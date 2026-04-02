早餐吃拉亞杜拜巧克力！5款KITKAT聯名杜拜巧克力，貝果 可頌全都有。

拉亞漢堡攜手 KITKAT推出 5 款杜拜開心果巧克力新品！將酥脆卡達依夫脆絲融入貝果與漢堡。編輯 鄭雅之表示：早餐就有杜拜巧克力吃也太幸福！

早餐就有杜拜巧克力吃！現在最受歡迎的美食關鍵字絕對是「杜拜巧克力」，沒想到這股流行熱潮竟然吹進了台灣連鎖早午餐店。知名連鎖早餐「拉亞漢堡」再次找來大家熟悉的巧克力KITKAT聯名，打造出超浮誇的杜拜開心果巧克力系列。這次一口氣推出5款新品，不管是喜歡吃甜甜的貝果，還是熱愛鹹甜交織的厚牛堡與炸雞堡，都能在巷口的早餐店輕鬆吃到。不用飛出國，就能體驗到傳說中那種帶有顆粒感的奢華甜點。

▲拉亞漢堡爆漿杜拜開心果巧克力乳酪貝果剖面，卡達依夫脆絲超誘人。 ▲超療癒「杜拜開心果巧克力可頌」早餐到拉亞漢堡就能吃到。





獨家配方完美還原杜拜巧克力的酥脆靈魂

這次新品的靈魂就在於那層濃郁的抹醬，拉亞特別將巧克力脆片拌入香氣十足的開心果巧克力醬。為了百分之百還原杜拜巧克力的神級口感，更加入了秘密武器「卡達依夫脆絲」。這種細麵絲經過奶油烘烤後會產生迷人的酥香感，讓每一口咬下去都充滿了喀滋喀滋的聲音節奏。酥脆與巧克力威化的雙重層次，比起傳統的抹醬更多了幾分異國風情，讓平凡的早晨瞬間變得高級起來。

▲杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司，拉亞漢堡聯名KITKAT呈現酥脆層次。





鹹甜碰撞的創意火花讓厚牛與炸雞都瘋狂

這次最受矚目的絕對是厚牛芝加哥堡，厚實多汁的牛肉排遇上甜美的開心果醬，鹹甜交融的滋味在舌尖上撞擊出驚喜。喜歡重口味的朋友則不能錯過炸雞堡，金黃外皮沾上滿滿的聯名抹醬，讓層次感再度升級。如果偏好下午茶風格，招牌的乳酪貝果與奶油吐司也是絕佳選擇。鬆軟的麵包體包覆著帶有堅果香的巧克力醬，濃郁卻不會讓人覺得甜膩。讓吃早餐不再只是填飽肚子，更是一場療癒舌尖之旅。

▲拉亞杜拜開心果巧克力厚牛堡與XL炸雞堡，台灣首創鹹食創新口味。

拉亞漢堡ｘ KITKAT® 杜拜開心果巧克力 活動資訊

活動日期： 2026年4月2日（四）至 2026年6月1日（一）

販售地點： 全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App 預約、Uber Eats 與 foodpanda。

期間限定單品：

杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡 109元

杜拜開心果巧克力 XL 炸雞芝加哥堡 105元

杜拜開心果巧克力乳酪貝果 69元

杜拜開心果巧克力可頌 59元

杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司 55元

專屬優惠： 同步推出4款「杜拜開心果巧克力」專屬套餐，數量有限售完為止。

杜拜巧克力甜點推薦！

推薦閱讀：89間杜拜巧克力清單！不想排隊買杜拜巧克力Q餅，全台最多89間杜拜巧克力甜點帶你吃。

推薦閱讀：台南遠東香格里拉杜拜巧克力登場！必吃韓系開心果Q餅與經典款售價地址資訊。

推薦閱讀：杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。



