▲陽明山海芋季別只看海芋！7大陽明山景點清單，春季紫藤花海 紅楓步道也要拍。

陽明山海芋季不只海芋！春季必拍7大陽明山景點一次看，編輯鄭亦庭表示：陽明山海芋、紫藤、紅楓全要拍。
春季玩陽明山不只海芋必拍！假日來陽明山踏青，不能沒去過知名景點小油坑、冷水坑，近期更是迎來陽明山海芋季，絕美絕美的純白海芋花海，每年都吸引不少民眾打卡，這次窩客島整理7大陽明山景點，讓你4月來陽明山踏青，不只打卡海芋花海，也能走森林地步道，觀賞紫藤花、春日紅楓。
陽明山春季賞花推薦：臺北花卉試驗中心、台北奧萬大
春季陽明山賞花不只海芋！在陽明山佔地約4公頃的「台北花卉試驗中心」，一年四季都超好拍，每年3、4月正是紫藤花、流蘇綻開的時期，海芋季來賞花剛剛好，而「台北奧萬大」更有春日紅楓在3~5月轉紅，整片火紅紅楓超好拍，2個陽明山賞花景點搭公車就能到，假日來陽明山賞花，海芋、紫藤花、紅楓全要拍。
臺北花卉試驗中心 位置資訊
地址：臺北市士林區仰德大道四段175巷32號
電話：02-2861-6361
完整介紹由部落客「揚子陵」於窩客島分享：2023陽明山紫藤花亭口，紫藤04/03即時花況｜2023臺北花卉試驗中心，紫藤04/03即時花況～
台北奧萬大 位置資訊
地址：台北市士林區平菁街10巷13號或19號
電話：02-2861-9862
完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記 」於窩客島分享：台北奧萬大~賞楓不必到國外來陽明山賞春楓 @Bernice的隨手筆記
陽明山隱藏版步道：竹子湖黑森林、紫明溪步道
陽明山森林系步道「竹子湖黑森林」，緊鄰大馬路、走到步道只要一分鐘，高聳林木加上陽光照射、雲霧繚繞，就像夢幻的童話森林步道般，步道中還有著名「黑森林之心」雙心造景；「紫明溪步道」鋪滿木屑，走起來平緩舒適，只需10分鐘就能抵達野溪溫泉祕境，周邊還能順遊陽明書屋，讓你拍完森賃系步道，接著到書屋感受文藝氣息。
竹子湖黑森林 位置資訊
地址：臺北市北投區竹子湖路
電話：02-2862-8787
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘境!
紫明溪步道 位置資訊
地址：臺北市北投區竹子湖路1-20號（陽明書屋周邊中興路段）
完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：陽明山隱藏版美食|竹子湖湖田橋餐廳|俗擱大碗熱炒土雞餐廳|紫明溪步道|在大自然下享受野溪溫泉|陽明書屋|陽明山健行泡湯美食一日遊
陽明山景點必去熱門點：陽明山小油坑、七星山冷水坑登山口、風擎步道
來陽明山賞海芋，陽明山知名景點不能沒去，其中火山地形的「小油坑」，空氣中瀰漫濃郁硫磺味，能看到噴氣孔與白煙繚繞的奇景，「七星山」從登山口出發，沿途有獨特的火山生態，登頂後眺望大屯山美景，就算不是芒草季也很直得一訪；親民的「風擎步道」沿途穿梭柳杉林、飽覽遼闊大草原，還能看到野生水牛，是陽明山必訪景點之一。
陽明山小油坑 位置資訊
地址：臺北市北投區竹子湖路69號
電話：02-2861-7024
完整介紹由部落客「又要飛去哪！？ 」於窩客島分享：【台北景點】陽明山小油坑，硫磺噴氣孔，豐富的後火山地形！(交通/停車場/附近景點)
七星山冷水坑登山口 位置資訊
地址：台北市士林區菁山路101巷170號 (冷水坑遊客服務站對面)
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.北投】陽明山免費景點。七星山冷水坑登山口-東峰-主峰-夢幻湖-冷水坑路線
風擎步道 位置資訊
地址：台北市士林區菁山路101巷246號
完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【台北陽明山】風擎步道｜風櫃口-擎天崗絕美大草原看水牛群，台北景點推薦 - 貪吃猴的幻想
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