去大溪玩的朋友，可別只去大溪老街了，

蘇家莊園有好多可愛的小動物，

收藏了許多台灣特有的盆栽，

庭園以日本黑松、台灣真柏、羅漢松等原生種庭園樹搭配，

並以花蓮墨玉、花崗岩造景，

整個園區非常美也非常好拍，

不管是喜歡盆栽、樹木，還是喜歡美拍、喜歡小動物的朋友都很適合來這裡喔~

蘇家莊園佔地面積萬坪，

很適合全家大小在周末假日時一起來放鬆

蘇家莊園收費方式:

全票:200元/人(附贈餐飲抵用卷50元)

敬老票:100元/人(65歲以上並請主動出示相關證件)

兒童票:100元/人(12歲以下)

免費票:0~3歲幼童(100公分以下)

停車費:100元

團體票:30位以上8折優惠(全票/兒票票/敬老票皆適用)

一停好車就看到超可愛的羊駝、瓦來黑鼻山羊迎接著我們

還有適合孩子玩的攀爬設施、溜滑梯，

讓孩子們能盡情的放電

這裡還有超美的磐石瀑布與多種鳥類可以欣賞

超萌的水豚君，讓孩子好喜歡

超可愛的龍貓公車，

可以在這拍照留下紀念，

但沒想到公車裡真的有龍貓耶~

小小一隻超可愛的

蘇家莊園這邊種植了很多很美的樹，

像是日本黑松、台灣真柏、羅漢松等裡都看的到喔~

從這角度拍過去也超美的，

很有異國風味，

讓人好想住在這裡啊~

這葵花鳳頭鸚鵡真的超可愛的還會說話，讓老公和孩子在這和鸚鵡玩好久

還有迷你馬在吃草，

吸睛又可愛

庭園真的美翻了，

一步一景超好拍的

這裡還有土撥鼠，

還是第一次看到他本尊，超級可愛的

狐獴

真的超級可愛，

是在電影中的人氣動物，

孩子們很喜歡

克里山羊

是這裡的特色動物，

如果有來的朋友可別錯過

往後走就是小動物區，

孩子在這停留超久的

佛萊明巨兔

是世界上最大的家兔，

真的好大，

而且超可愛的，

讓孩子好喜歡

亞達伯拉象龜

世界上最大的陸龜這裡也有耶~

壽命約150~200歲喔~

喜瑪拉雅兔

會隨著季節溫度來變色，

鼻子、耳朵慢慢變成黑色的，

超級可愛

逛完園區孩子也餓了，

我們到餐廳吃點東西，

這裡最熱門的餐點就是披薩、窯烤豬腳，

也有為兒童推出的兒童餐，

也是親子友善餐廳喔~

我們點了披薩套餐、兒童餐、窯烤豬腳，

升級套餐更划算

莊園水果茶

裡面是真的有水果，

喝起來酸酸甜甜的，

涮嘴又好喝

奶酪

奶香氣十足，

上面的藍莓果醬超加分，

讓整體嚐起來更有層次

披薩都是現點現做的窯烤披薩，

嚐起來特別的酥香

莊園招牌海鮮披薩

餅皮是店家自製的，

嚐起來鹹香薄脆超酥香的，

表面的起司給的不少，

配料有干貝唇、花枝、蝦仁等超豐富的，

是大人小孩都適合的美味

兒童套餐

有湯品、炸物、義大利麵，超豐富的，

炸物炸得金黃酥香，

南瓜濃湯香醇又濃郁，

義大利麵吸附了濃濃的醬汁，

嚐起來相當Q彈，

讓孩子吃得很開心

窯烤豬腳

這裡的豬腳竟然是窯烤製作，

嚐起來表皮Q彈，相當好咬，

肉質嫩口不乾柴，

搭配一旁的酸菜、醬汁，

嚐起來別有一番風味，

也不會很膩口，是來蘇家莊園必點的美味

蘇家莊園不僅環境唯美，

還有好多可愛的動物，

簡直像個小型動物園，

讓孩子玩得好開心，

餐點也很有水準，味道也很不賴，

很推薦親子來這裡玩和吃飯喔~

還沒來過的朋友快趁著周末假日或年節的時候來玩吧~

景點資訊:

蘇家莊園

地址:桃園市大溪區復興路一段1037號

電話:(03)387-3737

蘇家莊園官網

蘇家莊園粉絲團



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