 計程車 從高鐵站、火車站、捷運站搭乘計程車直達小人國

計程車費用估算： 從高鐵桃園站至小人國約NT$560元，從新竹站至小人國約NT$705元，實際費用視交通狀況而定。

小人國主題樂園門票價位

▼小人國主題樂園入園門票（一票玩到底）

票種 適用對象 原價 2025/3/31前優惠價 成人票 年滿18歲以上之成人 $1,050 $690 學生票 年滿12歲以上之學生 $950 $690 學童票 年滿6歲至未滿12歲之學童 $850 $690 幼童票 年滿3歲至未滿6歲，或未攜帶證件且身高超過90公分之兒童 $750 $490 博愛票 年滿65歲以上、孕婦、身心障礙者及其陪護者一名、現役軍警 $499 $490 免費 未滿3歲或身高未滿90公分之幼兒，且須有家長陪同入園

（每名成人最多可陪同3名未滿3歲幼兒） 免費 免費

✅ 優惠 ⇒ Trip｜｜

以上價格及營業時間資訊可能因季節或特殊活動而有所變動，建議出行前至官方網站確認最新資訊。

小人國主題樂園地圖導覽

這裏真的太大了，可以玩一整天，絕對沒問題！七、八月更有轟浪水樂園喔～

從逛完迷你世界後，便可以搭乘小火車直衝 歐洲室內樂園⇒美洲探險樂園⇒轟浪水樂園⇒小人國主題餐廳

從園區的迷你世界開始，欣賞各國經典建築模型後，搭乘小火車輕鬆前往下一個區域—歐洲室內樂園，這裡有各式刺激的遊樂設施，無論是親子一起體驗還是勇於挑戰的冒險者，都能在這裡找到樂趣。

接著，前往美洲探險樂園，這裡有充滿冒險與自然景觀的設施，讓大家感受美洲的原始魅力。

在陽光明媚的日子裡，別錯過轟浪水樂園！這裡的水上設施讓你在炎熱的天氣中徹底放鬆，超刺激的水滑梯和七層樓高的巨浪，保證帶來無限樂趣。

遊玩完畢後，不妨到小人國主題餐廳休息，品嚐園區內的美食，並回顧一整天的精彩旅程。無論是餐點還是氛圍，都是完美結束一天的最佳選擇！

小人國主題樂園｜必玩推薦

小人國主題樂園是台灣的經典主題樂園，擁有許多適合全家大小的必玩設施，無論是微縮建築還是刺激的遊樂設施，讓每一位遊客都能找到自己的樂趣。以下是小人國主題樂園的必玩推薦：

TOP 1：迷你世界 小人國的最大特色就是其「迷你世界」，擁有超過130座1/25比例的世界知名建築模型。從埃及金字塔、巴黎鐵塔到自由女神像，讓你輕鬆環遊世界。這些迷你建築不僅精緻，還能讓遊客了解這些文化與歷史。

TOP 2：歐洲室內樂園 歐洲室內樂園是一個以歐洲各國為主題的室內遊樂區，適合各年齡層的遊客。這裡擁有多項刺激的遊樂設施，包括摩天輪、過山車等，是在炎熱或下雨天時的理想選擇。

TOP 3：美洲探險樂園 這個區域以美洲大陸為主題，包含了像是「大峽谷」、「亞馬遜叢林」等主題，設有各種冒險設施，讓孩子們可以在這裡盡情玩樂，還可以了解美洲大陸的自然風光。

TOP 4：七層樓高的轟浪水樂園 這是小人國夏季的必玩設施，擁有超高水浪與各種刺激水上設施。從大水滑梯到巨浪沖擊，讓全家大小都能在炎熱的夏天中盡情嬉水。

TOP 5：小人國主題餐廳 小人國不僅是玩樂，也可以品嚐特色的園區餐飲。無論是簡餐還是正餐，這裡的餐廳都能提供豐富的選擇，在遊玩的同時也能滿足味蕾啊！

TOP 6：園區周邊的手作工藝店 小人國園區內有許多手作工藝店，提供各式特色紀念品和手作商品，如迷你建築模型、手工飾品等，適合帶回家作為紀念或送禮。

這些必玩的設施和活動，保證讓你全家人在小人國主題樂園度過一個難忘的假期！

小人國主題樂園｜微縮世界

迷你台灣

迷你世界就是小人國的起源啊，現在總共有迷你台灣/中國/歐洲/美洲/亞洲，就像園區所說的「遊玩小人國，認識大世界」

比小時候來玩的時候大了N倍了

印象中小時候來玩的時候就有迷你世界了！



這些建築不僅僅只是靜態的迷你建築景觀，許多模型可都是會動的哦。更增加了不少趣味性

台灣高鐵，當然是後來慢慢加上去的。

十大建設中的高速公路，唯妙唯肖，真的會吸引人看個仔細呢

這裏的模型比例上堅持要依照原始建築的25分之一製作

聽說這樣才能欣賞到最完美、最完整的一面

好真實的板橋林家花園!! 早些年還沒有空拍機，很難看到它的全貌啊

總統府！

具有歷史意義的台灣建築區啦！這裡有總統府、臺大醫院、中正紀念堂、國父紀念館、林家花園、台中公園、阿里山小火車、淡水紅毛城等，都是台灣知名的地標!!! 說不定將來就會看到台北101之類的吧。

國父紀念館，連早上來運動的民眾都做的唯妙唯肖的。

這裏也很像格列弗遊記中的小人國!!

裏面還有蔣中正的銅像呢

十大建設之一的中國造船廠

還有桃園國際機場~飛機也是會隨著軌道滑行。



之前在圓山的兒童樂園及動物園!! 都是很多人的珍貴回憶

這些你我身邊的建築相信也最能引起大家的共鳴

迷你中國

迷你中國位於台灣區旁邊，有客家土樓、天壇、北京紫禁城、蘇州拙政園及萬里長城等中國知名建築

迷你美洲

小人國美洲區在園區的最裏面!!

這裏有太空梭、白宮、國會大廈、自由女神、華盛頓紀念碑、庫庫爾金字塔及四大總統像，都是美洲不容錯過的名勝景點

迷你歐洲

這裏也集結了歐洲的建築菁華，個個都是非常有代表性的景點，疫情期間不能出國，來看看過過乾癮也很棒

進擊的小孩!

水道船會環繞迷你歐洲區，可以很悠閒的坐在船上欣賞美麗風光

迷你亞洲

迷你亞洲區就在搭乘遊園小火車車站旁，有世界最大的木造建築日本東大寺、世界遺產韓國佛國寺等，大阪城~~~~等！

小人國主題樂園 ｜轟浪水樂園

離開迷你世界搭乘小火車，就會到這一區了



轟浪可是小人國夏季玩水的主要設施之一！乘坐超級滑艇從12層樓高向下俯衝，因地心引力、重力加速度的關係，會讓水花濺到6層樓高，聽說非常刺激又好玩

這裏有一些玩水或會碰到水的活動，建議需穿著雨衣。

小人國水樂園設施：大雷雨、尼羅灘、瘋狂實驗室、親水堡。

嘿嘿，我們來的當天天氣太熱了，所以馬上啟動玩水設施，輕輕鬆鬆玩水涼一夏，大家都嗨翻了

小人國主題樂園 ｜歐洲室內樂園

這是適合大小孩和大人玩的碰碰車!! 另外有小孩玩的，非常好玩哦。當天入園人數大爆滿，只玩了這一項

歐洲室內樂園：兒童碰碰車、水道船、音樂馬車、室內雲霄飛車、碰碰車、狂飆幽浮、動感樂園。

GO CAR車車探險樂園：需額外付費

小人國主題樂園 ｜美洲探險樂園

這一區就是一般人所熟知的樂園區!! 搭摩天輪可登高望遠看盡所有設施

美洲探險樂園：摩天輪、大力士、兒童吉普車、歡樂嘟嘟車、搖滾船、飛飛機、跳星星、摩天草莓、瘋狂急流、金剛大歷險、採礦列車。

採礦列車 : 小人國採礦列車算是小孩版的雲霄飛車

摩天草莓 : 摩天草莓就是小小孩的摩天輪

小人國 : 小孩版的大怒神或自由落體

小人國兒童吉普車

其中有些會有身高限制哦！

擎天輪 : 這個動的不快，可以360度看盡小人國週邊及茶園美景



這裏也有許多小攤車可以買東西吃

小人國主題樂園 必買推薦

園區內的紀念品商店位於主要出入口處，方便遊客選購。

必買小人國的紀念商品：迷你建築模型： 精緻的微縮建築模型，是紀念您的旅程的絕佳選擇。還有主題文具與配件： 包含筆記本、明信片等，適合帶回家或送禮喔。

小人國主題樂園 ｜餐廳推薦

小人國主題樂園內提供多樣化的餐飲選擇，適合不同遊客的口味與需求。以下是園區內的主要餐廳介紹：

1. 蔣府宴

位於園區入口處的高雅餐廳，提供傳統江浙料理，菜色包括西湖醋魚、國宴點心等。餐廳內部裝潢融合江南庭園風格，營造出優雅的用餐環境。營業時間為午餐11:30-14:30，晚餐17:00-21:00（每週一、二公休）。建議提前預訂以確保座位。

2. Café W.O.W. 庭園咖啡

位於園區內的咖啡館，提供各式咖啡、茶飲及輕食。遊客可在此休憩，享受美食的同時欣賞園區美景。該咖啡館接受悠遊卡支付，方便遊客消費。

3. 其他餐飲選擇

園區內還有其他多樣化的餐飲選擇，包括：

骨牛咖啡（Bonew Cafe’） ：提供各式飲品與簡餐，適合休憩放鬆。

壹等賞景觀茶園 ：提供茶飲與小點心，享受美麗景致的同時品茗。

甘旨肥濃-桃園龍潭創意懷石料理：提供創意懷石料理，適合喜愛精緻美食的遊客。

以上餐廳資訊僅供參考，建議出行前至官方網站或直接聯繫各餐廳確認最新營業資訊及預訂方式。

小人國主題樂園真的太好玩了！迷你世界還是這裏的一大特色，別的地方絕對沒有。再搭配室內或戶外的遊樂設施和水上樂園，就可以讓全家大小玩的開心了～

小人國主題樂園附近景點美食

店家/景點資訊

店家名稱：小人國主題樂園

所在地址：臺灣桃園市龍潭區高原路891號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-16:30

店家電話：03 471 7211





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