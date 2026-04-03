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香菜又來引戰！起士公爵「香菜花生巴斯克」香菜奶霜 香菜起司超濃。

香菜甜點起士公爵新品
2026-04-03 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:起士公爵
編輯 鄭雅之

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起士公爵把香菜花生捲冰淇淋變熟成巴斯克！以濃郁花生醬搭配特製香菜奶霜，挑戰反香菜控極限。編輯 鄭雅之表示：最近香菜之亂真的太嚇人了，但這款我可以！

近期台灣掀起香菜之亂，不管甜的、鹹的只要加上一抹綠綠的香菜，就會成為話題新品！起士公爵近期以台灣傳統小吃花生捲冰淇淋為靈感，正式推出新品「香菜花生熟成巴斯克」。選用嘉義東石花生醬與花生碎，並在乳酪表層覆蓋香菜奶霜。透過熟成技術將爭議性的草本氣息與濃郁乳酪結合，打造出層次分明的鹹甜風味。目前該產品已在官方網站與實體門市限量販售，香菜控一定不能錯過。

▲濃郁花生香氣率先展開，表層覆上細緻香菜奶霜，每一口都層次分明。
▲濃郁花生香氣率先展開，表層覆上細緻香菜奶霜，每一口都層次分明。

全新香菜花生熟成巴斯克登場

這款「香菜花生熟成巴斯克」強調層次感，特別選用嘉義東石鄉余順豐無糖花生醬，並加入師傅每日手工烘烤的花生碎粒，增加堅果香氣與顆粒口感。當乳酪蛋糕在口腔融化時，花生風味會率先佔據味蕾，隨後香菜的清新感才緩緩浮現。表層香菜奶霜則是，讓獨特氣味在尾韻留下自然回甘。這種設計讓甜點不再只是單純甜膩，而是透過精確的鹹甜比例，將台式街頭滋味轉化為精緻的西式乳酪蛋糕，每一口都充滿驚喜。

▲起士公爵香菜花生熟成巴斯克，以嘉義在地余順豐花生醬搭配新鮮香菜奶霜，冷凍吃法更顯台式經典。
▲起士公爵香菜花生熟成巴斯克，以嘉義在地余順豐花生醬搭配新鮮香菜奶霜，冷凍吃法更顯台式經典。

十二小時熟成技術與多樣化吃法

為了確保花生、乳酪與香菜風味能穩定融合，每顆蛋糕烘烤出爐後皆須經過12小時靜置熟成。這道工序能讓乳酪質地變得濕潤圓潤，避免風味過於突兀。此外，品牌也建議嘗試不同的溫度吃法，除了冷藏後的綿密口感，冷凍後取出並在室溫靜置約15分鐘，內餡會呈現類似冰淇淋的冰涼質地，能更貼近花生捲冰淇淋的原始記憶。這款話題十足的巴斯克蛋糕目前採限量供應，建議有興趣的朋友可先透過官方平台確認庫存再前往購買。

▲熟成工藝完美融合風味，將花生捲冰淇淋轉化為精緻甜點，全台限量上市中。
▲熟成工藝完美融合風味，將花生捲冰淇淋轉化為精緻甜點，全台限量上市中。


起士公爵「香菜花生熟成巴斯克」

食材：嘉義東石余順豐無糖花生醬、手工花生碎、特製香菜奶霜。
建議吃法：冷凍取出後於室溫靜置10至20分鐘，口感更佳。
訂購管道：起士公爵官方網站、全台各百貨門市。
供應說明：即日起正式開賣，採限量制，售完為止。

甜點控要吃到的新品！

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