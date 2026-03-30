小熊維尼表情包！7-11小熊維尼100周年集點小物43款，百變表情陶瓷盤 維尼廚具必買。

小熊維尼100周年，7-ELEVEN推出百變表情集點活動，涵蓋餐廚居家與收藏商品，編輯張人尹帶你一次看多款療癒小物，小熊維尼表情包必須擁有。迎接小熊維尼滿100周年，7-ELEVEN推出第二波「百變表情」主題集點活動，從日常用品到收藏小物一次入手。這波周邊小物集結維尼多種表情設計，延伸出餐廚周邊、居家小物，還有可愛收藏等多元品項，讓粉絲在日常生活中都能感受到角色陪伴，無論是用餐、休息或收納場景，都能融入維尼療癒氛圍。
百變表情系列三大人氣款式這次百變表情系列主打多款造型單品，其中「陶瓷盤」以笑臉、驚訝、皺眉等6種表情設計，讓用餐過程多了互動趣味，還可以搭配萌系「陶瓷碗」延續同樣風格，適合日常使用。「安全帽」則將角色表情帶到外出場景，眼神疲憊的小熊維尼、熊抱哥表情，讓上班族會心一笑，通勤時間也能展現個人風格。
餐廚用品升級日常料理體驗針對日常料理需求，7-ELEVEN同步推出多款餐廚商品，包含陶瓷電子鍋、MEYER陶瓷不沾鍋系列，從平底鍋到湯鍋完整配置。整體以黃色系搭配維尼元素設計，讓廚房空間更具一致性。無論是租屋族簡單料理，或家庭日常備餐，都能透過這系列商品提升使用便利性，也讓料理過程多一點可愛氛圍。
居家療癒單品打造舒適空間居家系列則以舒適與收納為主軸，推出大型「維尼懶骨頭」、可收納毛毯的頸枕「多功能抱抱布偶毯」還有收納必備「摺疊收納櫃」等商品，讓粉絲在家也能感受維尼陪伴。同時粉絲們也一定要入手舒適寢具系列，床包、石墨烯被等，整體設計以低調淺色系呈現，不會過於搶眼，卻能在臥室或客廳中自然融入。
收藏系小物滿足粉絲蒐集樂趣收藏控也能找到多款話題商品，像是7-11首次推出「俄羅斯娃娃套組」一次收藏多個角色，互動玩法的「扭蛋機存錢筒」結合籤紙設計增加互動樂趣，還有組合技「行李箱與束帶」打造睡覺維尼圖案，適合旅遊使用。書桌上必備維尼3C小物，可愛小燈、行動電源，還有尼你數位相機通通要入手，讓粉絲在不同生活場景中都能持續累積維尼收藏。
7-11小熊維尼100周年百變特輯精品集點活動
會員當筆購活動：2026年4月1日(三) 凌晨00:00起至2026年5月5日(二) 23：59止。uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「限量表情造型陶瓷盤」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣，
門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數量為準，售完為止。
門市快閃購活動：2026年4月1日(三) 15:00起至2026年4月12日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
推薦商品：
- 限量表情造型陶瓷盤(共6款, 款式隨機) 當筆加價購149元/款
- 限量籤紙扭蛋機存錢筒 加價購699元/款
- 限量路燈造型手機座 加價購499元/款
- 限量俄羅斯娃娃套組 加價購499元/款
- 限量無限玩具夢幻祝福公仔(共7款) 單入(隨機)加價購249元/款，6入套組(隨機不重覆)加價購1499元/組
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- 限量彈蓋垃圾桶 加價購599元/款
- 限量石墨烯被 加價購999元/款
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