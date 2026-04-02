春天一到，城市的節奏也悄悄轉換。換季的不只是衣櫃，還有生活的步調，從規劃旅行、安排聚會，到重新思考日常選擇，對許多女性而言，更像是一場從內到外的整理與調整。

▲京站女王節「LEVEL UP！女子升級進行式」登場

週週回門禮 APP自助兌換超便利

京站推出「週週回門禮」活動，每週都有實用好禮登場！只要透過APP自助兌換票券，憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿1,499元（含）以上發票，即可輕鬆領取。點我看更多



第一波（4/7起）：時尚保溫壺

第二波（4/13起）：茄芷悠遊提袋

第三波（4/20起）：茄芷隨行收納兩用組



此外，化妝品/內衣/香氛，在4/2起憑本人行動Q卡及台北店當日單櫃累積滿8,000元（含）以上，即可兌換可記名文創自動傘一支，讓購物不只滿足需求，也多一份實用驚喜。



▲時保溫壺(左圖)；茄芷悠遊提袋(中圖)；茄芷隨行收納兩用組(右圖)

「LEVEL UP！女子升級進行式」卡友獨享滿額抽獎

4/2(四)至5/10(日)，京站推出總價值超過400萬元的抽獎活動，從夢想旅程、專業進修到生活質感升級通通一次到位！最大獎為最高價值35萬元的豪華雙人機票，還有多元課程、質感家電與人氣保養好禮等豐富獎項。Q卡友憑全館當日累積消費滿2,000元發票，即可獲得抽獎機會乙次（可累贈），消費越多，中獎機會越高。點我看更多



◆ 快樂升級 三大城市任你飛｜

紐約／巴黎／米蘭雙人來回經濟艙機票（擇一），最高價值354,000元／組，共1組。

◆ 專業升級 專業力輕鬆上手｜

1. 知識衛星－大師精選線上課程，任選8堂，一年內無限觀看，價值88,000元，共35名

2. 口袋裡的AI家教－語言課程，高級會員一年份，5種語言無限練習，價值7,080元，共30名

◆ 美麗升級 美型心感受｜

Panasonic高滲透離子美容儀，價值8,990元，共10名

◆ 保養升級 養成自信肌｜

L’OCCITANE乳油木洗沐京選5入禮盒，價值5,900元，共20名

◆ 體態升級 雕塑好曲線｜

1對1器械式皮拉提斯課程12堂，價值31,200元，共10名



▲「LEVEL UP！女子升級進行式」卡友獨享滿額抽獎

春日必收！京選話題商品清單公開

女王節期間精選多款人氣話題商品，從美妝保養、潮流配件到風格單品一次網羅，限量優惠把握入手機會！點我看更多



◆ 獨家1F KIEHL'S｜金盞花化妝水超值組，原價7,253元，特價5,300元，限量30組

◆ 獨家B1 Q小路 MAKE UP FOR EVER｜完美輕透底妝組，原價8,670元，特價5,760元，Q卡友限定，限量30組

◆ 獨家B1 Q小路 INNISFREE｜維他命C夏日清爽保濕組，原價3,739元，特價2,595元，Q卡友限定，限量30組

◆ 獨家B1 Q小路 benefit｜精緻美眉必備組，原價7,520元，特價5,040元；4/2–4/5限定加碼，單筆滿3,500元，贈亮晶晶手機+品牌抵用券200元

◆ 獨家3F BEARBOSS｜文石BOOX Palma 2 Pro 6.13吋彩色電子閱讀器（主機皮套組），推薦價12,120元

◆ 話題新款B2 adidas｜ADIZERO BOSTON 13，推薦價4,290元

◆ 明星愛用2F GLORIA｜RAY BAN 4940-60187，原價7,650元，特價6,120元

◆ 超值優惠B1 ORiental Traffic｜精緻刺繡雪紡瑪莉珍鞋，原價3,980元，特價1,500元，3.8折



▲京選話題商品清單公開

京站女王節寵愛加碼 6.5折起再享滿額回饋

京站女王節為現代女性多元的生活場景，推出「甜蜜約會」、「追星派對」、「城市步調」與「森境漫遊」四大風格提案，從日常通勤、週末出遊到奔向演唱會現場，各種場合的穿搭需求都能一次滿足。點我看更多



活動期間可享全館滿4,000送200元（累贈），首五日再加碼推出Q卡友限定優惠，於指定櫃位購買包包配件、鐘錶眼鏡單筆滿8,000元再送500元（每日限量100份，每人每卡每櫃限兌換1份），讓春日選品不只風格升級，回饋也更有感。



甜蜜約會｜以紗質單品結合精緻心型飾品，營造柔和層次與甜美氛圍，在重要時刻透過穿搭展現細膩且具質感的個人魅力。



◆ B1 MAJESTIC LEGON｜2way荷葉邊網紗上衣，原價2,580元，特價1,750元；混合層次迷你裙，原價2,880元，特價1,950元，6.8折

◆ B1 ORiental Traffic｜鬆緊繫帶緞面芭蕾舞鞋，原價3,980元，特價990元，2.5折

◆ B1 KINAZ｜雙層拉鍊柔軟皮革肩背斜背包，原價3,190元，特價999元，3.2折

◆ B1 Q小路 FOSSIL｜Sadie璀璨愛心華彩項鍊，原價4,480元，特價3,584元



▲KINAZ(左圖)；Q小路 FOSSIL(右圖)



追星派對｜鎖定演出應援與派對穿搭需求，以高飽和色彩、銀色金屬感配件與機能工裝元素，展現鮮明個性與熱力氛圍。

◆ B1 F.F.F.F｜短版SUMMER上衣，原價1,980元，特價980元，5折；微彎刀牛仔褲，原價3,280元，特價2,280元

◆ 3F Urban Units｜Kreafunk aHEAD II 藍牙耳罩式耳機，原價3,990元，特價1,990元，5折

◆ B1 MISS 21｜異材質撞色彈力壓釦休閒鞋，原價4,780元，特價2,980元，6.3折

◆ B1 Maison D'Art｜Medium Cross Bag Matt，原價3,300元，特價2,475元，7.5折



城市步調｜以今季人氣黃色調搭配俐落剪裁，詮釋輕奢質感風格，結合簡約配件，自然展現都會優雅與上鏡魅力。



◆ B1 MISCH MASCH｜斗篷袖蝴蝶結針織衫，原價3,280元，特價1,980元，6.1折

◆ B1 8happy｜格紋短裙，原價2,390元，特價1,480元，6.2折

◆ B1 GDC｜方頭素色低跟穆勒拖鞋，原價4,980元，特價1,200元，2.5折

◆ 2F SAMO ONDOH｜Zipper Shopper Bag L-nappa ivory，原價4,480元，特價2,822元，6.3折

◆ B1 Q小路 OWNDAYS｜時尚都會太陽眼鏡，推薦價1,990元



森境漫遊｜將大地色系與舒適機能融合，透過亞麻材質與復古格紋層次搭配，打破室內與戶外界線，在通勤與週末之間打造兼具知性與行動力的風格。



◆ B1 MOSS CLUB｜涼感外套，原價4,280元，特價2,280元，5.4折；格紋長褲裙，原價2,780元，特價2,363元

◆ B1 Cherie｜春日斑斕扭結髮箍，原價399元／件，特價1,000元／3件

◆ B1 Mao's doll｜紫藤垂墜花耳環，原價980元，特價850元

◆ B1 Q小路 BLANK SPACE｜Zip澎軟多用斜跨包，原價1,280元，特價1,080元



▲MISCH MASCH(左上圖)；8happy(右上圖)；GDC(左下圖)；OWNDAYS(右下圖)

京站小碧潭女王節 滿額送與限時優惠開跑

今年京站小碧潭店女王節以「為愛綻放」為主題，規劃多元回饋活動，從滿額贈禮、限時優惠商品到儲值加碼，讓日常選物更有驚喜。生活選物區單筆滿2,000元送100元，5折商品限時搶購，儲值滿額再加贈1,200元美食券，全面提升購物與用餐體驗。點我看更多



此外，本次活動也首度結合世界地球日理念，推廣「綠食飯桌」概念，鼓勵選擇友善環境的餐飲方式，讓生活質感升級的同時，也能與環境共好。隨著母親節將近，亦是提前準備心意好禮的理想時機。

Q卡友滿額回饋再加碼 週週回門禮登場

4/2–5/10期間，Q卡友於生活選物區消費滿2,000元送100元（累贈），還可同步參與週週回門禮活動：當日單筆消費滿1,499元即可兌換。



第一波4/2兌換時尚保溫壺

第二波4/13起兌換茄芷隨行收納兩用組

第三波4/20起首次攜手HOSAY，限新店文山區Q卡友兌換環境友善洗碗精，讓日常清潔也成為環保行動。

此外，4/2–4/6首五日再加碼，Q卡友當日累計消費滿8,000元，即贈「岩盤浴課程」乙份（價值1,080），限量30份，送完為止。



▲首五日加碼，Q卡友當日累計消費滿8,000元，即贈送「岩盤浴課程」

女王的永續生活提案 綠食飯桌Green Food

京站小碧潭店同步推動永續生活概念，多家餐廳通過環境部「綠食飯桌」認證，如微兜、大戶屋、築間幸福鍋物3.0等，從食材選擇到減少浪費，落實友善環境的飲食方式。4/18–4/19限時2天，Q卡友於5F空橋了解環境議題並留言寫下環保行動，即可獲得波斯菊種子卡乙份。



◆ 微兜 petit doux｜蕈菇溫沙拉，推薦價320元

◆ 大戶屋｜碳烤雞肉香橘醋定食，推薦價320元

◆ 築間幸福鍋物3.0｜海總匯盛合，推薦價980元



▲永續生活提案 綠食飯桌Green Food

5折商品與買一送一限量開搶（平日限定）

精選生活選物推出多款5折與買一送一優惠，限量登場把握入手機會。



◆ 太曼妮｜iwaki耐熱玻璃微波密封罐1.0L，原價550元，買一送一；CB JAPAN可掛式垃圾桶，原價1,280元，買一送一；freiz真空壓力鍋19cm，原價4,800元，特價1,688元，各限量30個

◆ 好感生活｜珪藻土擦手巾，原價390元／條，特價129元／條

◆ 大城小花｜指定款馬克杯，原價480元–580元，買一送一



▲5折商品與買一送一限量開搶

母親節暖心選物 精選好禮推薦

為即將到來的母親節準備實用又貼心的質感好禮。



◆ 雙全國際｜DIKE等離子溫控護髮吹風機，原價3,590元，特價2,890元；DIKE 6.5L蒸氣氣炸鍋，原價3,690元，特價2,990元

◆ IMAGER-37｜多功能靠墊+超級舒壓墊，原價15,200元，特價7,100元，限量30組

◆ 太曼妮｜Kyocera 28CM陶瓷炒鍋（金）+ Marna耐熱矽膠平鏟（深灰）+ Marna馬毛刷，原價3,710元，特價2,699元



此外，推出「儲值金」特企活動｜ 5/1–5/10期間，Q卡友單筆儲值滿20,000元，可於6月、7月、8月各獲得400元，共計1,200元京站小碧潭美食券；4/2–4/22期間，儲值金單筆消費滿1,299元，即有機會抽中「馥森阪治－森呼吸半日遊」（價值5,000元），共抽1名。



▲母親節精選好禮推薦

母親節限定互動體驗 打卡與手作一次收

4/2–5/10期間，於5F空橋區與指定背板拍照打卡並上傳至粉專指定貼文留言，即可抽經典飾品。此外，4/25下午2:00–4:00推出「永生花藝畫布DIY」，可親手製作專屬花禮畫布並加贈拍立得乙張，材料費750元／份（市價1,350元，畫布15cm×15cm），為媽媽留下溫暖紀念。



隨著春天展開，從換季選物到生活提案，京站以「LEVEL UP！女子升級進行式」串聯購物、風格與日常生活節奏，讓每一次消費都成為替自己加分的選擇。無論是為生活添一點質感、為重要的人準備心意好禮，或是在忙碌之中替自己保留一段療癒時光，這場女王節不只是購物檔期，更是一場把「想變更好」付諸行動的開始。點我看更多



在這個適合整理與重新出發的季節裡，不妨走進京站，從一次選擇開始，慢慢把理想生活拼湊成日常，也為接下來的每一天，多留一點期待。





