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竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘境!

2024-06-05 00:01:00 靜怡＆大顆呆 人氣：226
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2231篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 北投區

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竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘

想來【竹子湖黑森林】美拍很久了，終於這回到竹子湖吃土雞後就順遊了

還沒造訪前以為黑森林裡很大，實際造訪後才知道原來範圍不大，但森林系的美感，隨手一拍都很有意境，怎麼拍都美

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竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘境!

竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘

竹子湖黑森林就在知名賞海芋景點竹子湖附近，當天我們在竹子湖山中園野菜餐廳用餐後開車過來約三分鐘

黑森林的入口很不明顯，也沒有指標，開車經過很容易錯過，導航可直接設定＂竹子湖黑森林

這裡沒有停車處，只能停在路邊白線不影響行車安全處，若是假日車多的狀態就會很難停車！

竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘ADD:台北市北投區竹子湖路

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走進竹子湖黑森林迎面而來黑森林之心

雙心造景還蠻大的，不過平拍比較感受不出它的美，空拍或是大廣角會比較清楚

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竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘

不需要跋山涉水就能抵達的森林秘境

很難想像這片森林就在大馬路旁，由大馬路走進來不需要一分鐘就能捕捉的森林系美景

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假日遊客會比較多，我們是平日傍晚時分來，然後這天天氣也不好

若是有陽光灑落森林裡或是帶有霧氣，畫面會更美好

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不建議在天氣不好或是大雨後造訪黑森林

地上泥擰不好行走，也容易滑倒，務必注意

竹子湖黑森林 ❙ 森林系美拍、北部熱門婚攝景點，陽明山打卡秘

原本以為森林裡很大，結果走一下子就到盡頭了

不建議單遊竹子湖黑森林，可以跟竹子湖或是陽明山其他景點結合一起

喜歡拍照的可以往樹林裡走，找尋喜歡的拍攝點，但當天下過雨不適合走進樹林

另外，森林裡難免會有蚊蟲，怕被叮咬的務必做好防護措施！

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竹子湖黑森林 黑森林 陽明山景點 竹子湖景點 陽明山秘境 陽明山打卡景點 北部婚攝景點
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