2026台北插畫博覽會連4天！圓山花博畫博超過400攤，編輯鄭亦庭表示：黃阿瑪貓草娃娃新周邊貓奴必買。

圓山花博插畫博覽會連4天！2026台北國際插畫博覽會以「夢想暴走 PA」為主題，即日起至4月5日於台北花博公園爭艷館舉行，集結貓貓蟲咖波、黃阿瑪的後宮生活、反應過激的貓等多位國內外超人氣創作者，超過400攤一次逛，各家創作者也為畫博推出周邊新品，像長條黃阿瑪貓草娃娃、圓耳咖波吊飾等，連假就衝圓山花博插畫博覽會買爆。



▲2026台北插畫博覽會！圓山花博畫博超過400攤快閃4天，黃阿瑪貓草娃娃、圓耳咖波必買推薦。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北插畫博覽會！圓山花博畫博集結貓貓蟲咖波、黃阿瑪的後宮生活、反應過激的貓等超過400攤一次逛。(攝影：鄭亦庭)





2026台北插畫博覽會超過400攤開逛

本屆台北插畫博覽會集結來自泰國、韓國、日本、香港、義大利、法國等地，包含咖波、黃阿瑪、薯泥薯球是橘貓、胡子碰碰等人氣創作者，各種娃娃、明信片、公仔、紙膠帶等周邊，活動期間也會舉行多場見面會與簽名會，讓粉絲能與偶像創作者互動，展場內特別設置「Sweet & Sour」，提供精緻咖啡、美食，逛累了就來這補充體力，此外，現場規劃了大型互動留言牆，粉絲們逛完畫博，記得來寫下想對創作者說的話，展覽結束後都會交到創作者們的手中。



▲2026台北插畫博覽會400攤開逛！各種創作者周邊娃娃、明信片、公仔、紙膠帶等周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026插畫博覽會周邊必買黃阿瑪貓草娃娃

走進展場就能看見超吸睛的黃阿瑪的後宮生活攤位，現場以多種可愛造型的阿瑪佈置，本次周邊新品有65公分長的黃阿瑪娃娃、穿著花花套裝的 Socles、三角錐套裝的黃阿瑪寶寶絨毛吊飾，推薦貓奴必買黃阿瑪、Socles長條貓草娃娃，讓貓咪可以抱著踢，現場還有圓滾滾造型的盲抽後宮貓草球，後宮8隻貓咪造型全都要集齊，而且只要在攤位消費，即可獲得每日限量的展場限定黃阿瑪透明小卡，還能以188元超值加購價帶走黃阿瑪娃包。



▲2026台北插畫博覽會必買黃阿瑪！新周邊長條Socles、黃阿瑪貓草娃娃，貓奴必收。(攝影：鄭亦庭)





2026插畫博覽會咖波攤位必買新周邊

超人氣貓貓蟲咖波這次以畫家咖波、畫家狗狗為主題，打造超萌咖波攤位打卡點，讓粉絲在開買前先拍個夠，周邊新品圓耳咖波、方耳咖波吊飾、萬用配件及肩上購物袋，還有軟綿綿的棕熊咖波抱愛心娃娃；芥末熊攤位現場展出震撼的巨型芥末熊裝置，讓粉絲合照留念，展場限定新品推出怪天氣、壞天氣兩款芥末熊，雨衣造型畫博期間限量開賣。



▲2026插畫博覽會咖波新周邊！圓耳咖波、方耳咖波吊飾、萬用配件及棕熊咖波抱愛心娃娃等。(攝影：鄭亦庭)



▲2026插畫博覽會限定芥末熊新周邊！怪天氣、壞天氣2款雨衣造型芥末熊限量開賣。(攝影：鄭亦庭)





2026 台北國際插畫博覽會

展期：2026年4月2日- 4月5日

地點：台北花博公園爭艷館(臺北市中山區玉門街1號)





2026 台北國際插畫博覽會 票價資訊

販售日期：即日起- 2026.04.05 (閉館前一小時截止售票、入場)

販售票種：

1、單日全票250元

2、優惠票 125元

購買資格：身心障礙者(及其必要陪同者一位)及7-17歲參觀者，需於現場出示證明購買此票劵入場。

3、免費入場

資格：6歲(含)以下之兒童(需一位大人持票陪同入場)及65歲(含)以上之年長者，出示證明可免費入場。



超可愛IP聯名周邊要知道

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▲2026台北插畫博覽會！國內外創作者娃娃、明信片、公仔、紙膠帶等周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北插畫博覽會！國內外創作者娃娃、明信片、公仔、紙膠帶等周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北插畫博覽會必拍！巨型芥末熊打卡點比人還高。(攝影：鄭亦庭)

