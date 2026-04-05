2026台北旅展攻略！國旅補助3200元領取方式與五星飯店餐券47折必搶清單。

2026 TPTE台北旅展於4月10日盛大登場，不僅有國旅補助與餐券下殺，更有跨國避暑行程。資深編輯李維唐指出，在通膨壓力下，透過旅展早鳥專案提前預鎖年度旅遊預算，是當前最具效益的抗漲策略，值得民眾精算規劃。

隨著2026年度旅遊盛事「2026 TPTE台北旅展 台灣國際伴手禮展」即將於4月10日至13日在台北世貿隆重拉開序幕，全台旅遊愛好者的目光已紛紛聚焦於此。面對國際油價震盪及航空燃油成本攀升帶來的通膨壓力，本次展會集結上百家旅遊產業鏈業者，涵蓋知名旅行社、星級飯店、戶外機能用品及餐飲零售品牌。主辦單位特別強調，隨著春季旅遊需求攀升，現場針對暑期熱門景點預約祭出強勢早鳥配套措施，呼籲民眾盡早卡位，透過精準預算規劃，搶先在出遊熱潮中佔得先機。

▲TPTE台北旅展4/10登場。黑部立山雪牆壯遊、越南龍蝦吃到飽，暑假早鳥優惠全解析。圖／上聯國際展覽提供；窩客島編輯整理



國旅補助最強省錢攻略 壽星疊加優惠驚艷曝光

本次展會的一大焦點在於配合交通部觀光署預計於4月上路的「五大平日國旅補助方案」。精算型玩家可鎖定中央補助計畫，平日住宿最高折抵2000元，若是壽星身分更可疊加補助至3200元。地方政府亦同步祭出強勢加碼，嘉義市政府自籌2000萬元預算推動自由行住宿補助，每房每晚最高補助1000元。離島部分則有高雄市與連江縣攜手推出的「高雄馬祖團體旅遊補助計畫」，補助範圍包含機票、餐費及遊覽車費，金額最高可領1萬元。這些政策紅利預計將在旅展現場引發首波搶購熱潮。

深度部落體驗與離島跳島 挖掘台灣國旅新高度

若想體驗不走尋常路的國旅行程，本次展會亮點包括深耕原民文化的大東旅行社，推出「原境雙心一山灣」部落巡禮，帶領遊客深入舊排灣石板屋聚落與神山瀑布，旅展優惠價6380元。針對離島熱潮，喜鑽國際旅行社推出「大小金門國境之西三日遊」，包含沙美摩洛哥及九宮坑道等熱門景點，旅展價僅6990元。而想在暑假前哨戰搶便宜的旅客，則可參考鄉村旅行社的「澎湖熱島大倉」半自由行，包含布袋來回船票每人7390元起。此外，佑祐旅遊針對知本亞灣溫泉飯店祭出一泊二食買1送1，平均每人不到2000元即可享受五星級紓壓假期。

郵輪旅遊避開機票通膨 家庭出遊祭出買2送2震撼價

郵輪旅遊具備「交通住宿一體化」的絕對優勢，成為2026年避開機票通膨壓力的首選方案。歌詩達郵輪「莎倫娜號」主打基隆及高雄雙港出發，推出沖繩、宮古島、福岡、釜山等熱門自主遊行程。為搶攻暑期家庭客群，現場祭出「4人同行2人免費」或「3人同行1人免費」等震撼促銷。長程航線方面，行家旅行社推薦「MSC詩歌號」地中海與阿拉斯加經典航線，更針對早鳥提供前10名「第2人再折6000元」的限量紅利，吸引不少退休壯遊族群詢問。

東亞海陸雙線齊發 越南龍蝦吃到飽與日本雪牆壯遊

4至6月的旅遊旺季將由東亞專區引領熱潮。展笙國際旅行社強力主推越南「芽莊雙跳島5日」，主打全程五星住宿及龍蝦吃到飽，旅展價僅14900元起。針對季節限定的日本「雪之谷黑部立山」，5日深度遊旅展價35900元起，滿足想一睹宏偉雪牆景觀的旅客。海島度假部分，喬瑞旅行社推出「憩遊峇里島五星渡假之旅」，保證入住2晚私人泳池Villa，6人成行只要28900元。北越沙壩雲端之旅則祭出「4人成行不加價」並贈送越簽與快速通關，為消費者在細節處省下大筆預算。

長線避暑之旅 從北歐極光到南半球純淨奇景

面對台灣即將到來的盛夏酷暑，長程避暑航線成為心靈解藥。找到了旅行社推出芬蘭10日極光之旅，體驗哈士奇雪橇與破冰船震撼，售價85900元起。或是走進紐西蘭魔幻國度15天，售價159900元起。鐵道慢旅亦是熱門選擇，瑞士15日鐵道之旅售價149900元起，串聯冰河列車與三大名峰。若想與無尾熊留下療癒合照，豪華雪梨6日僅需39900元，讓旅客能在藍山國家公園的芬多精裡找回純淨與自由。

星級餐券下殺47折 JR東日本調漲前最後囤貨潮

除了多元旅遊行程，星級飯店餐券更是精算族的必爭之地。凱撒飯店連鎖今年折扣力度最強，推出「凱撒集團通用餐券」每張僅799元，換算下殺47折，部分飯店更獨家加碼和牛吃到飽。高端餐飲指標台北遠東香格里拉自助券則下殺至1399元，最高現省779元。特別值得關注的是，JR東日本大飯店台北將於5月1日起調漲售價，本次旅展祭出「假日自助午晚餐券1499元」的最後優惠，單張價差高達459元，是民眾提前預鎖年度家庭聚餐預算的關鍵時機。

▲拒當通膨冤大頭。2026台北旅展祭出最強省錢術，JR東日本餐券最後囤貨潮與極光避暑之旅。圖／上聯國際展覽提供；窩客島編輯整理

2026 TPTE台北旅展 台灣國際伴手禮展

活動時間：2026年4月10日（五）至4月13日（一）10:00-18:00

活動內容

國旅補助優惠：中央補助平日住宿最高折2000元，壽星疊加最高領3200元 。

地方加碼補貼：嘉義市自由行每房最高補助1000元；馬祖團體旅遊最高補助1萬元 。

郵輪早鳥特惠：歌詩達莎倫娜號祭出「4人同行2人免費」或「3人同行1人免費」 。

星級餐券折扣：凱撒集團通用餐券下殺47折，每張799元起 。

出國避暑行程：芬蘭極光10日85900元起、紐西蘭15日159900元起 。

展場限定活動：現場規劃機票、住宿券及餐券抽獎回饋活動 。



