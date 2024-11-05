總覺得很常看到【老頭擺客家菜】招牌，但都一直沒有機會去吃，這回到龍潭工作後搜尋到不遠處也有老頭擺客家菜，我們就來百年三合院裡吃道地客家菜了

一吃果然有應該要早點來吃的啊，百年懷舊三合院讓人滿滿兒時回憶外，道地客家料理也相當美味，用餐還享有免費熱茶及古早味地瓜飯吃到飽！

隱身百年三合院裡的「老頭擺客家菜」，桃園龍潭道地客家料理!

龍潭老頭擺客家菜位於中正路上，就在大馬路旁，有停車位，距離三坑老街不遠，可以安排順遊

雖然在大馬路旁但經過很容易錯過，停車後需要沿著階梯往上走才會抵達三合院大門，外觀看不太出來是餐廳

ADD: 桃園縣龍潭鄉中正路三坑段546號

TEL:03 471 1359

營業時間:11:00-14:00；16:30 ~ 21:00 (每個月第一個星期一、二公休)

官網

我一直想說為什麼要取名為老頭擺？原來「頭擺」在客家話裡，有古早的意思，也可以解釋為第一次，「老頭擺」代表著很早很早以前

龍潭老頭百客家菜由一棟百年歷史古宅整修而成，是龍潭一代客家式的傳統民屋，光是大門就讓人充滿著兒時回憶

走進三合院，懷舊的建築、剝落的油漆、外露的泥磚...一景一物都讓人有回到童年的感覺

三合院的庭院裡擺放著流水席的大圓桌及棚子，很有兒時在鄉下吃流水席的回憶，只不過因為棚子關係而遮蔽了三合院外觀，有點可惜

三合院裡廳堂及房間都保留客家宅院的傳統原貌，就連紅眠床也還在耶，真是讓人太有回憶感了

還有古董級的電視、時鐘及收音機等，想要回憶童年的可以來老頭擺客家菜用餐，往事歷歷在目

用餐附免費熱茶，使用傳統茶壺特別有味道

老頭擺客家菜菜單及價格

菜色選擇豐富，料理單價不貴，每道料理大約都是一百多、兩百多這樣

也有提供合菜，需先預訂

用餐免費飯吃到飽，當天提供的是地瓜飯，也會提供豬油拌飯，但我們當天是沒有

土雞剁盤 $370 (小)

有大小盤可選擇，小盤的我們兩大兩小吃綽綽有餘，來吃客家菜白斬土雞也是必點，肉質香甜結實的土雞沾點辣椒醬油或是桔醬就相當美味，雞皮也相當好吃

焢肉 $290

除了焢肉也有梅干扣肉可以點，看看這焢肉是不是很誘人？味道好香、鹹香下飯，半肥瘦的口感吃起來最順口

蔥煎豆腐 $180

充滿蔥香、醬香的豆腐也是超下飯，光是這道就可以吃完一整碗白飯，好香好好吃

客家三寶 $210

一道就能吃到南瓜、芋頭、白菜，這道客家三寶也是必點，充滿肉燥汁香氣，芋頭綿密、南瓜香甜，還有軟嫩的白菜都好好吃

吃到一半，就連貓咪也被香氣吸引過來了

每道客家菜的風味都很不錯，料理的份量也都挺實在的，好吃滿足！

注意！！

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