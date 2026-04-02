陽明山海芋季不只海芋！春季必拍7大陽明山景點一次看，編輯鄭亦庭表示：陽明山海芋、紫藤、紅楓全要拍。

春季玩陽明山不只海芋必拍！假日來陽明山踏青，不能沒去過知名景點小油坑、冷水坑，近期更是迎來陽明山海芋季，絕美絕美的純白海芋花海，每年都吸引不少民眾打卡，這次窩客島整理7大陽明山景點，讓你4月來陽明山踏青，不只打卡海芋花海，也能走森林地步道，觀賞紫藤花、春日紅楓。



▲陽明山海芋季別只看海芋！7大陽明山景點清單，春季紫藤花海 紅楓步道也要拍。

▲陽明山海芋季別只看海芋！7大陽明山景點清單，春季紫藤花海 紅楓步道也要拍。



陽明山春季賞花推薦：臺北花卉試驗中心、台北奧萬大

春季陽明山賞花不只海芋！在陽明山佔地約4公頃的「台北花卉試驗中心」，一年四季都超好拍，每年3、4月正是紫藤花、流蘇綻開的時期，海芋季來賞花剛剛好，而「台北奧萬大」更有春日紅楓在3~5月轉紅，整片火紅紅楓超好拍，2個陽明山賞花景點搭公車就能到，假日來陽明山賞花，海芋、紫藤花、紅楓全要拍。



臺北花卉試驗中心 位置資訊

地址：臺北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-2861-6361

台北

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▲陽明山春季賞花推薦！台北奧萬大每年3~5月有紅楓美景。(攝影：部落客 Bernice的隨手筆記，圖片為往年花季照)

▲陽明山景點必去熱門點！七星山冷水坑登山口登頂眺望大屯山美景。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)