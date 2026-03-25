三麗鷗收納包！7-11兒童節限定10大卡通造型收納包開賣，三麗鷗盲盒限定開搶。

7-11兒童節卡通商品登場，從IP收納包到預購公仔通通有，編輯張人尹表示，這波卡通聯萌與限定預購不只好買也好收藏，粉絲可一次掌握熱門IP周邊與優惠資訊。

▲7-11限定IP專區集結公仔肖像與盒玩商品，價格從99元到999元不等，粉絲可依預算挑選喜愛角色收藏。



▲7-11推出10大IP卡通造型收納包，包含Hello Kitty、米奇與史努比等角色，通通199元門市販售吸引粉絲收藏。





兒童節7-11買玩具推薦！7-11這次搭配兒童節話題，把門市打造成可以邊逛邊玩的IP樂園，像是OPEN FUNLAND結合夾娃娃機、盒玩智FUN機與卡牌機等互動設備，加上限定門市的IP專區，主打公仔肖像、動漫與盒玩商品，價格帶從99元到999元都有，無論是小朋友還是大人粉絲，通通都能在小七買爆。





10大熱門IP卡通造型收納包

▲7-11推出10大IP卡通造型收納包，包含Hello Kitty、米奇與史努比等角色，通通199元門市販售吸引粉絲收藏。

卡通聯萌大明星新品推薦

▲7-11卡通聯萌專案架活動登場，推出POPCORNERS迪士尼歡樂箱，結合玩具總動員主題與多款贈品設計。

兒童節商品預購限量開搶

▲7-11兒童節預購推出三麗鷗水果系列盲盒與雲朵趴姿玩偶，粉絲可依喜好挑選不同造型收藏。

7-11兒童節商品推薦資訊

卡通聯萌大明星新品

活動日期：2025年4月1日至4月28日

活動優惠：指定零食糖果兩件79折/持uniopen聯名卡享三件75折，部分商品優惠價。

推薦商品：

POPCORNERS迪士尼歡樂箱：399元

史迪奇吸管水杯-附可可豆餅乾：149元，2件79折/持uniopen聯名卡享3件75折。

大耳狗絨毛收納包：4/1-4/28卡通聯萌專案架贈品，買必思可餅乾6件159元贈大耳狗收納包乙個。

樂天小熊娃包：4/1-4/28卡通聯萌專案架小熊餅乾系列指定商品4件9折，滿4件贈「樂天小熊娃包」。

兒童節商品預購

活動期間：4月1日上午11點起限量預購

推薦商品：

限量3吋三麗鷗水果系列盲盒(共6款)：預購價119/款

限量16吋三麗鷗雲朵趴姿：預購價399/款

限量湯姆貓與傑利鼠搪膠儲金公仔-起司派對款：預購價999/款

這次兒童節，7-11特別推出10大IP「卡通造型收納包」成為粉絲鎖定的重點商品，包含超人氣三麗鷗Hello Kitty、迪士尼米奇、奇奇蒂蒂，還有史努比、蠟筆小新、DINOTAENG、咖波、拉拉熊等角色，通通199元就能入手、門市實體販售。此外還有限定版「大耳狗絨毛收納包」，只要買指定必思可餅乾6件159元就免費送，讓粉絲們通通要收藏。此外還有樂天小熊娃包、MMS 趣味瓷碗等零食贈品，讓粉絲們要吃也要收藏。特別的是，7-11在4月1日至4月28日推出「卡通聯萌專案架」活動，7-11集結多款人氣IP推出新品與優惠，像是POPCORNERS迪士尼歡樂箱主打玩具總動員主題，共八款贈品讓粉絲蒐集，還有「史迪奇吸管水杯」附可可豆餅乾超可愛。活動期間指定零食糖果享2件79折，持uniopen聯名卡則可享3件75折優惠，讓粉絲在補貨零食時也能順手蒐集角色周邊。除了門市活動外，7-11也同步推出兒童節限定預購商品，4月1日上午11點起開放搶購，包含超可愛「三麗鷗水果系列盲盒」水果與雲朵造型呈現，走療癒可愛風格。還有毛茸茸的「雲朵趴姿玩偶」，以及湯姆貓與傑利鼠儲金公仔與漫威英雄系列公仔等，粉絲可以依收藏需求挑選，提前為兒童節入手限定角色商品。

▲7-11同步推出大耳狗絨毛收納包與樂天小熊娃包等贈品活動，粉絲購買指定零食即可入手角色周邊。

