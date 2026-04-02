> 美食 > 早餐吃拉亞杜拜巧克力！5款KITKAT聯名杜拜巧克力，貝果 可頌全都有。

早餐吃拉亞杜拜巧克力！5款KITKAT聯名杜拜巧克力，貝果 可頌全都有。

杜拜巧克力早餐聯名拉亞漢堡
2026-04-02 15:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:拉亞漢堡
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

拉亞漢堡攜手 KITKAT推出 5 款杜拜開心果巧克力新品！將酥脆卡達依夫脆絲融入貝果與漢堡。編輯 鄭雅之表示：早餐就有杜拜巧克力吃也太幸福！

早餐就有杜拜巧克力吃！現在最受歡迎的美食關鍵字絕對是「杜拜巧克力」，沒想到這股流行熱潮竟然吹進了台灣連鎖早午餐店。知名連鎖早餐「拉亞漢堡」再次找來大家熟悉的巧克力KITKAT聯名，打造出超浮誇的杜拜開心果巧克力系列。這次一口氣推出5款新品，不管是喜歡吃甜甜的貝果，還是熱愛鹹甜交織的厚牛堡與炸雞堡，都能在巷口的早餐店輕鬆吃到。不用飛出國，就能體驗到傳說中那種帶有顆粒感的奢華甜點。

▲拉亞漢堡爆漿杜拜開心果巧克力乳酪貝果剖面，卡達依夫脆絲超誘人。
▲拉亞漢堡爆漿杜拜開心果巧克力乳酪貝果剖面，卡達依夫脆絲超誘人。
▲超療癒「杜拜開心果巧克力可頌」早餐到拉亞漢堡就能吃到。
▲超療癒「杜拜開心果巧克力可頌」早餐到拉亞漢堡就能吃到。

獨家配方完美還原杜拜巧克力的酥脆靈魂

這次新品的靈魂就在於那層濃郁的抹醬，拉亞特別將巧克力脆片拌入香氣十足的開心果巧克力醬。為了百分之百還原杜拜巧克力的神級口感，更加入了秘密武器「卡達依夫脆絲」。這種細麵絲經過奶油烘烤後會產生迷人的酥香感，讓每一口咬下去都充滿了喀滋喀滋的聲音節奏。酥脆與巧克力威化的雙重層次，比起傳統的抹醬更多了幾分異國風情，讓平凡的早晨瞬間變得高級起來。

▲杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司，拉亞漢堡聯名KITKAT呈現酥脆層次。
▲杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司，拉亞漢堡聯名KITKAT呈現酥脆層次。

鹹甜碰撞的創意火花讓厚牛與炸雞都瘋狂

這次最受矚目的絕對是厚牛芝加哥堡，厚實多汁的牛肉排遇上甜美的開心果醬，鹹甜交融的滋味在舌尖上撞擊出驚喜。喜歡重口味的朋友則不能錯過炸雞堡，金黃外皮沾上滿滿的聯名抹醬，讓層次感再度升級。如果偏好下午茶風格，招牌的乳酪貝果與奶油吐司也是絕佳選擇。鬆軟的麵包體包覆著帶有堅果香的巧克力醬，濃郁卻不會讓人覺得甜膩。讓吃早餐不再只是填飽肚子，更是一場療癒舌尖之旅。

▲拉亞杜拜開心果巧克力厚牛堡與XL炸雞堡，台灣首創鹹食創新口味。
▲拉亞杜拜開心果巧克力厚牛堡與XL炸雞堡，台灣首創鹹食創新口味。


拉亞漢堡ｘ KITKAT® 杜拜開心果巧克力 活動資訊

活動日期： 2026年4月2日（四）至 2026年6月1日（一）
販售地點： 全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App 預約、Uber Eats 與 foodpanda。
期間限定單品：
杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡 109元
杜拜開心果巧克力 XL 炸雞芝加哥堡 105元
杜拜開心果巧克力乳酪貝果 69元
杜拜開心果巧克力可頌 59元
杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司 55元
專屬優惠： 同步推出4款「杜拜開心果巧克力」專屬套餐，數量有限售完為止。

杜拜巧克力甜點推薦！

推薦閱讀：89間杜拜巧克力清單！不想排隊買杜拜巧克力Q餅，全台最多89間杜拜巧克力甜點帶你吃。

推薦閱讀：台南遠東香格里拉杜拜巧克力登場！必吃韓系開心果Q餅與經典款售價地址資訊。

推薦閱讀：杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
張員瑛也瘋狂！Maison Kayser杜拜巧克力新品全台開賣，爆漿開心果與法式可頌極致奢華。
張員瑛也瘋狂！Maison Kayser杜拜巧克力新品全台開賣，爆漿開心果與法式可頌極致奢華。
編輯 李維唐
89間杜拜巧克力清單！不想排隊買杜拜巧克力Q餅，全台最多89間杜拜巧克力甜點帶你吃。
89間杜拜巧克力清單！不想排隊買杜拜巧克力Q餅，全台最多89間杜拜巧克力甜點帶你吃。
編輯 張人尹
杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。
杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。
編輯 張人尹
兒童親子必玩！台北晶華童心月，杜拜巧克力可頌入住送、巨型復活節蛋樂敲擊、滾蛋競賽。
兒童親子必玩！台北晶華童心月，杜拜巧克力可頌入住送、巨型復活節蛋樂敲擊、滾蛋競賽。
編輯 李維唐
拉亞馬來貘聯手賣萌！芝麻香蕉蛋餅 芝麻生甜甜圈7款新品，早餐吃超療癒。
拉亞馬來貘聯手賣萌！芝麻香蕉蛋餅 芝麻生甜甜圈7款新品，早餐吃超療癒。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊