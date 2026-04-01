2026全新嘉義美術館開幕！天來美術館以「農夫美術館」為概念打造，開館首展展出20多件水墨，編輯鄭亦庭表示：極簡清水模建築必須拍。

2026全新嘉義美術館開幕！天來美術館以極簡清水模建築在Threads上爆紅，這座美術館由遠流出版公司董事長王榮文創立，並邀請國際知名建築師毛森江設計，以「農夫美術館」為核心定位，將農村意象融入建築中，開館首展推出「做美麗的東西，我也可以」，展出初學者王榮文與藝術家程延平對畫的二十多件巨幅水墨作品，美術館地點位於嘉義義竹，即日起正式開幕，2026嘉義必拍新景點快跟上。

▲2026嘉義新景點必拍！Threads爆紅天來美術館開幕，免門票首展亮點搶先看。(圖片來源：天來美術館)

▲2026全新嘉義景點！Threads爆紅極簡風天來美術館開幕，開館首展資訊搶先看。(圖片來源：天來美術館)





2026嘉義新景點天來美術館

天來美術館由遠流出版公司董事長王榮文創立，建築物側面刻有「天來美術館 善之所在」九個字，館名取自王榮文的父母王天來與王翁善，原址是他們生養九個孩子的舊居，為感念雙親，將原本具有三合院灶腳、牛棚和二層穀倉功能的破舊房舍，翻轉成極簡風清水模美術館，希望嘉義遊子們參與地方創生，建立對故鄉的連結。

▲天來美術館由遠流出版公司董事長王榮文創立，將傳統牛棚與穀倉舊居轉化為天來美術館。(圖片來源：天來美術館)



天來美術館以農夫美術館為概念

天來美術館由獲得多項國際大獎的建築師毛森江親自操刀，打造出極簡清水模風格，建築以「農夫美術館」為概念，巧妙融入斗笠、農田與稻草等元素，像是4片清水模的「斗笠屋頂」，以及特別以稻草灰燼工法鋪設的戶外走道，象徵農地間的田埂路，動線引導大家走上二樓平台、三角形迴廊，可以看見光線與清水模的灰階交織，每個角落都很好打卡。



▲天來美術館由建築大師毛森江設計，以「農夫美術館」為概念，巧妙融入斗笠、農田與稻草等元素。(圖片來源：天來美術館)





天來美術館開館首展登場

天來美術館的創館宗旨為「做美麗的東西，我也可以」，定位為平凡人的美術館，也以此為開館首展的核心理念，開館首展由6歲即立志當畫家的程延平，與76歲才首次執筆的王榮文共同對畫，現場展出二十多件巨幅水墨作品，呈現出截然不同的美學哲學，既有東方美學的寫意，也具備鄉土靈魂的寫實，讓參觀者在巨幅水墨前，能感受到一種由靜入動的震撼，帶出「人人都能畫畫」的理念，讓大家產生一股「原來我也可以」的念頭，即日起免門票參觀，館內人數限制35人，近期快衝嘉義朝聖。



▲天來美術館首展「做美麗的東西，我也可以」，展出二十多件巨幅水墨，帶出「人人都能畫畫」的理念。(圖片來源：天來美術館)





天來美術館

地址：嘉義縣義竹鄉義竹村84號





做美麗的東西，我也可以 展覽資訊

展期：即日起-7/19

地點：天來美術館（嘉義縣義竹鄉義竹村84號）

開館時間：週四-週日 10:00-17:00

購票資訊：免費入場、免預約

注意事項：館內人數限制35人

2026新開幕美食也要跟上

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