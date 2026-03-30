2026年搭機新制懶人包！行動電源限帶2顆且禁在機上充電，違者最高沒收。

隨著2026年4月旅遊旺季到來，全球航空業迎來十年來最嚴格的鋰電池管理變革。對此，資深編輯李維唐表示，這項由日本國土交通省領頭、國際民航組織跟進的新制，核心在於「風險可控化」，從數量的絕對限制到機內使用的全面禁止，不僅是為了因應近年頻傳的行動電源起火事故，更是生活风格與大眾運輸安全之間的一次深度權衡。

隨著春天腳步臨近，許多旅客正滿心期待規劃前往日本賞櫻。然而在開心打包行李之餘，務必留意自2026年4月起實施的電子產品攜帶最新安全規範。日本國土交通省已正式宣布，針對旅客隨身攜帶的行動電源實施全新管制。這項政策不僅影響往返日本的航班，全球各大航空公司也紛紛跟進國際民航組織的指引。為了避免在機場安檢關卡面臨重要物品被沒收的窘境，或因違反規定而破壞出遊興致，每一位旅客在出發前都應重新檢視隨身裝備，確保符合最新的飛行安全標準。

▲出國打包行李時務必注意，2026年起行動電源限帶2顆，且存放時嚴禁放置於上方行李置物櫃。 / 圖：AI生成、窩客島整理



嚴格限帶2顆行動電源，存放位置改為腳邊隨身包

過去旅客普遍認知行動電源僅需避開託運、改為隨身攜帶上飛機。但在2026年的全新制度下，數量上的控管變得極為明確，無論行動電源的電容量大小，每位旅客最多只能攜帶2顆行動電源登機。更值得注意的是，這些行動電源存放位置有了硬性規定，必須放置於旅客的隨身包包內或是座位腳邊，絕對不可以放進座位上方的行李置物櫃。這項調整是為了確保在飛行過程中，萬一電子設備發生過熱、冒煙或起火等異常狀況時，機組人員與乘客能夠在第一時間察覺並迅速處理，從源頭降低飛安危機的發生機率。

機艙內全面禁止充電，包含無線充電與插座補電

新規定中最具顛覆性的一點，就是嚴格禁止在飛行途中使用行動電源。從2026年起，不論是日本國內線還是國際線航班，旅客在機艙內絕對不能以任何形式使用行動電源為手機或平板電腦充電。這項禁令包含了插著傳輸線邊用邊充，甚至是使用無線充電功能都在禁止之列。如果在飛機上將行動電源接上座椅插座進行補電，同樣是違反規定的行為。空服員在巡視客艙時若發現违規，會立即要求旅客停止使用，對於不聽勸阻者甚至可能面臨後續處罰。

▲ 空服員將加強巡視，自2026年4月起旅客在飛行途中禁止使用行動電源為任何電子設備進行充電。/ 圖：AI生成、窩客島整理

容量標示磨損將面臨沒收，160Wh為攜帶絕對上限

攜帶行動電源上機的另一個關鍵在於電容量的限制與認證。依據航空標準，行動電源額定能量在100Wh以下通常可以安心攜帶；若容量介於101Wh到160Wh之間，則必須事先取得航空公司的同意才能帶上飛機；而超過160Wh的大型行動電源則是全面禁止。旅客在出發前一定要仔細檢查行動電源外殼上的字樣，如果容量標示因為長期使用而磨損模糊，或是機身上完全沒有任何認證與規格標示，機場安檢人員有權將其判定為來源不明的高風險產品，並且當場直接沒收，完全沒有通融的空間。

▲安檢人員會嚴格檢查電容量標示，若10000mAh或37Wh等數值模糊不清，行動電源將面臨沒收處置。 / 圖：AI生成、窩客島整理



善用機場與機艙資源，輕鬆化解旅程電力焦慮

面對機上不能使用行動電源的新規定，許多重度依賴智慧型手機的旅客難免會產生電力焦慮。其實解決的方法相當簡單，旅客可以選擇提早抵達機場，利用候機室提供的免費充電服務，在上飛機前就將手機與各類電子設備的電量充飽。此外，目前大多數飛機座位都已經配備了專屬的USB充電孔，旅客只要自行準備好對應的充電線，就能在飛行途中安全且合乎規定地為手機充電。只要出發前做好準備，確認行動電源的數量與標示，並在機上遵守規範，就能享受一趟安全又愉快的旅程。

2026 航空新制：行動電源登機 4 大禁令

攜帶數量限制：不論電容量大小，每位旅客最多僅能攜帶 2顆 行動電源登機。

存放位置要求：必須隨身攜帶或置於 前方座位腳邊，絕對禁止放進座位上方行李置物櫃。

機艙使用禁令：飛行途中 禁止使用 行動電源為電子設備充電，且禁止使用機上插座為行動電源補電。

容量標示規範：額定能量需在 100Wh 以下；標示模糊不清或無認證之產品，安檢將直接沒收。

春季賞櫻出國打包 3 步驟檢查清單

確認外殼：檢查標示是否清晰（例如：10000mAh 或 37Wh 數據需可辨識）。

計算數量：確認隨身行李內僅有 2 顆，多的請留在家中或由親友帶回。

準備線材：預先準備 USB 傳輸線，改為利用飛機座椅內建的 USB 插槽進行充電。