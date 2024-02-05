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【桃園親子景點】蘇家莊園 超好拍萬坪莊園 #桃園景點 #大溪景點 #美拍 #餵小動物 #披薩 親子旅遊放鬆的好去處

2024-02-05 13:07:37 范范 人氣：113
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窩客好文

范范

發表篇數：797篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

去大溪玩的朋友，可別只去大溪老街了，

蘇家莊園有好多可愛的小動物，

收藏了許多台灣特有的盆栽，

庭園以日本黑松、台灣真柏、羅漢松等原生種庭園樹搭配，

並以花蓮墨玉、花崗岩造景，

整個園區非常美也非常好拍，

不管是喜歡盆栽、樹木，還是喜歡美拍、喜歡小動物的朋友都很適合來這裡喔~

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蘇家莊園佔地面積萬坪，

很適合全家大小在周末假日時一起來放鬆

蘇家莊園收費方式:

全票:200元/人(附贈餐飲抵用卷50元)

敬老票:100元/人(65歲以上並請主動出示相關證件)

兒童票:100元/人(12歲以下)

免費票:0~3歲幼童(100公分以下)

停車費:100元

團體票:30位以上8折優惠(全票/兒票票/敬老票皆適用)

一停好車就看到超可愛的羊駝、瓦來黑鼻山羊迎接著我們

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還有適合孩子玩的攀爬設施、溜滑梯，

讓孩子們能盡情的放電

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這裡還有超美的磐石瀑布與多種鳥類可以欣賞

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超萌的水豚君，讓孩子好喜歡

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超可愛的龍貓公車，

可以在這拍照留下紀念，

但沒想到公車裡真的有龍貓耶~

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小小一隻超可愛的

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蘇家莊園這邊種植了很多很美的樹，

像是日本黑松、台灣真柏、羅漢松等裡都看的到喔~

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從這角度拍過去也超美的，

很有異國風味，

讓人好想住在這裡啊~

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葵花鳳頭鸚鵡真的超可愛的還會說話，讓老公和孩子在這和鸚鵡玩好久

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還有迷你馬在吃草，

吸睛又可愛

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庭園真的美翻了，

一步一景超好拍的

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這裡還有土撥鼠

還是第一次看到他本尊，超級可愛的

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狐獴

真的超級可愛，

是在電影中的人氣動物，

孩子們很喜歡

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克里山羊

是這裡的特色動物，

如果有來的朋友可別錯過

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往後走就是小動物區，

孩子在這停留超久的

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佛萊明巨兔

是世界上最大的家兔，

真的好大，

而且超可愛的，

讓孩子好喜歡

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亞達伯拉象龜

世界上最大的陸龜這裡也有耶~

壽命約150~200歲喔~

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喜瑪拉雅兔

會隨著季節溫度來變色，

鼻子、耳朵慢慢變成黑色的，

超級可愛

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逛完園區孩子也餓了，

我們到餐廳吃點東西，

這裡最熱門的餐點就是披薩、窯烤豬腳

也有為兒童推出的兒童餐，

也是親子友善餐廳喔~

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我們點了披薩套餐、兒童餐、窯烤豬腳

升級套餐更划算

莊園水果茶

裡面是真的有水果，

喝起來酸酸甜甜的，

涮嘴又好喝

奶酪

奶香氣十足，

上面的藍莓果醬超加分，

讓整體嚐起來更有層次

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披薩都是現點現做的窯烤披薩，

嚐起來特別的酥香

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莊園招牌海鮮披薩

餅皮是店家自製的，

嚐起來鹹香薄脆超酥香的，

表面的起司給的不少，

配料有干貝唇、花枝、蝦仁等超豐富的，

是大人小孩都適合的美味

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兒童套餐

有湯品、炸物、義大利麵，超豐富的，

炸物炸得金黃酥香，

南瓜濃湯香醇又濃郁，

義大利麵吸附了濃濃的醬汁，

嚐起來相當Q彈，

讓孩子吃得很開心

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窯烤豬腳

這裡的豬腳竟然是窯烤製作，

嚐起來表皮Q彈，相當好咬，

肉質嫩口不乾柴，

搭配一旁的酸菜、醬汁，

嚐起來別有一番風味，

也不會很膩口，是來蘇家莊園必點的美味

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蘇家莊園不僅環境唯美，

還有好多可愛的動物，

簡直像個小型動物園，

讓孩子玩得好開心，

餐點也很有水準，味道也很不賴，

很推薦親子來這裡玩和吃飯喔~

還沒來過的朋友快趁著周末假日或年節的時候來玩吧~

景點資訊:
蘇家莊園
地址:桃園市大溪區復興路一段1037號
電話:(03)387-3737

蘇家莊園官網

蘇家莊園粉絲團

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